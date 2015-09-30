Tesla Model X tanıtıldı

Günümüzde elektrikli otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk firma olmayı başaran ve Model S ailesiyle yüksek performans tutkunlarını dahi kendisine hayran bırakan Tesla, yaklaşık iki yıldır konuşulan, birçok defa konsept hali görüntülenen ve gecikme yaşayan SUV sınıfı elektrikli otomobil modeli Model X'i resmi olarak duyurdu.

Kısa süre önce Elon Musk tarafından tanıtılan Tesla Model X, daha ilk bakışta Model S' olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Model S'in önden ve arkadan sıkıştırılmış hali gibi görünen Model X, bu sayede yükselen tavanıyla özellike geniş ailelere çok daha konforlu bir yolculuk sunabiliyor. Şimdiye kadar görülmüş en büyük ön camlardan birisine sahip olan Model X, deneme şansı elde edenlerin söylediği kadarıyla "benzersiz" bir kokpit ferahlığı ortaya koyuyor.

Tesla Model S'den hatırlayacağınız "P: Performans, 90: 90 kW/h batarya, D: Çif Motor" yani kısaca P90D konfigürasyonu üzerine kurulan yeni Model X, ayrıca daha ekonomik 90D paketiyle de satın alınabiliyor. Hem ön hem de arka aksa yerleştirilen iki motor birimiyle dört çeker bir otomobil olarak çalışan Model X, belirtildiği kadarıyla P90D için "Ludicrous" modu aktif edildiği taktirde 0'dan 100 km'ye hıza sadece 3.2 saniye gibi nefes kesici bir ivmelenme ile çıkabiliyor.

Bu hıza Porsche 911 Turbo 3.2 saniyede, Audi RS6 SW versiyonu ise 3.9 saniyede çıkıyor. Yani Model X istendiği taktirde "aile arabası" kimliğinden rahatlıkla kurtulabiliyor. Alt seviyede yer alan 90D ise 0'dan 100 km'ye hıza 4.8 saniyede çıkabiliyor. Ortak olarak saatte 250 km hıza yapabilen Tesla Model X P90D ve 90D, üst modelde 259 beygir ön 503 beygir arka motor, alt model de ise ön ve arka toplam 259 beygir güç ortaya koyabiliyor. Araçların şarj işlemi eskisi gibi kablo üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu noktada Tesla'nın süper şarj istasyonları hem ücretsiz hem de hızlı bir çözüm sunmaya devam ediyor.

Tesla tarafından açıklanan verilere göre tam dolu batarya ve ekonomi sürüş modlarında 414 km menzili bulunan yeni Model X, Model S ile aynı bataryayı kullanmasına rağmen gövde yapısıyla nedeniyle biraz daha az mesafe kat edebiliyor. Kokpit tasarımını ve gözü alan büyük dokunmatik ekranını Model S'den alan SUV sınıfının elektrikli temsilcisi Model X, ön kapılarını normal, arka kaplarını ise şahin gibi yukarıya doğru açabiliyor. Falcon olarak adlandırılan kapılar açıkken özellikle önden bakıldığı zaman kendisine hayran bırakan SUV, üç sıralı koltuk dizilimi sayesinde d aynı anda yedi kişinin yolculuk yapabilmesine imkan tanıyabiliyor. Ancak en arkaya yerleştirilen iki koltuk daha çok çocukların oturabileceği bir diz mesafesi veriyor.

Model X'in arka kapılarının yukarıya doğru açılmasının da önemli bir nedeni bulunuyor. Bu sayede arabanın arkasında neredeyse ayağa kalkılabiliyor bu da çocuklu sürücülerin hemen hatırlacağı üzere çocuk koltukları çok daha kolay şekilde yerleştirilebilmesi anlamına geliyor. Büyük yapısına rağmen sürüş dinamikleri açısından SUV gibi hissettirmediği söylenen otomobil, özel bağlantılar sayesinde de bisiklet ya da kano gibi ürünleri üzerinde taşıyabiliyor.

SUV'nin oldukça dikkat çeken ve ilk bakışta anlam verilemeyen bir diğer özelliği ise "Bioweapon Defense Mode" adı verilen sistemi. Türkçe'ye "Biyolojik Silah Savunma Modu" olarak aktarabileceğimiz sistem, bünyesinde oldukça büyük bir HEPA filtresi taşıyor ve böylece klima açıldığı zaman dışarıdaki kirli hava kesinlikle araç içerisine verilmiyor. HEPA filtreleri bildiğiniz üzere elektrikli süpürgelerde de yer alıyor ve havayı kötü unsurlardan filtreleyerek özellikle alerjisi olan insanların rahat bir yaşam sürmesine aracılık ediyor. Elon Musk'ın bu sistem için sunum sırasında söylediği cümle ise herkesin yüzünde ufak bir gülümseme bırakıyor: "Kıyamet savunma senaryolarında lider olmayı hedefliyoruz."

Kısa süre önce tanıtılan Bentley Bentaga kadar olmasa da gayet lüks bir otomobil kimliği bulunan ve şimdilik Volvo XC90 T8, Audi Q7 e-tron gibi rakiplerine rağmen kendi sınıfını oluşturan Tesla Model X, P90D Signature ($132,000) ve P90D Founder Edition ($142,000) olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa çıkıyor. Modelin yollardaki yerini alacağı tarih ise 2016'nın ikinci yarısı olarak gösteriliyor.

http://www.theverge.com/2015/9/29/9411049/tesla-model-x-suv-release-price-video-elon-musk