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Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u geçmeyi başardı

Tesla'nın elektrikli araçlarından Model X, en hızlı seri üretim otomobillerden bir tanesi. Araç, bu ünvan adına yapılan bir diğer yarışta daha Lamborghini Aventador'u geçmeyi başarıyor.
22 sa. (Son Güncelleme: 22 sa.)
4,9b
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11
Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Tesla’nın elektrikli SUV tipi aracı Model X, şimdiye kadar satışa sunulan en hızlı araçlar arasında yer alıyor. Listedeki araçların Tesla modelleri dışındaki fiyatları göz yaşartsa da Tesla’lar gayet uygun kalıyor. Bu listede Model X ile başa baş olan Lamborghini Aventador, araçla pistte sık sık karşı karşıya geliyor.
Model X, en hızlı seri üretim araçlar listesinde çok sayıda Ferrari, McLaren, Porsche ve Mercedes aracı geçiyor. Listenin ikincisi ise yine Tesla’dan Model S P100D oluyor. En hızlı seri üretim araç listesinde birinci sırada yer alan Porsche 918 Spyder, yine plug-in hybrid modeliyle karşımıza çıkıyor ve araçtan sadece 918 adet üretilmesiyle inanılmaz pahalı. Listede birinci sıraya muhtemelen yakın zamanda satışa sunulacak Tesla Roadster 2 geçecektir.

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Amd64x2 22 sa. en beğenilen
elma ile armut yarışmış... motor teknolojileri çok farklı, elektrikli tır bile çoğu spor arabadan iyi 0-100'e sahip
1 Yanıt Yanıtla +7
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AL3lMA 22 sa.
Saçmalık 0-100 testi ne demek elektrikli motorla. Oyuncak yarış arabaları var 300-500 dolara satılan o bile 0 - 100 de geçer Lamborghini yi
Yanıtla +6
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sendemail 18 sa.
Tesla 'nın otomotiv endüstrisine yaptığı , Apple'ın telefon sektörüne iphone ile yaptığıyla eşdeğerdir ,halen göremiyor musunuz ?
Menzil ,şarj süresi bakımından koca endüstri halen yetişebilmiş değil Tesla'ya ,
Araç çarpışma testlerinde halen birinci Tesla ,
Hız,kalkış ÇEKİŞ bakımından halen birinci Tesla .
Burada şunu dile getirmek istiyorum ,YENİ BİR ÇAĞIN tanıklarıyız arkadaşlar ,
Çağı değiştiren unsurlar ;
İletişim (internet ve cep telefonları)
Ulaşım (Elektrikli araba ,içten yanmalı motorların azalması .)
Lojistik (Roketlerin dikey inebilmesiyle tekrar kullanılabilmesi.)
Videoya gelecek olursak neden saçma olsun ,karşılaştırma gayet yerinde ,
Tesla yerine at arabası olsaydı ya da Lambo yerine ,o halde de karşılaştırma doğru olacaktı ,
zira BİR ARABA karşılaştırılıyor ,aynı faydayı sağlayan iki araç.
Yanıtla +3
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wolferto 18 sa.
heryerde 0 100 önemlidir bu ne sacma yorum ya pistte bile sadece hiz önemli değil oyuncak araba diyen arkadas oyuncak arabaya bindigimizi flan saniyor herhal ikiside nerdeyse esit agirlik ve boyutta suvdan bahsediyor oyuncal araba ne alaka hangi trafik 150 de seyir ediyorda biraz daha hizlansa pist uzun olsa flan spor arabalardan ucuz olacak roadster 2 geldimi ne diyeceksiniz merak ediyorum
Yanıtla +3
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Fenomenon 20 sa.
Aşırı saçma olmuş. Tesla'nın ilk çıkışı çok iyi. Yarış devam etse tesla'nın yetişme şansı yok.
Bu tesla'nın kötü olduğu anlamına gelmez. Ancak insanları bu şekilde yanıltmak da çok yanlış
2 Yanıt Yanıtla +1
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MehmetNY 19 sa. Fenomenon
günlük hayatta da trafikte de çıkış hızı önemli hocam.
İçten yanmalı motorların kırmızı ışıkta ve yopun trafikteki o kalk durlarını toplasan saatler belki de günler eder.
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infom@n 19 sa. Fenomenon
Bu bir çıkış hızı yarışı. 1/4 mili ne kadar sürede aldığı göz önünde bulunduruluyor. Yarışmak deyince illaki pist yarışı değildir.
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Ahmet DOĞAN 20 sa.
Tesladaki Kesintisiz Hızlanma Acayip Birşeye Benziyor. Normalde Her Vites Aralığında Duraksayan Bir Spor Arabanın Yanında Sanki Hiç Vites Yokmuşta Başka Birşey Varmış Gibi Araba Duraksama Olmadan Maximum Hıza Ulaşıyor. Çok İlginç Gerçekten. Ama Karşılaştırılması Saçma 2 Teknoloji Bunlar.
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Led Zeppelin 20 sa.
Carwow da teslalar bilumum araçla drag/roll/brake teste tutuluyor. Merak edenler bakabilirler.
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infom@n 20 sa.
Hayranım şu fanatik yorumculara :D
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AL3lMA 22 sa.
Saçmalık 0-100 testi ne demek elektrikli motorla. Oyuncak yarış arabaları var 300-500 dolara satılan o bile 0 - 100 de geçer Lamborghini yi
Yanıtla +6
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Amd64x2 22 sa. en beğenilen
elma ile armut yarışmış... motor teknolojileri çok farklı, elektrikli tır bile çoğu spor arabadan iyi 0-100'e sahip
1 Yanıt Yanıtla +7
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darkaura 3 sa. Amd64x2
elmasi armudu yok. elmaya da binip otoyolda surebiliyorsan elmada ayni katagoriye dahil olur. kurallar ayni, sartlar ayni, ikiside yolda giden seri uretim binek araci. hiz rekoru icin ozel gelistirilmis, sadece 10km gidebilen prototip bir arac degil yada yolda kullanamiyacaginiz tek yarislik motoru, lastigi olan f1 aracida degil.
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