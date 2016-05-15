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Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin

Kısa bir süre önce yayınlanan bir animasyon, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Model 3'le premium sınıf Model S arasındaki farkları görebilmemizi sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Qeng-Ho adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından yayınlanan animasyon, mavi renkli bir Tesla Model S'in önümüzdeki yılın sonuna doğru üretime girmesi beklenen Model 3'e dönüştüğünü gösteriyor. Tesla'nın ön siparişlerini aldığı Model 3, herkesin erişebileceği uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak tasarlanırken Model S, üst kesime hitap eden premium bir sedan araç sıfatını taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var"
Kitlesel pazara yönelik Model 3'ün başlangıç fiyatı vergi muafiyetleri ile birlikte 35 bin dolar olarak belirlenmiş durumda. Yayınlanan GIF dosyası, tekerlek tasarımından farkların şekline kadar iki otomobil arasındaki farklar hakkında birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Model 3, Model S'e göre biraz daha kısa ancak iki otomobilin kabin boyutları hemen hemen aynı görünüyor.
Şirket CEO'su Elon Musk zaten daha önce Model 3'ün Model S'e göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha küçük olacağını söylemişti. Yeni elektrikli otomobil Tesla'nın daha fazla otomobil satma hedefinin en önemli parçalarından biri konumunda. 2017 sonlarına doğru alıcılarına teslim edilmesi planlanan otomobil, resmi lansmanının hemen ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin ön sipariş almayı başarmıştı.

https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4j6ll0/model_s_to_3_morph/ Yorum Yaz
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GallagherLip 3 yıl en beğenilen
Konuya gelirken baya ayrintili falan bi altyazili video teknik veriler vs bekliyordum ama kucucuk bi gifmis...
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AKTeknisyen 3 yıl
karpuz suyu
hasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.

Yatırım var demek doğru değil.Son ürünü piyasaya süreli çok oldu Tesla.2008 yılında Roadster ile başladılar bu gün Model 3 ile dünyada kimsenin başaramdığını başarıp 15 günde 400 bin ön sipariş aldılar. Bu bildiğiniz yeni bir sayfadır.
Hepsi bir yana diğer firmaları zorluyorlar.Bildiğiniz tam elektrikli araç yapmaya mecbur bırakıyor işte asıl başarısı bu.10 yıllık üretim geçmişi olan bir firma diğer firmaların işleyen düzenini alt üst edip Elektrikli araç konusunda üretim ve geliştirme yoluna soktu.Buna GM de dahil BMW'de.
Tecrübesi az dediğiniz husus ise tamammen farklı sektörde olmaktan dolayı geöerli bir arhgüman değil.Eğer Tesla Hibrit yada içten yanmalı bir araç üretseydi dediğinizin altına imzamı atardım ama adamların alanı tamamen farklı.Öyleki ne diğer araçlar gibi şasi tasarımı tecrübelerine ne yakıt emisyon güç dengesinde tecrübesine ihtiyacı var.Sadece karisör tasarımı için (Rüzgar direnci için) ve sürüş dinamikleri ve etki eden faktçrler için söz konusu sektörle ortaklar.ondada yetişmiş elemen kıtlığı yok USA'da.
Biz kabul etmsekte adamlar dünyayı bu konuda değiştiriyor değişime zorluyor.Etkisinin büyüklüğü tartışılır ona bir şey diyemem ama sektörü bazı endişelere sürüklediği ve yeniden pozisyon almaya zorladığıda bir gerçek.
karpuz suyuhasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.Yav nasıl teni bir sayfa açt...
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hasan21t 3 yıl
Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
1 Yanıt Yanıtla +10
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MrKemal17 3 yıl
Kimse de demiyor ki aga bu nedir?
Adamın biri 1 saniyelik bir gif yapmış, bunu haber diye önümüze koyuyorsunuz. Yazık!
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demirparcasi 3 yıl
karpuz suyu
hasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.

Tesla'nın açtığı yeni sayfalar;
- Tüketici araştırma raporlarına göre müştersinin en çok memnun olduğu araç Tesla Model S ve daha önce görülmemiş bir şekilde en yakın rakibine büyük fark atıyor.
- Otomobil testlerininde kendi sınıfının en yüksek puan aracı, hatta bir değerlendirmede 100'ün üzerinde puan aldı
- Otomobil çarpışma ve güvenlik testlerinden rekor kırdı. Mevcut çarpışma testleri Model S'i sınırlarını zorlayamıyor.
- Kendi sınıfı olan lüks otomobil sınıcın İsviçre'de Audi, Mercedes ve BMW'nin toplamından daha fazla sattı. Satışa çıktığı günden beri satın almak için sıra bekliyorsunuz.
- Diğer otomobil üreticileri elektrikli araç geliştirse de hiçbirinin pil geliştirme yatırımı yok. Yani eğer başarılı bir araç geliştirseler bile ki geliştirebilen yok, yüksek adetli üretebilmeleri mümkün değil. Tesla Gigafactory'siyle pil sorununu çözüyor ve gelecekte Dünya'nın en büyük lityum pil üreticisi oalrak sadece otomobil değil, pil ve enerji sektörününde de yeni sayfa açıyor.
- Tesla hiç kimsenin tarihte yapmadığı bir şekilde kendi yakıt (şarj) istasyonlarını kuruyor. Tesla'nın şarj istasyonları ABD ve Avrupda şimdiden çok yaygın ve inanılmaz bir hızla yaygınlaşıyor. Yarın başka önemli bir elektrikli araç üreticisi çıksa bile Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacaktır. Ayrıca bu şarj istasyonları benzin istasyonlarının yerini alarak enerji ve akaryakıt sektöründe yeni bir sayfa açıyor.
- Ayrıca Tesla'nın şarj istasyonlarında aracı şarj etmek ücretsiz. Ücretsiz yakıt Dünya tarihinde yeni bir sayfadır.
- Tesla'nın araç içi teknolojileri otomotiv sekötöründe yeni bir sayfadır. Mesela genelde araç içi ekranlar 8" boyutundayken Model S'in ki 17" tir. Ayrıca hiç bir aracın sunmadığı internet üzerinden kullanılabilecek teknolojileri sunuyor. Açık ara bilişim ve otomotiv sektörünün birleştiren en iyi örnektir ve bir teknolojik sıçramaya sebep olmuştur. Bu da yeni bir sayfadır.
- Otopilot da devrimsel bir teknolojidir. Rakipleri otopilot özellikli araçları daha labratuar test aşamasındayken Tesla piyasaya sürdü. Daha başka bir üreticinin ne zaman otopilot özellikli aracını piyasaya süreceği net bile değil. Tesla belki rakiplerinin 10 yıl önünden. Otopilot sadece otomobil değil ulaşım sektöründe devrimsel bir gelişmedir. Yaratacağı yenilik potansiyeli çok yüksektir.
- Tesla'nın zarar etmesinin sebebi teknoloji geliştirme ve altyapıya yaptığı büyük yatırımlardır. Sektörünün açık ara gelirinin en yüksek kısmını yatırımlara harcayan firmadır. Elon Musk zaten defalarca amaçlarının para kazanmak değil Dünya'yı değiştirmek ve fosil yakıtlara bağımlılığımızı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Tesla diğer firmalara hiç benzemeyen bir şekilde kar amaçlı değil toplumsal ve ideolojik amaçlı kurulmuş ve bu şekilde çalışan, yatırımcılarına açıkça bunu ifade eden ve büyün patentlerini ücretsiz paylaşan bir şirkettir. Bu kar amacı gütmeme ilkesine rağmen büyük yatırımcı ilgisi alarak en değerli otomobil şirketilerinden bir tanesi haline gelerek dünya iş dünyasında yeni bir sayfa açmıştır.
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kadirirdem 3 yıl
Yazı değil gifmis :)))
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Yellow Claw 3 yıl
Bu arabayı bugün canlı gördüm malzemesinden mi ne dış tarafı çok dandik geldi bana.
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ccguven 3 yıl
Daha güzel olmuş, uzunluğunu beğenmemiştim model s in. Hayatta otomobil sevdalısı olmamışımdır, ama bu firma beni cezbetti araçlarıyla.
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AKTeknisyen 3 yıl
karpuz suyu
hasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.

Yatırım var demek doğru değil.Son ürünü piyasaya süreli çok oldu Tesla.2008 yılında Roadster ile başladılar bu gün Model 3 ile dünyada kimsenin başaramdığını başarıp 15 günde 400 bin ön sipariş aldılar. Bu bildiğiniz yeni bir sayfadır.
Hepsi bir yana diğer firmaları zorluyorlar.Bildiğiniz tam elektrikli araç yapmaya mecbur bırakıyor işte asıl başarısı bu.10 yıllık üretim geçmişi olan bir firma diğer firmaların işleyen düzenini alt üst edip Elektrikli araç konusunda üretim ve geliştirme yoluna soktu.Buna GM de dahil BMW'de.
Tecrübesi az dediğiniz husus ise tamammen farklı sektörde olmaktan dolayı geöerli bir arhgüman değil.Eğer Tesla Hibrit yada içten yanmalı bir araç üretseydi dediğinizin altına imzamı atardım ama adamların alanı tamamen farklı.Öyleki ne diğer araçlar gibi şasi tasarımı tecrübelerine ne yakıt emisyon güç dengesinde tecrübesine ihtiyacı var.Sadece karisör tasarımı için (Rüzgar direnci için) ve sürüş dinamikleri ve etki eden faktçrler için söz konusu sektörle ortaklar.ondada yetişmiş elemen kıtlığı yok USA'da.
Biz kabul etmsekte adamlar dünyayı bu konuda değiştiriyor değişime zorluyor.Etkisinin büyüklüğü tartışılır ona bir şey diyemem ama sektörü bazı endişelere sürüklediği ve yeniden pozisyon almaya zorladığıda bir gerçek.
Yanıtla +15
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
tasarım astonmartinden hallice
Yanıtla +1
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sheff2x 3 yıl
karpuz suyu
hasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.

abartılan birşey yok bence firma gayet başarınıve övgüyüde hak ediyor diğer otomobil firmaları ne yapmış kıytırık hibrit otomobillerden mi bahsediyorsun yıllardır üretiliyorlar ama hala yaygın değiller heralde babanın petrol istasyonu var onda bu çekememezlik. komiksiniz :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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karpuz suyu 3 yıl sheff2x
sheff2x

karpuz suyu

hasan21t Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.


abartılan birşey yok bence firma gayet başarınıve övgüyüde hak ediyor diğer otomobil firmaları ne yapmış kıytırık hibrit otomobillerden mi bahsediyorsun yıllardır üretiliyorlar ama hala yaygın değiller heralde babanın petrol istasyonu var onda bu çekememezlik. komiksiniz :D

aynen petrol istasyonlarımız var(!)
Mercedes WV Bmw Chevrolet gibi markaların neredeyse 100 yıllık geçmişleri var
Yıllarca bunlar ekol olmuş inanılmaz satış yapmışlar otomotivin gelişmesinde en büyük pay üstte saydığım ve bunlara benzer 3-4 şirkettir. Tesla daha dünkü oyuncu bu sektörde yaptığı birşey de yok.
Mercedes yıllardır E serisi çıkarıyor belki 40-50 sene oldu halada çok iyi satıyor bu işte başarıdır. Keza Golf de aynı şekilde hala segmentlerin de liderler. Bmw'ci olarak bilinen insanlar var.

Tesla daha yeni yeni duyulur oldu. Ha iyiler mi evet iyiler elektrikli otomobilde ileride söz sahibi olabilirler ama şu an için yapılmış bir şey yok ortada. Sanki buharlı motor tarzında bir şey bulmuşlar da dünyanın gidişatını değiştiriyorlar gibi algı oluştu insanlarda ben buna itiraz ediyorum. Tesla'nın daha çoooook yolu var. İç tasarım olarak sade ve güzeller performans olarak da çok iyiler fakat tasarımda bana göre zayıflar. Yani daha Tesla pişecek bundan 15-20 yıl sonra şöyle böyle diyebiliriz...
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GallagherLip 3 yıl en beğenilen
Konuya gelirken baya ayrintili falan bi altyazili video teknik veriler vs bekliyordum ama kucucuk bi gifmis...
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hasan21t 3 yıl
Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.
1 Yanıt Yanıtla +10
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karpuz suyu 3 yıl hasan21t
hasan21t

Valla onu bunu bilmem ama adamlar otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtılar.

Yav nasıl teni bir sayfa açtılar??? Çok büyük yatırımları var elektrikli otomobilin gelişmesi vs. çok önemli şeylerde abartmayın bu kadar da

Elde edilmiş bir başarıları yok daha yeni yeni piyasaya sürdüler araçları. Ayrıca Tesla sektörde yeni oyuncu tecrübesi de az. Diğer otomotiv şirketlerinin de elektrikli otomobil yatırımları var yıllardır. Aşırı abartılan bir şirket oldu çıktı Tesla.
2 Yanıt Yanıtla +7
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BenGiDeR 3 yıl
Tesla Türkiye'ye mağaza açacak deniliyordu yıl içinde ama bir gelişme yok sanırım hala.

Resmi olarak gelse model s'de fena satmaz bende. i8 kadar satar diye tahmin ediyorum en az.
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