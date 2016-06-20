Tesla Model S suyla dolu tünelden yüzerek geçti

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Tesla CEO'su Elon Musk, Model S'in kısa süreliğine bir tekneye dönüşerek yeterince iyi yüzebileceğini iddia ediyor. Musk, Kazakistan'da suyla dolu bir tünelden geçen Model S'i gösteren bir videonun linkini paylaştıktan sonra Twitter üzerinden bu açıklamayı yaptı. Dönen tekerleklerin bu gibi durumları atlatmak için gerekli olan itiş gücünü sağlayabileceğini söyledi.
Musk, Model S'deki pil paketi ve tahrik ünitesinin kapalı olmasının, elektrikli otomobilin suya karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Ancak kendisi net olarak Model S'in yüksek seviyedeki sularda sürülmesini tavsiye etmediğini söyledi. Ancak belki de Tesla marka bir denizaltı çok da uzağımızda değil.
Musk ayrıca Twitter aracılığıyla hala yollarda gidebilen bir spor denizaltı otomobili yapmayı planladığını söyedi. Gerçi kendisi bunun sınırlı bir pazar potansiyeliyle sadece bir "yan projesi" olduğunu kaydetti. Musk 2013 yılında "The Spy Who Loved Me" isimli James Bond filminde boy gösteren, denizaltıya dönüşebilen "Lotus Espirit" model otomobili satın almıştı. Aşağıdaki video aracılığıyla Kazakistan'da suyla dolu tünelden "yüzerek" geçen Model S'i izleyebilirsiniz.
https://twitter.com/elonmusk/status/744551674082136066?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdiye dek ısındığım tek araç diyebiliriz Tesla. Elektrikli olduğu için herhalde. :D Malum bizim iş de elektrik elektronik. :D
son video da motora su kaçtı stop etti derdinin de olmadığı görüldü.
5 sene de şarj süresi 1.5 saat de 480 km menzil oldu.5 sene sonra en az 1000 yaparlar.şarjıda 30 dakikaya çekince.Bütün bildiğiniz oto sanayi büyük darbe alır.hatta yok olur.Ahanda buraya yazıyorum ;)
Tabi izalasyon diye bir şey icat edilmeseydi bu geçerli olabilirdi ama icat edileli çok oldu.Ayrıca diğer araçlar dediğin araçlarda şnorkel yoksa (bazı arazi araçlarında mevcut) motoru temizlemek yetmez.Elektrik aksaamını dinamoyu marş motorunu izole değilse (ki çoğu suya girmeye dayanıklı değil) beyin denilemn eloktronik devrelerini v.s yeniden almak yada temizlemek gerekir.motor zaten açılıp temizlenmeli ki bunların maliyetini ne sen sor ne ben söyleyeyim.
En ufak bir olayda adamlar marka prestijini yükselterek bedava reklam yapıyor.
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