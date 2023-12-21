Tam Boyutta Gör Tesla sürücülerinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek kaza oranına sahip sürücüler olduğu ortaya çıktı. İlgi çekici bu haber, CNBC TV kanalı tarafından LendingTree araştırmasına atıfta bulunularak yayınlandı.

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Analistler, Kasım 2022 ortasından Kasım 2023 ortasına kadar olan kaza verilerine dayanarak, Tesla sürücülerinin kazalara karışma olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu tespit etti. İstatistiklere göre 1.000 Tesla sahibinden 24'ü kazaya karışırken, bu sürücüleri 23 kaza ile RAM ve 21 kaza ile Subaru sürücüleri takip ediyor.

Musk, 10 kat düşük kaza olasılığından bahsetmişti

Uzmanlara göre Tesla sürücüleriyle ilgili sorun, otomatik pilota fazla güvenmeleri ve yollardaki tehlikeleri görmezden gelmelerinde yatıyor olabilir. Aynı zamanda Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Tesla sahibinin bir kazaya karışma olasılığının diğerlerine göre on kat daha az olduğunu söylemişti.

Tam Boyutta Gör Rapor ayrıca BMW sürücülerinin her 1.000 kişide üç kaza ile alkollü araç kullanma kazalarına karışma olasılığının en yüksek olduğunu da gösteriyor. Buna karşılık, Pontiac, Mercury ve Saturn araç sahiplerinin yollarda en dikkatli olanlar olduğu ve yılda 1.000 kişi başına ondan az kaza yaptıkları tespit edildi.

Aralık ayı ortasında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD'deki iki milyon otomobilini geri çağıracağı öğrenildi. Şirket otopilot güvenlik sistemini güncelleyecek.

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Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip