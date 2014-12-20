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Tesla Motors, Model S batarya değişim pilot programını başlattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla geçen yıl Model S elektrikli aracı için geliştirdiği batarya değiştirme teknolojisini göstermişti. Bu teknolojinin en  önemlilerinden biri olarak kullanıcılar artık arabalarının bataryalarını kendileri değiştirebilecekler.  Benzinli bir aracın deposunun doldurulmasından daha kısa süren(yaklaşık 3 dakika) bu işlem için uygulama gelecek hafta Kaliforniya’da ki bir sarj istasyonunda başlatılacak.
Pilot olarak başlayacak uygulama öncelikle teknik açıdan test edilecek, ayrıca pilot uygulama firmaya Tesla araç kullanıcılarının bu uygulamaya nasıl yaklaşacaklarını görme şansı verecek.
 
Tesla sarj istasyonlarında kullanıcılar kendi araçlarını ücretsiz sarj edebilirlerken pil değiştirme uygulaması ücretsiz olmayacak. Bunun yerine firma maliyetin üst sınıf sedan modellerin deposunu doldurmaktan daha ucuz olacağını belirtiyor. Ayrıca Tesla’nın resmi blog sayfasındaki yazıya göre bu fiyatlandırma ileride değişebilir ancak bataryayı değiştirmek işçilik ve tesis maliyeti isteyen bir iş olduğu için şimdilik ücretsiz olması söz konusu değil.
Kullanıcıların batarya değiştirmek için randevu almaya gerek olmadığı, değiştirme işleminin 3 yaklaşık 3 dakika sürdüğü ve zamanla daha hızlı şekilde yapılacağı da açıklandı.
Bir tesla aracını Supercharger istasyonlarında 30 dakika sarj ederek yaklaşık 270km yolculuk yapılabilyor, fakat beklemek istemeyen kullanıcılar için pil değiştirmek alternatif olarak kullanılabilir.


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DH Misafiri 3 yıl
Biride dememiş kardeşim bu %100 elektirikli araba değilmi! üst kaportayı komple son teknoloji güneş paneliyle kaplasan zaten epey bir şarjı bedavaya getirirsin arabayı kapalı garaja koymadıktan sonra :) ayrıca motor yok! yani tekerleklerin arasında karpuz kadar bir elektirikli motor var :) ön bagajda senin arka bagajda yerden tasarrufu bir düşün, yeni araç tasarımlarını bir düşünün..aracın iç hacminin genişliğini bir hayal edin, motor yani 350-400 kg bir ağırlıktanda kurtuluyorsun. kazalarda da tüm benzinli araçlardan daha yüksek puan almasını sebebide bu tesla ve bunun gibi araçların. benzinli arabalar asla baş edemez elektrikli araçlarla 10 yıla kalmaz hepimizin altında bunlardan olacak devlet elektriğe zam yapsa nolacak kendim üretirim güneş bedava rüzgar bedava vs vs benzini üretebilirmisin? kısaca gelecek önümüzde iyi bakın...
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MattPegasus 4 yıl
Geçen yaz köprüde görmüştüm.


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Jason Becker 4 yıl
Bir 5-10 seneye kalmaz millet içten yanmalı aracını satıp elektrikli otomobillere geçmeye başlayacak.

Bu mesaj zamanının ötesinde diye işaretlensin 10 sene sonra bakıp konuyu yükselteceğim
Büyük ihtimal 10 sene bile sürmeyecek.
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infom@n 4 yıl
100 kW'a doluyormuş. Yani Antalya'ya göre 100 KW X 0.34 TL= 34 TL :)
100 KM'de 11,75 TL yakıyor. Normal bir dizel araba olsa 100 KM'de 3 LT yakması lazım ama bu arabanın motor gücü, donanımı, lüksü 691 HP'lik bir spor lüks otomobil gibi:)
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swat882 4 yıl infom@n
infom@n

100 kW'a doluyormuş. Yani Antalya'ya göre 100 KW X 0.34 TL= 34 TL :)
100 KM'de 11,75 TL yakıyor. Normal bir dizel araba olsa 100 KM'de 3 LT yakması lazım ama bu arabanın motor gücü, donanımı, lüksü 691 HP'lik bir spor lüks otomobil gibi:)



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shintai 4 yıl
Fonksiyonel tasarımından dolayı kolaylıkla bataryanın değiştirilebilmesi, çok olumlu ve tercih edilebilirliği arttırmakta.
Tesla'nın geleceği bence gayet parlak.

Haber için teşekkürler.
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blacksilicon 4 yıl
Tesla ulkemize gelse nolcak bu fiyatlarla vergilerle zamaninda Fluence ZE vardi fiyat bakimindan cok daha uygundu gerci onunda batarya kira ucreti falan vardi ama models in yaninda cok ufak bir rakam kalir yuzune bakan oldu mu ?
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cepcep34 4 yıl
Tesla Türkiye'de var zaten. Bebek tarafında gördüm geçen gün. Sahibinden de ilanları da var.
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doctor_bey 4 yıl
Tesla kesinlikle Türkiye'ye gelmeli
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Tesla kesinlikle Türkiye'ye gelmeli


Seneye 1 tane supercharger istasyonu açacakmış teslada şuan ki araç fiyatlarıyla Türkiye'den medet ummasın.Anca zenginler gösteriş için alır.200 bin liraya araba alacak adam yakıtı mı düşünür?20.000 dolara 300 km menzilli yapsınlar ekmek peynir gibi gider taaa ki devlet elektrikli araçların elektriğine ötv koyana kadar
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DennisLars 4 yıl
ben hep 50 liralık batarya alıyorum zaten
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TickTok 4 yıl DennisLars
Myronides
ben hep 50 liralık batarya alıyorum zaten


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El Gato Negro 4 yıl
Araç süper. Abd de yaşıyor olsaydım ciddi düşünürdüm almayı.
11 dk tam şarj için biraz kısa değil mi bu arada?
Batarya değişim maliyeti herhalde 100-150$ civarı birşey olur.
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Okisht 4 yıl El Gato Negro
Merhaba,
araç tam sarj süresini
teslamotors.com/... sayfasındaki değeri baz alarak yazdım, tabi burada 40amper ile sarj edildiği varsayılıyor, evdeki elektrik ile sarj etmek isterseniz süre 92 dakikaya kadar çıkabilir. fakat haberde sarj istasyonları ile kıyaslama yapıldığı için sitedeki süreyi almayı uygun gördüm.
Ancak Tesla Motors'un Supercharger adını verdiği hızlı sarj bilgilerinde 30 dakika hızlı sarj yapabildiği söylenmiş. sanırım kendi sarj istasyonlarında 40 amper çıkışı bulunmuyor.
İlginiz için teşekkürler, yanlış anlaşılmaması adına haberi hızlı sarj istasyonu süresini baz alarak düzenliyorum.
İyi günler

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alprkrkmz 4 yıl El Gato Negro
akorkmaz11
Araç süper. Abd de yaşıyor olsaydım ciddi düşünürdüm almayı.
11 dk tam şarj için biraz kısa değil mi bu arada?
Batarya değişim maliyeti herhalde 100-150$ civarı birşey olur.

Haberde ust sinif sedanin deposunu doldurmaktan ucuza gelecek yaziyor. Abd de benzinin galonu 2 dolar. 1galon 3.7 litre. Atiyorum ust sinif sedan 60 litre deposu olsa. Maksimum 30 dolara depoyu doldurursun. Pil degisimi daha ucuz olacagina gore 100 dolar falan ucuk kacar.
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