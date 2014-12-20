Tesla Motors, Model S batarya değişim pilot programını başlattı

Tesla geçen yıl Model S elektrikli aracı için geliştirdiği batarya değiştirme teknolojisini göstermişti. Bu teknolojinin en önemlilerinden biri olarak kullanıcılar artık arabalarının bataryalarını kendileri değiştirebilecekler. Benzinli bir aracın deposunun doldurulmasından daha kısa süren(yaklaşık 3 dakika) bu işlem için uygulama gelecek hafta Kaliforniya’da ki bir sarj istasyonunda başlatılacak.
Pilot olarak başlayacak uygulama öncelikle teknik açıdan test edilecek, ayrıca pilot uygulama firmaya Tesla araç kullanıcılarının bu uygulamaya nasıl yaklaşacaklarını görme şansı verecek.
Tesla sarj istasyonlarında kullanıcılar kendi araçlarını ücretsiz sarj edebilirlerken pil değiştirme uygulaması ücretsiz olmayacak. Bunun yerine firma maliyetin üst sınıf sedan modellerin deposunu doldurmaktan daha ucuz olacağını belirtiyor. Ayrıca Tesla’nın resmi blog sayfasındaki yazıya göre bu fiyatlandırma ileride değişebilir ancak bataryayı değiştirmek işçilik ve tesis maliyeti isteyen bir iş olduğu için şimdilik ücretsiz olması söz konusu değil.
Kullanıcıların batarya değiştirmek için randevu almaya gerek olmadığı, değiştirme işleminin 3 yaklaşık 3 dakika sürdüğü ve zamanla daha hızlı şekilde yapılacağı da açıklandı.
Bir tesla aracını Supercharger istasyonlarında 30 dakika sarj ederek yaklaşık 270km yolculuk yapılabilyor, fakat beklemek istemeyen kullanıcılar için pil değiştirmek alternatif olarak kullanılabilir.
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Bu mesaj zamanının ötesinde diye işaretlensin 10 sene sonra bakıp konuyu yükselteceğim Büyük ihtimal 10 sene bile sürmeyecek.
100 KM'de 11,75 TL yakıyor. Normal bir dizel araba olsa 100 KM'de 3 LT yakması lazım ama bu arabanın motor gücü, donanımı, lüksü 691 HP'lik bir spor lüks otomobil gibi:)
Tesla'nın geleceği bence gayet parlak.
Haber için teşekkürler.
Seneye 1 tane supercharger istasyonu açacakmış teslada şuan ki araç fiyatlarıyla Türkiye'den medet ummasın.Anca zenginler gösteriş için alır.200 bin liraya araba alacak adam yakıtı mı düşünür?20.000 dolara 300 km menzilli yapsınlar ekmek peynir gibi gider taaa ki devlet elektrikli araçların elektriğine ötv koyana kadar
11 dk tam şarj için biraz kısa değil mi bu arada?
Batarya değişim maliyeti herhalde 100-150$ civarı birşey olur.
araç tam sarj süresini
teslamotors.com/... sayfasındaki değeri baz alarak yazdım, tabi burada 40amper ile sarj edildiği varsayılıyor, evdeki elektrik ile sarj etmek isterseniz süre 92 dakikaya kadar çıkabilir. fakat haberde sarj istasyonları ile kıyaslama yapıldığı için sitedeki süreyi almayı uygun gördüm.
Ancak Tesla Motors'un Supercharger adını verdiği hızlı sarj bilgilerinde 30 dakika hızlı sarj yapabildiği söylenmiş. sanırım kendi sarj istasyonlarında 40 amper çıkışı bulunmuyor.
İlginiz için teşekkürler, yanlış anlaşılmaması adına haberi hızlı sarj istasyonu süresini baz alarak düzenliyorum.
İyi günler
Haberde ust sinif sedanin deposunu doldurmaktan ucuza gelecek yaziyor. Abd de benzinin galonu 2 dolar. 1galon 3.7 litre. Atiyorum ust sinif sedan 60 litre deposu olsa. Maksimum 30 dolara depoyu doldurursun. Pil degisimi daha ucuz olacagina gore 100 dolar falan ucuk kacar.