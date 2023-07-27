Tesla, araçlarının menzilini büyük ölçüde abartıyor olabilir

Tam Boyutta Gör Yayınlanan yeni bir rapor, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla'nın EPA sistemi üzerinde oyun oynayarak özellikle kış aylarında araçlarının menzilini olduğundan fazla gösterdiğini ortaya koyuyor. Reuters tarafından derlenen raporda aynı zamanda Tesla’nın sürücülerin taleplerini yönlendirdiğinden bahsediliyor.

Tesla, otomobillerinin menzilini şişiriyor

Derlenen rapor, elektrikli araç uzmanlarının yıllardır bildiği şişirilmiş rakamlarla ilgili birçok ayrıntıyı ortaya çıkarıyor ve Tesla'nın menzil tahminlerini hoşgörülü bir şekilde "iyimser" olarak nitelendiriyor. Rapora göre Tesla yıllar önce menzil tahmin yazılımında yaptığı hilelerle araçlarının potansiyel sürüş mesafesini abartmaya başladı. Gösterge panelindeki göstergeler için yazılımın ilk tasarımına aşina olan bir kişiye göre, şirket yaklaşık on yıl önce, pazarlama amacıyla, menzil ölçer için sürücülere tam dolu bir batarya ile gidebilecekleri mesafe için “pembe” tahminler gösterecek algoritmalar yazmaya karar verdi.

Tam Boyutta Gör Kaynağa göre, öngörülen menzil daha hızlı bir şekilde azalmaya başladığında sürücülerin mahsur kalmasını önlemek için Tesla'lar, gösterge tablosunda bataryanın boş olduğu gösterildikten sonra bile yaklaşık 24 km ek menzile izin veren bir "güvenlik tamponu" ile tasarlandı. İddialarda bulunan kişiye göre bu tutum doğrudan Tesla CEO’su Elon Musk tarafından geldi.

Tesla bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek 1 gün önce eklendi

Hatırlanacağı üzere Tesla, Tesla, menzilini yanlış bir şekilde abarttığı için Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC) tarafından 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Tesla, bunun üzerine Kore'deki web sitesinde menzilin koşullara bağlı olduğunu belirten bir ibaret eklemişti Öte yandan elektrikli bir otomobilin menzili asla sabit değildir. Sıcaklığa ve sürülen yol tipine göre menzil önemli ölçüde değişebilmekte.

Recurrent, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt ve Hyundai Kona dahil olmak üzere diğer otomobil üreticilerinin gösterge panelindeki menzil ölçerlerini test etti ve bunların Tesla'dan daha doğru olduğunu buldu. Testler, Kona'nın menzil ölçerinin aracın gidebileceği mesafeyi genellikle olduğundan az gösterdiğini ortaya koydu. Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nden bir temsilci, üç Tesla modelinin EPA tahminlerine kıyasla menzil konusunda tüm otomobil üreticileri arasında en kötü performansı sergilediğini ve reklamı yapılan menzillerinin ortalama yüzde 26 oranında gerisinde kaldığını söyledi.

Tesla, araç menzilini nasıl şişiriyor?

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Tesla, EPA testlerini de belirli noktaları kendi lehine olacak şekilde kullanıyor. Elektrikli araç üreticilerinin bir aracın menzilini nasıl hesaplayacaklarına dair seçim yapma hakları var. Toplam menzil rakamını hesaplamak için şehir içi ve otoyol sürüş testlerinden elde edilen yakıt ekonomisi sonuçlarını dönüştüren standart bir EPA formülü kullanabilirler. Ya da otomobil üreticileri kendi menzil tahminlerini bulmak için ek testler yapabilirler.

Uzmanlara göre Tesla tüm modelleri üzerinde ek menzil testleri gerçekleştiriyor. Buna karşılık, Ford, Mercedes ve Porsche dahil olmak üzere diğer birçok otomobil üreticisi, 2023 modelleri için ajans verilerine göre, potansiyel menzili hesaplamak için EPA'nın formülünü kullanıyor. EPA formülü genellikle daha muhafazakar tahminler üretiyor. EPA, son rakamlarda biraz törpüleme yapsa da genel olarak menzil tahminleri şişkin kalmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, araçlarının menzilini büyük ölçüde abartıyor olabilir