Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u geçmeyi başardı

Teknoloji Editörü
Tesla’nın elektrikli SUV tipi aracı Model X, şimdiye kadar satışa sunulan en hızlı araçlar arasında yer alıyor. Listedeki araçların Tesla modelleri dışındaki fiyatları göz yaşartsa da Tesla’lar gayet uygun kalıyor. Bu listede Model X ile başa baş olan Lamborghini Aventador, araçla pistte sık sık karşı karşıya geliyor.en hızlı seri üretim araçlar listesinde çok sayıda Ferrari, McLaren, Porsche ve Mercedes aracı geçiyor. Listenin ikincisi ise yine Tesla’dan Model S P100D oluyor. En hızlı seri üretim araç listesinde birinci sırada yer alan Porsche 918 Spyder, yine plug-in hybrid modeliyle karşımıza çıkıyor ve araçtan sadece 918 adet üretilmesiyle inanılmaz pahalı. Listede birinci sıraya muhtemelen yakın zamanda satışa sunulacak Tesla Roadster 2 geçecektir.
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Menzil ,şarj süresi bakımından koca endüstri halen yetişebilmiş değil Tesla'ya ,
Araç çarpışma testlerinde halen birinci Tesla ,
Hız,kalkış ÇEKİŞ bakımından halen birinci Tesla .
Burada şunu dile getirmek istiyorum ,YENİ BİR ÇAĞIN tanıklarıyız arkadaşlar ,
Çağı değiştiren unsurlar ;
İletişim (internet ve cep telefonları)
Ulaşım (Elektrikli araba ,içten yanmalı motorların azalması .)
Lojistik (Roketlerin dikey inebilmesiyle tekrar kullanılabilmesi.)
Videoya gelecek olursak neden saçma olsun ,karşılaştırma gayet yerinde ,
Tesla yerine at arabası olsaydı ya da Lambo yerine ,o halde de karşılaştırma doğru olacaktı ,
zira BİR ARABA karşılaştırılıyor ,aynı faydayı sağlayan iki araç.
Bu tesla'nın kötü olduğu anlamına gelmez. Ancak insanları bu şekilde yanıltmak da çok yanlış
İçten yanmalı motorların kırmızı ışıkta ve yopun trafikteki o kalk durlarını toplasan saatler belki de günler eder.
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