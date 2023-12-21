Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip

Analistler, Kasım 2022 ortasından Kasım 2023 ortasına kadar olan kaza verilerine dayanarak, Tesla sürücülerinin kazalara karışma olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu tespit etti. İstatistiklere göre 1.000 Tesla sahibinden 24'ü kazaya karışırken, bu sürücüleri 23 kaza ile RAM ve 21 kaza ile Subaru sürücüleri takip ediyor.
Musk, 10 kat düşük kaza olasılığından bahsetmişti
Uzmanlara göre Tesla sürücüleriyle ilgili sorun, otomatik pilota fazla güvenmeleri ve yollardaki tehlikeleri görmezden gelmelerinde yatıyor olabilir. Aynı zamanda Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Tesla sahibinin bir kazaya karışma olasılığının diğerlerine göre on kat daha az olduğunu söylemişti.
Aralık ayı ortasında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD'deki iki milyon otomobilini geri çağıracağı öğrenildi. Şirket otopilot güvenlik sistemini güncelleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.