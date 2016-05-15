Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin

Qeng-Ho adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından yayınlanan animasyon, mavi renkli bir Tesla Model S'in önümüzdeki yılın sonuna doğru üretime girmesi beklenen Model 3'e dönüştüğünü gösteriyor. Tesla'nın ön siparişlerini aldığı Model 3, herkesin erişebileceği uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak tasarlanırken Model S, üst kesime hitap eden premium bir sedan araç sıfatını taşıyor.

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Kitlesel pazara yönelik Model 3'ün başlangıç fiyatı vergi muafiyetleri ile birlikte 35 bin dolar olarak belirlenmiş durumda. Yayınlanan GIF dosyası, tekerlek tasarımından farkların şekline kadar iki otomobil arasındaki farklar hakkında birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Model 3, Model S'e göre biraz daha kısa ancak iki otomobilin kabin boyutları hemen hemen aynı görünüyor.

Şirket CEO'su Elon Musk zaten daha önce Model 3'ün Model S'e göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha küçük olacağını söylemişti. Yeni elektrikli otomobil Tesla'nın daha fazla otomobil satma hedefinin en önemli parçalarından biri konumunda. 2017 sonlarına doğru alıcılarına teslim edilmesi planlanan otomobil, resmi lansmanının hemen ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin ön sipariş almayı başarmıştı.

https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4j6ll0/model_s_to_3_morph/