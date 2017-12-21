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Tesla Model X, Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya geldi

Bjørn Nyland isimli YouTuber, sahip olduğu Tesla Model X'i, Toyota Land Cruiser ve Hummer H2 ile kapıştırdı. Peki Tesla'nın elektrikli SUV'u çekiş gücü testinde ne kadar başarılı oldu?
1 yıl
7,1b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Norveç'te yaşayan Bjørn Nyland isimli YouTuber son olarak sahip olduğu Model X'i zorlu arazi koşullarında test ederken karşımıza çıkmıştı. Bjørn, tam elektrikli SUV'u için başka güç denemesi ile geri döndü. Bu kez Tesla Model X'i çekiş gücü savaşında Toyota Land Cruiser ve Hummer H2 ile kapışırken görüyoruz.
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Bjørn'ün videoları Tesla meraklıları için kapsamlı ve bilgilendirici olsa da son zamanlarda biraz aşırıya kaçmaya başladı. Öyle ki artık videoların başında "Bunu kendiniz denemeyin. Aracınız garanti dışı kalabilir" şekilde bir uyarı gösteriliyor.
Yayınlanan ilk çekiş gücü testinde, birbirine halatla bağlı olan Tesla Model X ve Toyota Land Cruiser'ın aynı anda gaza basarak birbirlerini çekmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Adil olmak gerekirse bu çekişmeye güç dışında etki eden bir başka konu daha var. Land Cruiser'ın kendinden daha ağır Model X'e karşı çivisiz kış lastikleriyle mücadele ettiği anlaşılıyor. Çekiş gücü testinin galibi Model X'te ise çivili lastikler var.
İkinci videoda ise Model X'in karşısına çivili lastiklere sahip ve kendinden tam 600 kg daha ağır Hummer H2 gibi çok daha sert bir rakip çıktığını görüyoruz. Islak asfalt ve kaygan zemin üzerinde bir dizi çekiş gücü testi yapılıyor. Model X'in neredeyse iki kat daha fazla beygir gücü ve daha sofistike bir çekiş kontrol sistemi olmasına rağmen Hummer H2 ile boy ölçüşemediğini görüyoruz.
Ağır Hummer, kaygan zemin üzerinde daha sağlam tutunuyormuş izlenimi verirken, testlerin çoğunda Model X'i sürüklemeyi başarıyor. Ancak üçüncü denemede Model X tarafından alt edilen Hummer'ın ıslak zemin üzerinde hakimiyetini kaybetmesi de gözlerden kaçmıyor.

https://electrek.co/2017/12/20/tesla-model-x-off-road-tug-of-war-with-hummer-land-cruiser/ Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen porsche911gt2
Doğrusunuz hem prado hemde dizel motor olan ufak motorlusu.
Normal land cruiser olsa 4.5lt dizel çft turbo 750nm torklusu bence hiç bir şey yapamazdı.
Ayrıca lastikleri bile eşit olmaya araçların karşılaştırılması ayrı saçmalık. Bunu habermiş gibi sunmak ayrı saçmalık bence...
Teslaya elektirikli araç katagorisinde lafım yok. Ama arazi katagorisinde Land Cruiser (esas land) gibi araçlar ile adil bir şekilde karşılaşırsa bence yapabileceği pek bir şey olamaz malesef...
Doğrusunuz hem prado hemde dizel motor olan ufak motorlusu.Normal land cruiser olsa 4.5lt dizel çft turbo 750nm torklusu bence hiç bir şey yapamazdı.A...
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PeYLeR. 1 yıl
hummer 600 kilo daha ağır ve daha büyük lastiklere sahip.
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goodorevil 1 yıl Du Hast
Uçağı çekmekte bir şey yok ki. Dirençler çok düşük. Haliyle çekersiniz. Biz 4-5 kişi omuz atarak 20 tonluk yük vagonunu itiyorduk ray üstünde.
Sonra o vagonun önüne 2 vagon daha katıp 60 ton yükü ittirebiliyorduk.

Tug Of War durumunda işler çok değişiyor. Karşı direnç var, sizi geriye doğru çekmeye çalışan bir direnç. Burada iki aracın birbirine nereden bağlandığı bile önemli. Bağlantı noktası aşağıda olan aracın dezavantajı oluyor mesela, bağlantı noktası yukarıda olan araç çekmeye çalışırken diğer aracın arkasını yukarı doğru çekiyor. Bu da tutunma kaybına sebep oluyor. Ya da araç çok iyi tutunuyor ama karşısındaki çekme kuvveti yüzünden yolu oysa da rakibini çekemiyor. Mesela paletli bir aracın 8 teker kamyon karşısında nasıl rezil olduğunu görün.

Yani o kadar fazla değişken var ki, ağırlık, tutunma, çekiş, bağlantı noktası, aktrama şekli...
Uçağı çekmekte bir şey yok ki. Dirençler çok düşük. Haliyle çekersiniz. Biz 4-5 kişi omuz atarak 20 tonluk yük vagonunu itiyorduk ray üstünde.Sonr...
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TesseractD 1 yıl
Roadster'a yaklaştı diye böyle deney videoları çekmeye başladı resmen[8\|]
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haberelectro 1 yıl
Land cruiser buna cok alindi
Onun isi arazide model X duz yolda gider anca
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Tekeri kar veya yağmurun üstüne gelmeyen çekmiş, şaşırılacak, tartışılacak bir şey yok videoda. Ben olsam yayınlamaya utanırdım herhalde.. Hadi yayınlamayı geçtim, haber olarak sunulması apayrı bir üzüntü oluşturdu bende.
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Krone 1 yıl
Yüksek torkun ekmeğini yiyor işte. Bu araçla off road yapılmaz. 6.25'te araca zarar veriyor.

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ilkercom 1 yıl
yazıyı yazan neresiyle yazdı acaba? hatta videoyu bile izlememiş.
yazının bi yerinde land cruiser bi yerinde land rover yazıyor.
ayrıca araçların tamamında çivili lastik var.
çivili lastik ile asfaltta ve demir üzerinde test yapmak ise ancak bjorn un yapacağı bir avarellik. o loastiklerin takımı türkiyeye siparişle geliyor ve 10 bin lira üzerinde.
bu testin çok bir önemi yok. tutunan kazanır. bir diğer konu aslında model x LC veya hummer kadar üst seviye bir of road aracı değil. aracın air süspansiyonu sonuna kadar kalktığında dacia sandero stepway kadar bir yüksekliği oluyor. bjorn kazmasının diğer videolarına bakım altını vura vura arazide geziyor. pili patlatsaydı görürdüm onu :D
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gkon 1 yıl
Anlayamıyorum, o olsaydı bu olsaydı demişsiniz de bu araba 670 hp, 970nm tork üretiyor. Dediğiniz arabaların hangisi daha güçlü olacak? Gerçekten bilmiyorum.
Konusu geçen Q7 V12 500 hp mesela.
Lastik, ağırlık konusu denk değil evet. Ama karşısındaki araba aynı sınıfta oldukça Model X muhtemelen hep daha güçlü olacaktır.
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goodorevil 1 yıl gkon

Dört çeker turbo dizel bir traktör Buharlı ve arkadan çekişli bir traktörü çekemiyor. Üstelik tutunabildiği halde.
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pcwolf28 1 yıl
Hummer da resmen hangi çekiş kontrolü daha zayıf onu denemişler.
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kadirirdem 1 yıl
Bence güzel iş çıkartmış.
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Xloud 1 yıl
Milattan önceki lc prodoyu koymuş heralde çeker
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PeYLeR. 1 yıl
hummer 600 kilo daha ağır ve daha büyük lastiklere sahip.
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