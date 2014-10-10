Tesla Model S P85D: Dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve daha çabuk hızlanıyor

Elektrikli otomobiller üreten Tesla, dünyanın en iyi sedanları arasında gösterilen Model S'in D versiyonunu tanıttı. Genel tasarımın korunduğu araç, sürüş dinamiklerini etkileyen yeni özelliklere ve günvelik için geliştirilen teknolojilere sahip.

Tesla Model S'in en güçlü versiyonu olan P85, yapılan yenileme sonrasında hem daha performanslı hem de tek şarj ile daha uzun mesafe gidebiliyor. P85D olarak isimlendirilen modelin en dikkat çekici yeniliği, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olması. Önceki model sadece arkadan itişli sürüş sunabiliyordu. Dört tekerden çekiş sistemi için Tesla, aracın hem ön hem de arka aksında iki ayrı elektrik motoru kullanıyor.

50/50 gibi dikkat çekici bir ağırlık dağılımı sunan Model S P85D, öndeki motorundan 221 beygir ve arkadaki motorundan 470 beygir olmak üzere toplamda 691 beygir güç, 931nm tork ve sayesinde, 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Önceki modelde 4.1 saniye olan bu değerin neredeyse 1 saniye geliştirildiğini görüyoruz. Ortaya çıkan bu performans sonucuyla 2.2 ton ağırlığındaki Model S P85D, en az 100 bin dolar daha yüksek etiket fiyatına sahip Ferrari 458 Italia'dan daha çabuk hızlanmayı başarıyor.

Porsche 911 Turbo ve Lamborghini Huracán LP 610-4 ile aynı sürede 96 km/saat sürate erişebilen Model S P85D, bunu çok daha makul enerji maliyetiyle gerçekleştirip, aynı zamanda performans/tüketim kriterinde tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Model S'in bu derece gelişiminde etkili olan faktörlerden biri de, motor yönetiminde yapılan güncellemeler. Peki yeni teknoloji paketi araca neler kazandırıyor ?

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Model S'in yeni D versiyonlarında aracın seyahat halinde diğer objeleri ve araçları fark edebilmesi adına ileri görüş kamerasıyla birlikte gelişmiş sensörlere yer veriliyor. Otomotiv endüstrisi için bu adımlar yeni sayılmaz ancak, Tesla Model S'in D versiyonlarında bu paket ile sadece hızlanma değil aynı zamanda güvelik te geliştirilmiş olacak. Elon Musk tarafından "oto-pilot" olarak adlandırılan sistem çerçevesinde, ileri görüş radarı, yüz tanımlama özellikli kamera ve 360 derecelik sonar ile şerit kontrolü, aktif otomatik fren yeteneği ve kendine kendine paralel park gibi yetenekler kazandırılıyor.

Elon Musk'a göre sürücüsüz otomobiller için en az 5-6 yıla ihtiyaç var ancak bu demek değil ki, araçlar seyahat esnasında sürücü üzerindeki bir takım sorumlulukları alarak onları rahatlamayacaklar. Eklenen bilgisayar kontrollü yeni sistemler ile birlikte D serisi yeni Tesla Model S'ler olaylara daha hzılı tepki verebilecek otoyolun belli kısımlarında hız arttırarak sürücüye ekstra tepki süresi yaratabilecek ve uzun mesafede dinamik hız ayarlaması yapabilecek. Tesla, en gelişmiş model olan P85D'yi, Aralık ayı itibariyle 120 bin dolar civarından başlayan fiyatlandırma ile satışa sunacak, 60D ve 85D ise Şubat ayında gelecek.