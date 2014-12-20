Tesla Motors, Model S batarya değişim pilot programını başlattı

Tesla geçen yıl Model S elektrikli aracı için geliştirdiği batarya değiştirme teknolojisini göstermişti. Bu teknolojinin en önemlilerinden biri olarak kullanıcılar artık arabalarının bataryalarını kendileri değiştirebilecekler. Benzinli bir aracın deposunun doldurulmasından daha kısa süren(yaklaşık 3 dakika) bu işlem için uygulama gelecek hafta Kaliforniya’da ki bir sarj istasyonunda başlatılacak.

Pilot olarak başlayacak uygulama öncelikle teknik açıdan test edilecek, ayrıca pilot uygulama firmaya Tesla araç kullanıcılarının bu uygulamaya nasıl yaklaşacaklarını görme şansı verecek.

Tesla sarj istasyonlarında kullanıcılar kendi araçlarını ücretsiz sarj edebilirlerken pil değiştirme uygulaması ücretsiz olmayacak. Bunun yerine firma maliyetin üst sınıf sedan modellerin deposunu doldurmaktan daha ucuz olacağını belirtiyor. Ayrıca Tesla’nın resmi blog sayfasındaki yazıya göre bu fiyatlandırma ileride değişebilir ancak bataryayı değiştirmek işçilik ve tesis maliyeti isteyen bir iş olduğu için şimdilik ücretsiz olması söz konusu değil.

Kullanıcıların batarya değiştirmek için randevu almaya gerek olmadığı, değiştirme işleminin 3 yaklaşık 3 dakika sürdüğü ve zamanla daha hızlı şekilde yapılacağı da açıklandı.

Bir tesla aracını Supercharger istasyonlarında 30 dakika sarj ederek yaklaşık 270km yolculuk yapılabilyor, fakat beklemek istemeyen kullanıcılar için pil değiştirmek alternatif olarak kullanılabilir.



