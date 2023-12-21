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    Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip

    Yapılan bir araştırma, Tesla sürücülerinin ABD'deki en kötü kaza oranına sahip sürücüler listesinde birinci sırayı aldığını gösteriyor.                          
    Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip Tam Boyutta Gör
    Tesla sürücülerinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek kaza oranına sahip sürücüler olduğu ortaya çıktı. İlgi çekici bu haber, CNBC TV kanalı tarafından LendingTree araştırmasına atıfta bulunularak yayınlandı.

    Analistler, Kasım 2022 ortasından Kasım 2023 ortasına kadar olan kaza verilerine dayanarak, Tesla sürücülerinin kazalara karışma olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu tespit etti. İstatistiklere göre 1.000 Tesla sahibinden 24'ü kazaya karışırken, bu sürücüleri 23 kaza ile RAM ve 21 kaza ile Subaru sürücüleri takip ediyor.

    Musk, 10 kat düşük kaza olasılığından bahsetmişti

    Uzmanlara göre Tesla sürücüleriyle ilgili sorun, otomatik pilota fazla güvenmeleri ve yollardaki tehlikeleri görmezden gelmelerinde yatıyor olabilir. Aynı zamanda Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Tesla sahibinin bir kazaya karışma olasılığının diğerlerine göre on kat daha az olduğunu söylemişti.

    Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip Tam Boyutta Gör
    Rapor ayrıca BMW sürücülerinin her 1.000 kişide üç kaza ile alkollü araç kullanma kazalarına karışma olasılığının en yüksek olduğunu da gösteriyor. Buna karşılık, Pontiac, Mercury ve Saturn araç sahiplerinin yollarda en dikkatli olanlar olduğu ve yılda 1.000 kişi başına ondan az kaza yaptıkları tespit edildi.

    Aralık ayı ortasında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD'deki iki milyon otomobilini geri çağıracağı öğrenildi. Şirket otopilot güvenlik sistemini güncelleyecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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