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Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var

Nevada bölgesinde inşası devam eden Tesla'nın devasa üretim tesisinin yeni fotoğrafları yayınlandı. Gigafactory, şirketin seri üretim planlarının temelini oluşturuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın kitesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili Model 3, halihazırda 400 binden fazla sipariş almış durumda. Şirketin, rezervasyon sahiplerinin arabalarını teslim almaları için 2020 yılını beklemelerine gerek kalmamasını sağlamak adına vites yükselteceği biliniyor.
Tesla, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen kazanç konferans görüşmeleri sırasında bu tür endişeleri gidermek için 2020 planını iki yıl öne çekerek 2018 yılında 500.000 araç üretimini hedeflediklerini ortaya koyan daha agresif bir üretim takvimi açıkladı. Tesla CEO'su Elon Musk cesurca, 2017 yılında Tesla tarafından 100.000 - 200.000 aralığında Model 3 üretimi gerçekleştirileceğini ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu"
Elbette Tesla'nın Gigafactory tesisi, şirketin seri üretim planlarının temelinde yatıyor. Hala yapım aşamasında olan Gigafactory, metrekare (tam olarak 538 bin metrekare) açısından dünyanın en büyük binası olarak inşa ediliyor ve öncelikle Tesla'nın araç filosunda kullanılmak üzere pil üretimi yapacak.
Tesla muhtemelen 2017 sonunda teslim edilmesi planlanan Model 3 için yeterli zamanı sağlayacak şekilde devasa Gigafactory fabrikasının 2016 sonuna kadar ilk pil hücrelerini üretmeye başlamasını umuyor. Bloomberg, Nevada dışında inşası süren Gigafactory tesisini ziyeret etti. Aşağıdaki fotoğraflarda Tesla'nın kaydettiği ilerlemeler görülüyor ancak daha çok işi olduğu da bir gerçek.

http://www.bloomberg.com/features/2016-inside-tesla-gigafactory/ Yorum Yaz
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Farwynd 3 yıl en beğenilen
Ters Adam
ulan merinosun hali fabrikasi bundan buyuk bu bile haber oluyor.

"etrekare (tam olarak 538 bin metrekare) açısından dünyanın en büyük binası olarak inşa ediliyor" okumayı bilseniz bir de.
Ters Adamulan merinosun hali fabrikasi bundan buyuk bu bile haber oluyor."etrekare (tam olarak 538 bin metrekare) açısından dünyanın ...
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trexin 3 yıl Ters Adam
Ters Adam

ulan merinosun hali fabrikasi bundan buyuk bu bile haber oluyor.

merinos tesla'dan daha iyi
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shadowtr 3 yıl trexin
merinos uçan halı yapıyor çünkü...


alaaddin'in sponsoru.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mesudum 3 yıl
Şu fabrika boyutlarını standarta koysak artık diyorum.
Hani kaç metrekare alandan sonra "giga" oluyo şimdi?
bir de bunun büyüğü varmış, tera falan diyolar. Tesla ile de uyumlu bi laf olur. Elon kardeşe haber salsak, uyandırsak. hazır elini atmışken... "tesla@tera-factory".
baak, slogan bile hazır.
hadi be abicim, olmaz mı?
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BekirTemel 3 yıl
tesla sağlam geliyor
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Master_Evil 3 yıl
tesla iyice reklama çevirdi işi
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sarahaten 3 yıl
Sayın Mesut ve Erdi Bey, pil teknolojileri ve enerji çeşitlilikleri ile ilgili şöyle güzel bir video yapsanız çok güzel olur. Arada teknoseyir yapıyor ve çok güzel oluyor. Siz de bu tarz videolar yapsanız; en azından bilgi kirliliğinin biraz da olsa önüne geçerseniz. Bu tarz videolar çok ilgi çekici oluyor.
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V4LKyR 3 yıl
Merinos koyunları kalkışta Tesla Model S'e fark atıyor ilk 100 metrede.
Çok önemli.
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hsngencer 3 yıl
bu tesla ya cok zengin bir firma olucak.gelecegin arabalarını yapıcak.yada bu işin altından kalkamayarak iflasini acıklayacak.ticaret risk işidir,ya batarsın ya cıkarsın atasözünü unutmayalim.şuan belkide 25 30 yıl sonrasının en büyük otomobil firmasinin hakkında konusuyoruz.önde başlayan cok yol alir.(bu teklonoji icin)
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kkkcrazy2 3 yıl
tesla model 3 ile tüm dünya pazarına açılacak hedefi bu agresif üretimin ardında yatan da bu zaten 400.000 sipariş zaten geçilmiş adam 2018 de en erken alacağını bile bile 1000 euro veriyor bu şirkete ve en basit modelin satışı 35000 dolar tesla 3 ün. avrupa da bu fiyat 35000 euro olacaktır yaklaşık. sonuçta kaz gelecek yerden altın yumurtlayan tavuk esirgenmez durumu. dünya pazarına tesla 150-200 bin tl bandında bir araç ile çıkarsa zaten hedefine ulaşmış olur.
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onur_cansever 3 yıl kkkcrazy2
10 sene içinde türkiyenın yarısı elektirikli otomobile geçer sonra bi bakmışsın ötv + etv
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E_Aydin35 3 yıl
Tesla gerçekten çok kararlı ve vaad ettikleri şeyler için sundukları sürede olumlu yönden şaşırtıcı.. Firmanın bu şekilde agresif bir büyümeye ve yatırıma gitmesi gerçekten bu iş için gözlerinin ne kadar pek ve kararlı olduklarını gösteriyor.. Önümüzdeki yıllarda otomotiv sektörüne çok büyük oranda yön vererek çok önemli bir mihenk taşı olacakları benim açından kesin. Bakalım izleyip göreceğiz...
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fortune1905 3 yıl
tesla da kimmiş bizim yerli oto onlardan daha iyiiiiiii


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Cihat_, 3 yıl
Gelecekte ilk 3 otomobil biri olacak eminim baya çalışıyorlar ve hakediyorlar da inşallah Türkiye'den de böyle otomobiller çıkar
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Portraitclub 3 yıl
Gerçekten büyük yatırımlar yapıyorlar geleceğin büyük otomotiv devlerinden biri olacaklar amerikan şirketi olmasından dolayı sonu chevrolet gibi olmaz umarım
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OnurD7 3 yıl
58. Bölge gibi
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş apple kampüsden sonra iyi olmuş...
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kaazto28 3 yıl
KalemKolik
Yokmu pil işinde devrim yapacak

şahsen ben "füsyon" teknolojisini beklemekteyim :D
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