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Tesla Model S suyla dolu tünelden yüzerek geçti

Tesla Motors'un patronu Elon Musk, Kazakistan'da suyla dolu tünelden geçmeyi başaran Model S videosunu payaşarak otomobilin gerektiğinde bir tekneye dönüşebildiğini söyledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk, Model S'in kısa süreliğine bir tekneye dönüşerek yeterince iyi yüzebileceğini iddia ediyor. Musk, Kazakistan'da suyla dolu bir tünelden geçen Model S'i gösteren bir videonun linkini paylaştıktan sonra Twitter üzerinden bu açıklamayı yaptı. Dönen tekerleklerin bu gibi durumları atlatmak için gerekli olan itiş gücünü sağlayabileceğini söyledi.
Musk, Model S'deki pil paketi ve tahrik ünitesinin kapalı olmasının, elektrikli otomobilin suya karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Ancak kendisi net olarak Model S'in yüksek seviyedeki sularda sürülmesini tavsiye etmediğini söyledi. Ancak belki de Tesla marka bir denizaltı çok da uzağımızda değil.
Musk ayrıca Twitter aracılığıyla hala yollarda gidebilen bir spor denizaltı otomobili yapmayı planladığını söyedi. Gerçi kendisi bunun sınırlı bir pazar potansiyeliyle sadece bir "yan projesi" olduğunu kaydetti. Musk 2013 yılında "The Spy Who Loved Me" isimli James Bond filminde boy gösteren, denizaltıya dönüşebilen "Lotus Espirit" model otomobili satın almıştı. Aşağıdaki video aracılığıyla Kazakistan'da suyla dolu tünelden "yüzerek" geçen Model S'i izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/elonmusk/status/744551674082136066?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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0quz28 3 yıl en beğenilen
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ABCdiküçgeni 3 yıl
melih gökçek bunu beğendi


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There goes your life 3 yıl
elon musk'da iş adamından çok ergen havası var
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
iyi adamı ceyran carpmamıs
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DigitalWorld 3 yıl
Yıllardır takip ediyorum adamları. Uzun bir sırası olmasa ve mebla yüksek olmasa alırdım. Açıkçası normalde otomobil de sevmiyorum.
Şimdiye dek ısındığım tek araç diyebiliriz Tesla. Elektrikli olduğu için herhalde. :D Malum bizim iş de elektrik elektronik. :D
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40karakule40 3 yıl
Elektrikli araçlar gelecekte sanayi esnafına zarar verebilir ama bunun çok uzun zamanlarda gerçekleşeceğini düşünüyorum.
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L.o.T.u.S 3 yıl
Elektrikli araçlar geleceğin araçları.Yakında bütün içten yanmalı motorlu araçları piyasadan silecekler.Bu kesin gibi görünüyor.Motor derdiyok.yağ bakım yok.motor filtre derdi yok.şanzuman bozuldu derdi yok.eksantrik kayışı değişecek derdi yok.Baskı balaya değişcek derdi yok.arac içeri motor sesi veriyor derdi yok.İyi çekmiyor dedi yok (0-100 2.8 saniye) , çok yakıyor derdi yok .eksoz derdi muayenesi yok.yakıt çok derdi yok.yok yok yok

son video da motora su kaçtı stop etti derdinin de olmadığı görüldü.

5 sene de şarj süresi 1.5 saat de 480 km menzil oldu.5 sene sonra en az 1000 yaparlar.şarjıda 30 dakikaya çekince.Bütün bildiğiniz oto sanayi büyük darbe alır.hatta yok olur.Ahanda buraya yazıyorum ;)
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AKTeknisyen 3 yıl
chrissrathfield
hertarafı elektrikli araç o sudan mutlaka etkilenir. sudan geçti ama ya sonra. diğer araçları kurutursun motorunu temizlersin bitti. bu direk çöp

Tabi izalasyon diye bir şey icat edilmeseydi bu geçerli olabilirdi ama icat edileli çok oldu.Ayrıca diğer araçlar dediğin araçlarda şnorkel yoksa (bazı arazi araçlarında mevcut) motoru temizlemek yetmez.Elektrik aksaamını dinamoyu marş motorunu izole değilse (ki çoğu suya girmeye dayanıklı değil) beyin denilemn eloktronik devrelerini v.s yeniden almak yada temizlemek gerekir.motor zaten açılıp temizlenmeli ki bunların maliyetini ne sen sor ne ben söyleyeyim.
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Krone 3 yıl
Elektrik motorunun torku yüksek olduğu için sudan çıkması zor olmadı. Burada takdir edilmesi gereken yalıtım. Eğer o araç içeri su almadıysa, arıza yapmadıysa aldıklara paraya helal olsun. Şoförün yaptığı hareket de aracın düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek ve aracın içinde su kaldıysa boşaltmak olsa gerek.
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Ömürcan 3 yıl
Hayaller gerçekleşiyor
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Celonfix 3 yıl
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zwanzig 3 yıl
Tesla haberlerinin de suyu çıktı artık.
En ufak bir olayda adamlar marka prestijini yükselterek bedava reklam yapıyor.
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paardon 3 yıl zwanzig
Şu olay haber değeri taşımıyor mu hocam yapma gözünü seveyim.
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sadrag 3 yıl
Musk'ta işin suyunu çıkardı..
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