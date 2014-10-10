Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S P85D: Dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve daha çabuk hızlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,5b
1
54
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla Model S P85D: Dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve daha çabuk hızlanıyor
Elektrikli otomobiller üreten Tesla, dünyanın en iyi sedanları arasında gösterilen Model S'in D versiyonunu tanıttı. Genel tasarımın korunduğu araç, sürüş dinamiklerini etkileyen yeni özelliklere ve günvelik için geliştirilen teknolojilere sahip. 
Tesla Model S'in en güçlü versiyonu olan P85, yapılan yenileme sonrasında hem daha performanslı hem de tek şarj ile daha uzun mesafe gidebiliyor. P85D olarak isimlendirilen modelin en dikkat çekici yeniliği, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olması. Önceki model sadece arkadan itişli sürüş sunabiliyordu. Dört tekerden çekiş sistemi için Tesla, aracın hem ön hem de arka aksında iki ayrı elektrik motoru kullanıyor.
50/50 gibi dikkat çekici bir ağırlık dağılımı sunan Model S P85D, öndeki motorundan 221 beygir ve arkadaki motorundan 470 beygir olmak üzere toplamda 691 beygir güç, 931nm tork ve sayesinde,  0'dan 60 mph (96 km/h) hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Önceki modelde 4.1 saniye olan bu değerin neredeyse 1 saniye geliştirildiğini görüyoruz. Ortaya çıkan bu performans sonucuyla 2.2 ton ağırlığındaki Model S P85D, en az 100 bin dolar daha yüksek etiket fiyatına sahip Ferrari 458 Italia'dan daha çabuk hızlanmayı başarıyor.
Porsche 911 Turbo ve Lamborghini Huracán LP 610-4 ile aynı sürede 96 km/saat sürate erişebilen Model S P85D, bunu çok daha makul enerji maliyetiyle gerçekleştirip, aynı zamanda performans/tüketim kriterinde tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Model S'in bu derece gelişiminde etkili olan faktörlerden biri de, motor yönetiminde yapılan güncellemeler. Peki yeni teknoloji paketi araca neler kazandırıyor ?
Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Model S'in yeni D versiyonlarında aracın seyahat halinde diğer objeleri ve araçları fark edebilmesi adına ileri görüş kamerasıyla birlikte gelişmiş sensörlere yer veriliyor. Otomotiv endüstrisi için bu adımlar yeni sayılmaz ancak, Tesla Model S'in D versiyonlarında bu paket ile sadece hızlanma değil aynı zamanda güvelik te geliştirilmiş olacak. Elon Musk tarafından "oto-pilot" olarak adlandırılan sistem çerçevesinde, ileri görüş radarı, yüz tanımlama özellikli kamera ve 360 derecelik sonar ile şerit kontrolü, aktif otomatik fren yeteneği ve kendine kendine paralel park gibi yetenekler kazandırılıyor.
Elon Musk'a göre sürücüsüz otomobiller için en az 5-6 yıla ihtiyaç var ancak bu demek değil ki, araçlar seyahat esnasında sürücü üzerindeki bir takım sorumlulukları alarak onları rahatlamayacaklar. Eklenen bilgisayar kontrollü yeni sistemler ile birlikte D serisi yeni Tesla Model S'ler olaylara daha hzılı tepki verebilecek otoyolun belli kısımlarında hız arttırarak sürücüye ekstra tepki süresi yaratabilecek ve uzun mesafede dinamik hız ayarlaması yapabilecek. Tesla, en gelişmiş model olan P85D'yi, Aralık ayı itibariyle 120 bin dolar civarından başlayan fiyatlandırma ile satışa sunacak, 60D ve 85D ise Şubat ayında gelecek.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
cem_hakan 4 yıl
Oto pilot muhteşem. O bile BMW de opsiyonel olsa bu arabanın tamamı kadar fark isterler. Düşünün navigasyon farkı bmw 5.20 d de 17.000 tl :) şerit değştirme uyarısı( tesla kendi değiştiriyor. Radar + sonar var) , şehir içi Güvenliği
Mesafe opsiyonu falan korkunç rakamlar. Arabayı al, yağ değiştirme, şanzıman yok, filtreler yok, bakım yok lan :) . Vergisi düşük. Bu seviyeye Japon ve Avrupalı araçlar 10 yıla ancak gelebilir.
Tam dolu 5.30 D parası bence uygun.
Bmw i8 den ucuz düşünün. Abd fiyatı kampanyalı 101.000 $
500 km menzili az bulan arkadaşlar var yukarıda. Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonne911 5 yıl
Çok başarılı bence geç bile kalındı ama talep arttıkça o geç kalınmışlıgın önüne geçebiliriz.Bmw i8 falan bırakın hangisi 500 km yol yapabiliyor.
Türkiyede Renault Fluance var gerçekten bunun yanından geçemez ona lafım yok ama fiyat performans bakımından başarılı.Şehir içi 1 gün boyunca 180-150 km bence yeterli bi mesafe tercih edilebilir.Param olsa düşünmem bi tesla o da olmadı fluance alırdım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 5 yıl Sonne911
Sonne911
Çok başarılı bence geç bile kalındı ama talep arttıkça o geç kalınmışlıgın önüne geçebiliriz.Bmw i8 falan bırakın hangisi 500 km yol yapabiliyor.
Türkiyede Renault Fluance var gerçekten bunun yanından geçemez ona lafım yok ama fiyat performans bakımından başarılı.Şehir içi 1 gün boyunca 180-150 km bence yeterli bi mesafe tercih edilebilir.Param olsa düşünmem bi tesla o da olmadı fluance alırdım.

Fluence tam facia. İnsanlarda elektrikli arabalar kötü, kullanışsız ekonomik olmayan bir araba izlenimi oluşturmak için yapılmış gibi duruyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtvh3570 5 yıl
Türkiyede kullanabilicez sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bende345 5 yıl
Ön konsoldaki 51 ekranı bir tek ben mi beğenmiyorum?

Yalnız, mükemmel araba. Bunu geçtim, 200km menzilli a sınıfı bir aracı mantıklı fiyata alabilseydik...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mühendis Kafası 5 yıl bende345
bende345
Ön konsoldaki 51 ekranı bir tek ben mi beğenmiyorum?

Yalnız, mükemmel araba. Bunu geçtim, 200km menzilli a sınıfı bir aracı mantıklı fiyata alabilseydik...

Ben de beğenmiyorum o ekranı. çok abartı duruyor. Ama dış tasarım on numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_WaMpire_ 5 yıl
Özelliklerine bakarmısınız pehhh
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl _WaMpire_
_WaMpire_

Özelliklerine bakarmısınız pehhh

youtube.com/...

bu eskisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kami Kaze 5 yıl
Çok iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baldan_tr 5 yıl
adamların batarya sistemi bildiğimiz kalem piller şeklinde bunların sıralı dizilimi halinde yani koca koca batarya hücreleri değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl
Ağzım açık kaldı bu nası bi araç böyle ya?
TR'ye ne zaman geliyor beyler nereye mail atıyoruz :)
Bu kadar kalite yerine Elektronik donanımı biraz daha düşük uygun fiyatlı modeellerde yapar ve TR'ye gelirlerse çok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtvh3570 5 yıl
güzel haber teşekkürler dh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
Yüksek vergilerle vatandaşın yolunacak kaz gibi algılandığı 3. Dünya ülkesi vatandaşı olarak bu tür teknoloji haberlerini okumak çok acı. Benim golf passat aldığım paralara adamlar bu makineyi alıyor. Üstelik aynı işi yapmamıza rağmen benden 7-8 kat yüksek aylık geliri var. En kötüsü de bu durum hepimize normal geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl alaz1903
alaz1903

Yüksek vergilerle vatandaşın yolunacak kaz gibi algılandığı 3. Dünya ülkesi vatandaşı olarak bu tür teknoloji haberlerini okumak çok acı. Benim golf passat aldığım paralara adamlar bu makineyi alıyor. Üstelik aynı işi yapmamıza rağmen benden 7-8 kat yüksek aylık geliri var. En kötüsü de bu durum hepimize normal geliyor.

golf passat parası değil ama 2500cc bir araba parasına alıyorlar
Türkiyedede elektrikli arabaların ötv leri baya düşük içten yanmalı motorlu arabalara göre.
elektrikli arabalarda ötv %3-15 araso beygirine göre değişiyor
içten yanmalı motorlu araçlarda 1600cc ye kadar %45,2000cc ye kadar %90,2000cc üstü %135 vergi var
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2473 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, model s ve
2 etiket daha elon musk tesla
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC merak edilen soruları cevapladı "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim