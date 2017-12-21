Tesla Model X, Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya geldi

Norveç'te yaşayan Bjørn Nyland isimli YouTuber son olarak sahip olduğu Model X'i zorlu arazi koşullarında test ederken karşımıza çıkmıştı. Bjørn, tam elektrikli SUV'u için başka güç denemesi ile geri döndü. Bu kez Tesla Model X'i çekiş gücü savaşında Toyota Land Cruiser ve Hummer H2 ile kapışırken görüyoruz.

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Bjørn'ün videoları Tesla meraklıları için kapsamlı ve bilgilendirici olsa da son zamanlarda biraz aşırıya kaçmaya başladı. Öyle ki artık videoların başında "Bunu kendiniz denemeyin. Aracınız garanti dışı kalabilir" şekilde bir uyarı gösteriliyor.

Yayınlanan ilk çekiş gücü testinde, birbirine halatla bağlı olan Tesla Model X ve Toyota Land Cruiser'ın aynı anda gaza basarak birbirlerini çekmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Adil olmak gerekirse bu çekişmeye güç dışında etki eden bir başka konu daha var. Land Cruiser'ın kendinden daha ağır Model X'e karşı çivisiz kış lastikleriyle mücadele ettiği anlaşılıyor. Çekiş gücü testinin galibi Model X'te ise çivili lastikler var.

İkinci videoda ise Model X'in karşısına çivili lastiklere sahip ve kendinden tam 600 kg daha ağır Hummer H2 gibi çok daha sert bir rakip çıktığını görüyoruz. Islak asfalt ve kaygan zemin üzerinde bir dizi çekiş gücü testi yapılıyor. Model X'in neredeyse iki kat daha fazla beygir gücü ve daha sofistike bir çekiş kontrol sistemi olmasına rağmen Hummer H2 ile boy ölçüşemediğini görüyoruz.

Ağır Hummer, kaygan zemin üzerinde daha sağlam tutunuyormuş izlenimi verirken, testlerin çoğunda Model X'i sürüklemeyi başarıyor. Ancak üçüncü denemede Model X tarafından alt edilen Hummer'ın ıslak zemin üzerinde hakimiyetini kaybetmesi de gözlerden kaçmıyor.

https://electrek.co/2017/12/20/tesla-model-x-off-road-tug-of-war-with-hummer-land-cruiser/