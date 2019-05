Tesla Model S suyla dolu tünelden yüzerek geçti

Tesla CEO'su Elon Musk, Model S'in kısa süreliğine bir tekneye dönüşerek yeterince iyi yüzebileceğini iddia ediyor. Musk, Kazakistan'da suyla dolu bir tünelden geçen Model S'i gösteren bir videonun linkini paylaştıktan sonra Twitter üzerinden bu açıklamayı yaptı. Dönen tekerleklerin bu gibi durumları atlatmak için gerekli olan itiş gücünü sağlayabileceğini söyledi.

Musk, Model S'deki pil paketi ve tahrik ünitesinin kapalı olmasının, elektrikli otomobilin suya karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Ancak kendisi net olarak Model S'in yüksek seviyedeki sularda sürülmesini tavsiye etmediğini söyledi. Ancak belki de Tesla marka bir denizaltı çok da uzağımızda değil.

Musk ayrıca Twitter aracılığıyla hala yollarda gidebilen bir spor denizaltı otomobili yapmayı planladığını söyedi. Gerçi kendisi bunun sınırlı bir pazar potansiyeliyle sadece bir "yan projesi" olduğunu kaydetti. Musk 2013 yılında "The Spy Who Loved Me" isimli James Bond filminde boy gösteren, denizaltıya dönüşebilen "Lotus Espirit" model otomobili satın almıştı. Aşağıdaki video aracılığıyla Kazakistan'da suyla dolu tünelden "yüzerek" geçen Model S'i izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/elonmusk/status/744551674082136066?ref_src=twsrc%5Etfw