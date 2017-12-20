Elon Musk telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16 milyon takipçisiyle paylaştı

Elon Musk, Oculus'un üst düzey teknoloji yöneticisi John Carmack ile temasa geçmeye çalışırken yanlışlıkla Twitter'daki 16.7 milyon takipçisiyle kişisel cep telefonu numarasını paylaştı. Musk, özel bir mesaj göndermek yerine direkt olarak takipçilerinin önünde Carmack'a "Konuşacak bir saniyeniz var mı? Cep telefonum ... " şeklinde bir tweet attı.

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Yanlışlıkla gönderilen tweet Musk'ın Carmack'ı işe almak istediği veya Tesla, OpenAI, SpaceX'i şirketlerinden herhangi biriyle Oculus arasında bir işbirliği yapmaya çalıştığı gibi çeşitli spekülasyonların yayılmasına yol açtı.

CNBC muhabiri numarayı aradı

Facebook'a ait bir sanal gerçeklik şirketi olan Oculus'un bir sözcüsü ise yaptığı açıklamada Carmack'ın kısa vadede şirketten ayrılma gibi bir planının olmadığını söyedi. Cep telefonu numarasına gelecek olursak. CNBC'den bir muhabir paylaşılan numarayı arayarak Musk'a gerçekten de ulaşılıp ulaşılamayacağını denedi.

Telefonu aradığında ise PlayStation oyunu "God of War"ın içinde yer alan bir sesli mesajla karşılaştığını söylüyor. Bu ses kaydı aslında popüler oyunda gizli olan iki sürpriz yumurtadan biri ve "Tanrılar sayesinde yapabildin. Bir şekilde yolunu buraya bana doğru bulabildin. Sana tebriklerimi ve saygımı iletiyorum" ifadelerini içeriyor.

Musk'ın Doom, Quake ve Wolfenstein 3D gibi efsanevi oyunların arkasındaki şirket olan id Software'ın kurucusu Carmack ile ne konuda görüşmek istediği merak konusu oldu. Yanlışlıkla paylaşılan numara aranınca çalan sesli mesajı aşağıdaki video aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

https://www.cnbc.com/2017/12/19/we-called-elon-musks-cell-after-he-accidentally-posted-it-on-twitter.html