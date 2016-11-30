Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı

Son derece yüksek hızla bir kamyona arkadan çarpan Tesla Model S'in sürücüsü kullanılamaz hale gelen araçtan kendi çabalarıyla çıkıp kaza mahalinden yürüyerek uzaklaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla Model S, 3 yıl önce ABD düzenleyicileri tarafından uygulanan bir dizi test sırasında otomobilin çatı yapısını test etmek için kullanılan makineyi kırmıştı. Hafta başında bu olay hayli eski olmasına rağmen sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Tesadüf şu ki bir Model S sahibi bu kez son derece talihsiz bir kazayla önünde seyreden kamyona arkadan çarparak otomobilin üst kısmının bir kez daha test edilmesini sağladı.
Almanya'da bir otobanda gerçekleşen olayda Model S kazanın şiddetiyle kamyonun altına girmiş olmasına rağmen 56 yaşındaki sürücü, kendi başına araçtan çıkıp yürüyerek kaza yerinden uzaklaştığını söylüyor. Yaralanmalar "ciddi" olarak nitelendirilse de, kritik değil. Bir yerel haber raporuna göre çarpma anında Tesla'nın hızı, limitlerin genellikle sınırsız olduğu Alman otobanında sıklıkla görülebilecek üzere oldukça yüksekti.
Ayrıca Bkz. "San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı"
Mevcut raporlara bakıldığında kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayların son derece yetersiz olduğu görülüyor. Fakat karayolunun sol şeridinde gerçekleşen kazanın esas nedeni sürücünün kamyonun önüne geçmek için sağ şeride geçememesi. Bruchsal itfaiyesinin olay yerine gelerek kaza mahalini hızla güvence altına aldıktan sonra yanlış birşey yapmamak için Tesla'nın teknik desteğine ulaştığı bildiriliyor. Ancak batarya paketinin sağlam olduğu ve alev almadığı görülünce çekmek için arabayı kamyonun altından çıkarmışlar. Ölümsüz kazadan geriye ise Model S'in üstüne oturan kamyonun akıl almaz fotoğrafları kaldı.

http://bnn.de/lokales/bruchsal/tesla-schlaegt-in-sperrwand-ein Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
recep.ali 2 yıl en beğenilen
Bu haberi yapan arkadaş; "Son derece yüksek hızla" diye bir cümle olmaz. :) Yüksek hızla olabilir. Zaten kaynakta da böyle birşey yok
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicaptain 2 yıl
Haberi yapan ''editor'' ilk okul terk bu kadar sacma bir sekilde haber yazilamaz mantik hatalari ve yazim yanlislariyla dolu.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl
Kaza yapan her Tesla aracı haber diye buraya yazacak mısınız?!!!
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Negatiwe 2 yıl
Dobloya arkadan çarp bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 2 yıl
Neden moderatorlere bu ladar yukleniliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stompanato 2 yıl
!!! Önemli Not : Araçlarımız Kesinlikle Makyaj Yapılarak (Kazalı Hali Başka Parçalar Takılarak Boyanıp, Airbagleri Tamir Edilerek İşçilikle Hasar Saklama ) toplanmış değildir. alana hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pokezoom 2 yıl
Şu rezilliğe bak. Ne yazı yazmasını bilir, ne editörlük yapmasını bilir, ne de haber bulabilir. Haber bulamamış. Tesla haberi iş yapar gibisinden eski haber olduğunu bile bile başına da milletten azar yememek için eski haber diye de eklemiş. Suçu da, sosyal medya da tekrar gündeme geldi diyip sosyal medyaya yıkmaya çalışmış. Allahaşkına böyle numune adamları çok arıyor musunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
valla bıktırdı tesla haberleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARTHUR. 2 yıl
tesla kaza yapınca neden ozel haber oluyor . tesla bu araba kaza yapmaz garantisimi verdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
şu kamyonların arka tamponu neden yerden 50-60cm yüksetedir anlamadım gitti.karayoluna çıkıyorsun nasıl böyle bir dizayna izin veriliyor.indirsenize şunları 20cm'e kadar.her çarpan aracı altına alıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KADANS 2 yıl aycibin
aycibin
şu kamyonların arka tamponu neden yerden 50-60cm yüksetedir anlamadım gitti.karayoluna çıkıyorsun nasıl böyle bir dizayna izin veriliyor.indirsenize şunları 20cm'e kadar.her çarpan aracı altına alıyorlar.

kesinlikle katılıyorum, trafikte seri katil gibi geçiyor kamyon ve tır dorseleri.
bu tip araçlara özellikle otomobil arkadan çarptığında hiç şansı olmuyor. aracın markası ne olursa olsun sonuç çok fazla değişmiyor.
bu durum bu kadar barizken nasıl müdahale etmiyorlar anlamış değilim. yakın gelecek de değişecektir ama bu arada giden canlar geri gelmeyecek.
değişecektir diyorum çünkü görmüşsünüzdür bazı güvenlik testlerinde artık bu durum da test ediliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
mad max olmuş :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cesc_ 2 yıl
Alman otobanında sol şeride bir tırın çıkmış olması cinayet ile eş değer bence. 235'le giderken arkadan bana hızla yaklaşan bir çok araç oluyordu. Tırın hızının 90 km/s civarı olması gerektiğine göre Tesla S max hızında giderken duramayıp sol şeride atlayan tırın altına girmiş anlaşılan. Tır şoförü cinayetle yargılanır artık adam ölürse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senged 2 yıl
Araç sınıfının tartışmasız en iyisi. Ancak çok bilen arkadaşlar sallamışta sallamış. Marka fanboyu değilim ancak mühendissel çalışmaları ve yenilikçi teknolojileri sebebiyle 1. teslaya 2. mazda rx-8'e laf ettirmem. Param olsa 2'sinden de alır çekerim kapıya. Geçen orman yolunda bi tesla gördüm. Anında dibinde bittim. Yol boyu takip ettim resmen aşık oldum araca.
İtfaiye'nin araca müdahale etmeden teknik destek alması ise Alman disiplinine örnek bence. Bizde olsa selfie çekerler ilk önce sorada Allah ne verdiyse girişirler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 2 yıl senged
senged
Araç sınıfının tartışmasız en iyisi. Ancak çok bilen arkadaşlar sallamışta sallamış. Marka fanboyu değilim ancak mühendissel çalışmaları ve yenilikçi teknolojileri sebebiyle 1. teslaya 2. mazda rx-8'e laf ettirmem. Param olsa 2'sinden de alır çekerim kapıya. Geçen orman yolunda bi tesla gördüm. Anında dibinde bittim. Yol boyu takip ettim resmen aşık oldum araca.
İtfaiye'nin araca müdahale etmeden teknik destek alması ise Alman disiplinine örnek bence. Bizde olsa selfie çekerler ilk önce sorada Allah ne verdiyse girişirler.


Hocam sen rx8'ine bitemeden onu motoru bitmesin sakın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model s ve
9 etiket daha kaza kamyon yüksek hız otoban Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı 2 yıl YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi 2 yıl Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği 2 yıl DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor 2 yıl GoPro işten çıkarmalara başlıyor! 2 yıl Pebble satılıyor 2 yıl Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor 2 yıl Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer 2 yıl Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7 patlama sebebi yıl bitmeden netlik kazanacak 2 yıl Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi 2 yıl Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak 2 yıl Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi 2 yıl Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi 2 yıl AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları! 2 yıl Google, Play Store’daki sahte yorumlara müdahale edecek 2 yıl MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu 2 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 2 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı Sonraki CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 2 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 2 yıl Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor! 2 yıl CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi 2 yıl Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor 3 yıl Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun 3 yıl Otomatik pilotlu araçlar için büyük iddia: 14.5 milyon araç üretilecek! 3 yıl Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak 3 yıl %50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor 3 yıl SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu 3 yıl Samsung Gear S3 Türkiye’de! İşte fiyatı ve diğer detaylar: 3 yıl Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi 3 yıl Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı 3 yıl Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir 3 yıl MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi 3 yıl General Mobile GM5 incelemesi "Ufak makyajlı, Android 7.0'lı ve F/P oranı yüksek" 3 yıl HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor 3 yıl Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek 3 yıl Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı 3 yıl San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim