Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı

Tesla Model S, 3 yıl önce ABD düzenleyicileri tarafından uygulanan bir dizi test sırasında otomobilin çatı yapısını test etmek için kullanılan makineyi kırmıştı. Hafta başında bu olay hayli eski olmasına rağmen sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Tesadüf şu ki bir Model S sahibi bu kez son derece talihsiz bir kazayla önünde seyreden kamyona arkadan çarparak otomobilin üst kısmının bir kez daha test edilmesini sağladı.

Almanya'da bir otobanda gerçekleşen olayda Model S kazanın şiddetiyle kamyonun altına girmiş olmasına rağmen 56 yaşındaki sürücü, kendi başına araçtan çıkıp yürüyerek kaza yerinden uzaklaştığını söylüyor. Yaralanmalar "ciddi" olarak nitelendirilse de, kritik değil. Bir yerel haber raporuna göre çarpma anında Tesla'nın hızı, limitlerin genellikle sınırsız olduğu Alman otobanında sıklıkla görülebilecek üzere oldukça yüksekti.

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Mevcut raporlara bakıldığında kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayların son derece yetersiz olduğu görülüyor. Fakat karayolunun sol şeridinde gerçekleşen kazanın esas nedeni sürücünün kamyonun önüne geçmek için sağ şeride geçememesi. Bruchsal itfaiyesinin olay yerine gelerek kaza mahalini hızla güvence altına aldıktan sonra yanlış birşey yapmamak için Tesla'nın teknik desteğine ulaştığı bildiriliyor. Ancak batarya paketinin sağlam olduğu ve alev almadığı görülünce çekmek için arabayı kamyonun altından çıkarmışlar. Ölümsüz kazadan geriye ise Model S'in üstüne oturan kamyonun akıl almaz fotoğrafları kaldı.

http://bnn.de/lokales/bruchsal/tesla-schlaegt-in-sperrwand-ein