Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var

Tesla'nın kitesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili Model 3, halihazırda 400 binden fazla sipariş almış durumda. Şirketin, rezervasyon sahiplerinin arabalarını teslim almaları için 2020 yılını beklemelerine gerek kalmamasını sağlamak adına vites yükselteceği biliniyor.

Tesla, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen kazanç konferans görüşmeleri sırasında bu tür endişeleri gidermek için 2020 planını iki yıl öne çekerek 2018 yılında 500.000 araç üretimini hedeflediklerini ortaya koyan daha agresif bir üretim takvimi açıkladı. Tesla CEO'su Elon Musk cesurca, 2017 yılında Tesla tarafından 100.000 - 200.000 aralığında Model 3 üretimi gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Elbette Tesla'nın Gigafactory tesisi, şirketin seri üretim planlarının temelinde yatıyor. Hala yapım aşamasında olan Gigafactory, metrekare (tam olarak 538 bin metrekare) açısından dünyanın en büyük binası olarak inşa ediliyor ve öncelikle Tesla'nın araç filosunda kullanılmak üzere pil üretimi yapacak.

Tesla muhtemelen 2017 sonunda teslim edilmesi planlanan Model 3 için yeterli zamanı sağlayacak şekilde devasa Gigafactory fabrikasının 2016 sonuna kadar ilk pil hücrelerini üretmeye başlamasını umuyor. Bloomberg, Nevada dışında inşası süren Gigafactory tesisini ziyeret etti. Aşağıdaki fotoğraflarda Tesla'nın kaydettiği ilerlemeler görülüyor ancak daha çok işi olduğu da bir gerçek.

http://www.bloomberg.com/features/2016-inside-tesla-gigafactory/