Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin

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Qeng-Ho adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından yayınlanan animasyon, mavi renkli bir Tesla Model S'in önümüzdeki yılın sonuna doğru üretime girmesi beklenen Model 3'e dönüştüğünü gösteriyor. Tesla'nın ön siparişlerini aldığı Model 3, herkesin erişebileceği uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak tasarlanırken Model S, üst kesime hitap eden premium bir sedan araç sıfatını taşıyor.Ayrıca Bkz. "Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var"
Kitlesel pazara yönelik Model 3'ün başlangıç fiyatı vergi muafiyetleri ile birlikte 35 bin dolar olarak belirlenmiş durumda. Yayınlanan GIF dosyası, tekerlek tasarımından farkların şekline kadar iki otomobil arasındaki farklar hakkında birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Model 3, Model S'e göre biraz daha kısa ancak iki otomobilin kabin boyutları hemen hemen aynı görünüyor.
Şirket CEO'su Elon Musk zaten daha önce Model 3'ün Model S'e göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha küçük olacağını söylemişti. Yeni elektrikli otomobil Tesla'nın daha fazla otomobil satma hedefinin en önemli parçalarından biri konumunda. 2017 sonlarına doğru alıcılarına teslim edilmesi planlanan otomobil, resmi lansmanının hemen ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin ön sipariş almayı başarmıştı.
https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4j6ll0/model_s_to_3_morph/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yatırım var demek doğru değil.Son ürünü piyasaya süreli çok oldu Tesla.2008 yılında Roadster ile başladılar bu gün Model 3 ile dünyada kimsenin başaramdığını başarıp 15 günde 400 bin ön sipariş aldılar. Bu bildiğiniz yeni bir sayfadır.
Hepsi bir yana diğer firmaları zorluyorlar.Bildiğiniz tam elektrikli araç yapmaya mecbur bırakıyor işte asıl başarısı bu.10 yıllık üretim geçmişi olan bir firma diğer firmaların işleyen düzenini alt üst edip Elektrikli araç konusunda üretim ve geliştirme yoluna soktu.Buna GM de dahil BMW'de.
Tecrübesi az dediğiniz husus ise tamammen farklı sektörde olmaktan dolayı geöerli bir arhgüman değil.Eğer Tesla Hibrit yada içten yanmalı bir araç üretseydi dediğinizin altına imzamı atardım ama adamların alanı tamamen farklı.Öyleki ne diğer araçlar gibi şasi tasarımı tecrübelerine ne yakıt emisyon güç dengesinde tecrübesine ihtiyacı var.Sadece karisör tasarımı için (Rüzgar direnci için) ve sürüş dinamikleri ve etki eden faktçrler için söz konusu sektörle ortaklar.ondada yetişmiş elemen kıtlığı yok USA'da.
Biz kabul etmsekte adamlar dünyayı bu konuda değiştiriyor değişime zorluyor.Etkisinin büyüklüğü tartışılır ona bir şey diyemem ama sektörü bazı endişelere sürüklediği ve yeniden pozisyon almaya zorladığıda bir gerçek.