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Tesla Model X tanıtıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla Model X tanıtıldı
 
Günümüzde elektrikli otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk firma olmayı başaran ve Model S ailesiyle yüksek performans tutkunlarını dahi kendisine hayran bırakan Tesla, yaklaşık iki yıldır konuşulan, birçok defa konsept hali görüntülenen ve gecikme yaşayan SUV sınıfı elektrikli otomobil modeli Model X'i resmi olarak duyurdu.
Kısa süre önce Elon Musk tarafından tanıtılan Tesla Model X, daha ilk bakışta Model S' olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Model S'in önden ve arkadan sıkıştırılmış hali gibi görünen Model X, bu sayede yükselen tavanıyla özellike geniş ailelere çok daha konforlu bir yolculuk sunabiliyor. Şimdiye kadar görülmüş en büyük ön camlardan birisine sahip olan Model X, deneme şansı elde edenlerin söylediği kadarıyla "benzersiz" bir kokpit ferahlığı ortaya koyuyor.
Tesla Model S'den hatırlayacağınız "P: Performans, 90: 90 kW/h batarya, D: Çif Motor" yani kısaca P90D konfigürasyonu üzerine kurulan yeni Model X, ayrıca daha ekonomik 90D paketiyle de satın alınabiliyor. Hem ön hem de arka aksa yerleştirilen iki motor birimiyle dört çeker bir otomobil olarak çalışan Model X, belirtildiği kadarıyla P90D için "Ludicrous" modu aktif edildiği taktirde 0'dan 100 km'ye hıza sadece 3.2 saniye gibi nefes kesici bir ivmelenme ile çıkabiliyor.
 
Tesla Model X tanıtıldı
Bu hıza Porsche 911 Turbo 3.2 saniyede, Audi RS6 SW versiyonu ise 3.9 saniyede çıkıyor. Yani Model X istendiği taktirde "aile arabası" kimliğinden rahatlıkla kurtulabiliyor. Alt seviyede yer alan 90D ise 0'dan 100 km'ye hıza 4.8 saniyede çıkabiliyor. Ortak olarak saatte 250 km hıza yapabilen Tesla Model X P90D ve 90D, üst modelde 259 beygir ön 503 beygir arka motor, alt model de ise ön ve arka toplam 259 beygir güç ortaya koyabiliyor. Araçların şarj işlemi eskisi gibi kablo üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu noktada Tesla'nın süper şarj istasyonları hem ücretsiz hem de hızlı bir çözüm sunmaya devam ediyor.
Tesla tarafından açıklanan verilere göre tam dolu batarya ve ekonomi sürüş modlarında 414 km menzili bulunan yeni Model X, Model S ile aynı bataryayı kullanmasına rağmen gövde yapısıyla nedeniyle biraz daha az mesafe kat edebiliyor. Kokpit tasarımını ve gözü alan büyük dokunmatik ekranını Model S'den alan SUV sınıfının elektrikli temsilcisi Model X, ön kapılarını normal, arka kaplarını ise şahin gibi yukarıya doğru açabiliyor. Falcon olarak adlandırılan kapılar açıkken özellikle önden bakıldığı zaman kendisine hayran bırakan SUV, üç sıralı koltuk dizilimi sayesinde d aynı anda yedi kişinin yolculuk yapabilmesine imkan tanıyabiliyor. Ancak en arkaya yerleştirilen iki koltuk daha çok çocukların oturabileceği bir diz mesafesi veriyor.
Model X'in arka kapılarının yukarıya doğru açılmasının da önemli bir nedeni bulunuyor. Bu sayede arabanın arkasında neredeyse ayağa kalkılabiliyor bu da çocuklu sürücülerin hemen hatırlacağı üzere çocuk koltukları çok daha kolay şekilde yerleştirilebilmesi anlamına geliyor. Büyük yapısına rağmen sürüş dinamikleri açısından SUV gibi hissettirmediği söylenen otomobil, özel bağlantılar sayesinde de bisiklet ya da kano gibi ürünleri üzerinde taşıyabiliyor.
Tesla Model X tanıtıldı
 
SUV'nin oldukça dikkat çeken ve ilk bakışta anlam verilemeyen bir diğer özelliği ise "Bioweapon Defense Mode" adı verilen sistemi. Türkçe'ye "Biyolojik Silah Savunma Modu" olarak aktarabileceğimiz sistem, bünyesinde oldukça büyük bir HEPA filtresi taşıyor ve böylece klima açıldığı zaman dışarıdaki kirli hava kesinlikle araç içerisine verilmiyor. HEPA filtreleri bildiğiniz üzere elektrikli süpürgelerde de yer alıyor ve havayı kötü unsurlardan filtreleyerek özellikle alerjisi olan insanların rahat bir yaşam sürmesine aracılık ediyor. Elon Musk'ın bu sistem için sunum sırasında söylediği cümle ise herkesin yüzünde ufak bir gülümseme bırakıyor: "Kıyamet savunma senaryolarında lider olmayı hedefliyoruz."
Kısa süre önce tanıtılan Bentley Bentaga kadar olmasa da gayet lüks bir otomobil kimliği bulunan ve şimdilik Volvo XC90 T8, Audi Q7 e-tron gibi rakiplerine rağmen kendi sınıfını oluşturan Tesla Model X, P90D Signature ($132,000) ve P90D Founder Edition ($142,000) olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa çıkıyor. Modelin yollardaki yerini alacağı tarih ise 2016'nın ikinci yarısı olarak gösteriliyor.
Tesla Model X tanıtıldı
 

http://www.theverge.com/2015/9/29/9411049/tesla-model-x-suv-release-price-video-elon-musk Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen
10-15 yıla kadar akaryakıtlı araçların sonu gelir umarım. Şimdilik pahalılar ama o zamana kadar uygun fiyatlara alınabilirler herhalde.
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Source 4 yıl
Tesla'nın tasarımları hoşuma gidiyor buda güzel olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
Çok çirkin tasarım olmuş
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DH Misafiri 4 yıl
allah tesla nın önünü açık etsin çevreye gürültü ve minunmum kirletme sağülıyor. gelecek nesillere daha iyi bir dunya için bütün otomotiv devleri artık elektiriğe donsun isterim. hangi ülkenin önemi yok. dünya iyiliğine adına atilmiş cok buyuk bir yatırımdır. tesla binerseniz en lüks içten yanmalı motor bile size itici gelecektir. ben binme sansına yakaladım. araba kavramını tamamen değiştiren bir kavram arazılanma (çoknadir) parça gibi hiç sıkıntıları yok.
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kadirirdem 4 yıl
Vw neyle ugraiyor sozde dev olacak ama burda yeni olan tesla neler yapıyor
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1BilimAdamı 4 yıl
İyide model x, model s,ten daha ucuz olmayacak mıydı
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Sirkadyen 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
İyide model x, model s,ten daha ucuz olmayacak mıydı

Model 3 senin dediğin. Tesla şuan üst seviyeye yönelik üretim yapıyor.

TL ile 300.000 civarı tutuyor sanırım iki model de. Kur farkının da etkisi var tabi ..
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Cakma Iphone 4 yıl
İnşallah biter şu petrol savaşları falan da kurtuluruz. Elektrikli araçlar her yönden en iyisi. Gürültü yok. Motorları küçük baya ve genişlik olarak normal motorlu araçlardan çok daha geniş bir iç hacim sunuyor. Alın aldırın
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çakır_16 4 yıl
alıp ticari taksi yapsak kaç senede kendini kurtarır acaba
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INTRUDERTR 4 yıl
150 bin falan olsa alırım da kimbilir kaç tl dir
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onurg07 4 yıl
Tesla S Tesla X cok hojdur ama benanehhh
Emisyon güzeli vw varken teslada neymiş
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burhanezidane 4 yıl
Tüm modelleri gibi bu da çok güzel . Umarım yaygınlaşarak ülkemize kadar ulaşır.
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Hobar 4 yıl
emre1393
Aracın tek sorunu arka kapıları, her yerde o kapıları açamazsın ki, hem yükseklik hem de yana doğru genişlik olması gerekiyor, ayrıca gövdenin tavan kısmındaki mukavemet kaybı da cabası. Normal kapı yapıp camdan tavan seçeneği sunabilirdi.

Yanlara doğru normal kapıdan daha az mesafe istiyor. Dibine araç park etse bile açılabiliyor.
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profecco 4 yıl
Kapıları martı kanat yapmışlar çok güzel
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