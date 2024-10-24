Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu

7 milyon Tesla üretildi
Tesla, 2020 yılının başlarında, kuruluşundan 16 yıl sonra ilk milyonuncu aracını üretmeyi başarmıştı. Ancak asıl dikkat çekici olan, sonraki dört yıl içinde tam 6 milyon elektrikli araç daha üretmiş olması. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan Tesla, 22 Ekim itibarıyla 7 milyonuncu aracını ürettiğini doğruladı.
Üretilen bu aracın, Tesla'nın ABD'deki Fremont fabrikasında montaj hattından çıktığı belirtiliyor. Ancak, Tesla'nın hızlı büyümesinde en büyük katkı, Gigafactory Shanghai'dan geliyor. Tesla'nın Çin'deki bu dev fabrikası da kendi başarılarını kutluyor. Tesla, geçtiğimiz ay Gigafactory Shanghai'ın 3 milyonuncu aracını ürettiğini ve Eylül ayında 1 milyonuncu aracını ihraç ettiğini duyurmuştu. Shanghai fabrikasının bu başarısı, Tesla'nın küresel pazar payını artırmada kilit bir rol oynuyor. Tesla'nın üretim tesislerindeki kapasitesini ise güncel olarak aşağıdaki görselden görebilirsiniz.
Son birkaç yıl içinde etkileyici bir büyüme kaydeden Tesla, 2023 yılının Mart ayında 4 milyonuncu, Eylül ayında ise 5 milyonuncu aracını üretmişti. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu büyüme hızı biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Şirket, 2024 yılı sonu itibarıyla geçen yıl ile yaklaşık aynı sayıda araç teslimatı yapmayı bekliyor. Yine de Tesla'nın dünya genelinde 7 milyon adet tamamen elektrikli araç üretmiş olması, tek bir otomobil üreticisi için oldukça etkileyici bir başarı. Diğer hiçbir otomobil üreticisi, bu seviyeye ulaşmış değil.Kaynakça https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2024-Update.pdf https://electrek.co/2024/10/23/tesla-has-produced-its-7-millionth-electric-car/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu