Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, dün itibarıyla 7 milyonuncu elektrikli aracını ürettiğini duyurdu. Bu büyük dönüm noktası, şirketin otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişi hızlandırmadaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

7 milyon Tesla üretildi

Tesla, 2020 yılının başlarında, kuruluşundan 16 yıl sonra ilk milyonuncu aracını üretmeyi başarmıştı. Ancak asıl dikkat çekici olan, sonraki dört yıl içinde tam 6 milyon elektrikli araç daha üretmiş olması. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan Tesla, 22 Ekim itibarıyla 7 milyonuncu aracını ürettiğini doğruladı.

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Üretilen bu aracın, Tesla'nın ABD'deki Fremont fabrikasında montaj hattından çıktığı belirtiliyor. Ancak, Tesla'nın hızlı büyümesinde en büyük katkı, Gigafactory Shanghai'dan geliyor. Tesla'nın Çin'deki bu dev fabrikası da kendi başarılarını kutluyor. Tesla, geçtiğimiz ay Gigafactory Shanghai'ın 3 milyonuncu aracını ürettiğini ve Eylül ayında 1 milyonuncu aracını ihraç ettiğini duyurmuştu. Shanghai fabrikasının bu başarısı, Tesla'nın küresel pazar payını artırmada kilit bir rol oynuyor. Tesla'nın üretim tesislerindeki kapasitesini ise güncel olarak aşağıdaki görselden görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Son birkaç yıl içinde etkileyici bir büyüme kaydeden Tesla, 2023 yılının Mart ayında 4 milyonuncu, Eylül ayında ise 5 milyonuncu aracını üretmişti. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu büyüme hızı biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Şirket, 2024 yılı sonu itibarıyla geçen yıl ile yaklaşık aynı sayıda araç teslimatı yapmayı bekliyor. Yine de Tesla'nın dünya genelinde 7 milyon adet tamamen elektrikli araç üretmiş olması, tek bir otomobil üreticisi için oldukça etkileyici bir başarı. Diğer hiçbir otomobil üreticisi, bu seviyeye ulaşmış değil.

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Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu