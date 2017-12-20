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Elon Musk telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16 milyon takipçisiyle paylaştı

Twitter'dan Oculus yöneticisi John Carmack ile temas kurmaya çalışan Elon Musk, telefon numarasını yanlışlıkla 16 milyon takipçisiyle paylaştı. Peki, Musk'ın verdiği numarayı arayınca kim çıkıyor?
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
11,6b
1
13
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk, Oculus'un üst düzey teknoloji yöneticisi John Carmack ile temasa geçmeye çalışırken yanlışlıkla Twitter'daki 16.7 milyon takipçisiyle kişisel cep telefonu numarasını paylaştı. Musk, özel bir mesaj göndermek yerine direkt olarak takipçilerinin önünde Carmack'a "Konuşacak bir saniyeniz var mı? Cep telefonum ... " şeklinde bir tweet attı.
Ayrıca Bkz. "BMW, 2017'de 100.000'den fazla elektrikli araç sattı"
Yanlışlıkla gönderilen tweet Musk'ın Carmack'ı işe almak istediği veya Tesla, OpenAI, SpaceX'i şirketlerinden herhangi biriyle Oculus arasında bir işbirliği yapmaya çalıştığı gibi çeşitli spekülasyonların yayılmasına yol açtı.

CNBC muhabiri numarayı aradı

Facebook'a ait bir sanal gerçeklik şirketi olan Oculus'un bir sözcüsü ise yaptığı açıklamada Carmack'ın kısa vadede şirketten ayrılma gibi bir planının olmadığını söyedi. Cep telefonu numarasına gelecek olursak. CNBC'den bir muhabir paylaşılan numarayı arayarak Musk'a gerçekten de ulaşılıp ulaşılamayacağını denedi.
Telefonu aradığında ise PlayStation oyunu "God of War"ın içinde yer alan bir sesli mesajla karşılaştığını söylüyor. Bu ses kaydı aslında popüler oyunda gizli olan iki sürpriz yumurtadan biri ve "Tanrılar sayesinde yapabildin. Bir şekilde yolunu buraya bana doğru bulabildin. Sana tebriklerimi ve saygımı iletiyorum" ifadelerini içeriyor.
Musk'ın Doom, Quake ve Wolfenstein 3D gibi efsanevi oyunların arkasındaki şirket olan id Software'ın kurucusu Carmack ile ne konuda görüşmek istediği merak konusu oldu. Yanlışlıkla paylaşılan numara aranınca çalan sesli mesajı aşağıdaki video aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

https://www.cnbc.com/2017/12/19/we-called-elon-musks-cell-after-he-accidentally-posted-it-on-twitter.html Yorum Yaz
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sadrag 1 yıl en beğenilen
16 milyon kişiyle paylaşılan numaranın üstünün çizilmesi iyi olmuş. Daha fazla yayılmasın bari..
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neo01470 1 yıl
Aradım, herkese selamı var
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xamaximax 1 yıl
medya yönetimi dersi varsa 1.ders olarak okutulmalı bu adam
1 Yanıt Yanıtla +26
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DH Misafiri 1 yıl
arasak ulaşamayız sanki. :)
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sirreddot 1 yıl
Elon Musk insanlara hayal satan bir şarlatandır
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Osakawa 1 yıl
bu adam pazarlama ve reklamda 10 numara.
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KiriN 1 yıl
16 milyon kişiyle paylaşılmış siz burada sansür koyuyorsunuz :D
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alito 1 yıl
Herkesle paylaşılan bir tweet'in sansürlenmesi gerçekten saçma olmuş. Merak etme DH, dava açan olursa bana yolla haddini bildireyim.
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kadirirdem 1 yıl
Bir arayım da bana bir tane yeni roadstar yollasın :D :D
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Magnetic Power 1 yıl
Operatörü kafayı yemiştir kesin
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sadrag 1 yıl en beğenilen
16 milyon kişiyle paylaşılan numaranın üstünün çizilmesi iyi olmuş. Daha fazla yayılmasın bari..
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dr20mouse 1 yıl sadrag
sadrag
16 milyon kişiyle paylaşılan numaranın üstünün çizilmesi iyi olmuş. Daha fazla yayılmasın bari..


Yorumunuzu görünce nedense aklıma bu resim geldi





Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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neo01470 1 yıl
Aradım, herkese selamı var
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xamaximax 1 yıl
medya yönetimi dersi varsa 1.ders olarak okutulmalı bu adam
1 Yanıt Yanıtla +26
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Guest-F8946C419 1 yıl xamaximax
xamaximax
medya yönetimi dersi varsa 1.ders olarak okutulmalı bu adam

Marka yönetimine giriyor bu dediğin konu.
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