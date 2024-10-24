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    Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu

    Tesla, kısa bir süre önce 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu açıkladı. Tesla raporda aynı zamanda 7 milyonuncu elektrikli aracını ürettiğini de duyurdu.
    Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, dün itibarıyla 7 milyonuncu elektrikli aracını ürettiğini duyurdu. Bu büyük dönüm noktası, şirketin otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişi hızlandırmadaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

    7 milyon Tesla üretildi

    Tesla, 2020 yılının başlarında, kuruluşundan 16 yıl sonra ilk milyonuncu aracını üretmeyi başarmıştı. Ancak asıl dikkat çekici olan, sonraki dört yıl içinde tam 6 milyon elektrikli araç daha üretmiş olması. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan Tesla, 22 Ekim itibarıyla 7 milyonuncu aracını ürettiğini doğruladı.

    Üretilen bu aracın, Tesla'nın ABD'deki Fremont fabrikasında montaj hattından çıktığı belirtiliyor. Ancak, Tesla'nın hızlı büyümesinde en büyük katkı, Gigafactory Shanghai'dan geliyor. Tesla'nın Çin'deki bu dev fabrikası da kendi başarılarını kutluyor. Tesla, geçtiğimiz ay Gigafactory Shanghai'ın 3 milyonuncu aracını ürettiğini ve Eylül ayında 1 milyonuncu aracını ihraç ettiğini duyurmuştu. Shanghai fabrikasının bu başarısı, Tesla'nın küresel pazar payını artırmada kilit bir rol oynuyor. Tesla'nın üretim tesislerindeki kapasitesini ise güncel olarak aşağıdaki görselden görebilirsiniz.

    Tesla, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Son birkaç yıl içinde etkileyici bir büyüme kaydeden Tesla, 2023 yılının Mart ayında 4 milyonuncu, Eylül ayında ise 5 milyonuncu aracını üretmişti. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu büyüme hızı biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Şirket, 2024 yılı sonu itibarıyla geçen yıl ile yaklaşık aynı sayıda araç teslimatı yapmayı bekliyor. Yine de Tesla'nın dünya genelinde 7 milyon adet tamamen elektrikli araç üretmiş olması, tek bir otomobil üreticisi için oldukça etkileyici bir başarı. Diğer hiçbir otomobil üreticisi, bu seviyeye ulaşmış değil.

    Kaynakça https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2024-Update.pdf https://electrek.co/2024/10/23/tesla-has-produced-its-7-millionth-electric-car/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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