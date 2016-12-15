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Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor

Birçok yeni gelişme, 30 milyar dolarlık şirket için kısa vadede umutsuzluğa işaret ediyor. Bunların aralarında başlıca hammadde olan Kobalt'ın fiyatındaki beklenmedik artış var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz iki günde yapılan çok sayıda girişime rağmen Tesla Motors Inc (NASDAQ: TSLA) hisse fiyatlarını 200 $'ın üzerine çıkaramadı. Son iki gündür yüksek ticaret hacmi psikolojik sınırın üstünde olmasına rağmen, satış baskısı yüksek kalırken bu durum 12 yaşındaki şirketin hisse fiyatlarının yükselmesine engel oldu. Birçok yeni gelişme, 30 milyar dolarlık şirket için kısa vadede umutsuzluğa işaret ediyor. Bunların arasında ise başlıca hammadde olan Kobalt'ın fiyatlarındaki beklenmedik artış var.
Finans kuruluşları emtia fiyatlarındaki artışın, gelecekte şirketin doğrudan maliyetlerine yukarı yönlü bir baskı oluşturacağına dikkat çekiyor. Doğrudan maliyetler üzerindeki zayıf kontrol göz önüne alındığında, elektrikli araç üreticisinin brüt kar marjının daha düşük olması bekleniyor. Bu da Tesla'nın yakın dönemde karlılık oranını sürdürme kabiliyetini kısıtlayacak.
Ayrıca Bkz. "Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı"
Bununla birlikte, CEO Elon Musk, üretim hedeflerini karşılamaya devam ettiği için şirketinin mevcut performansından memnun görünüyor. Ünlü araştırma şirketi Morgan Stanley, geçtiğimiz günlerde 2018'e kadar lüks otomobil üreticisinin nakit rezervlerinde meydana gelecek potansiyel bir düşüş konusundaki endişelerini dile getirdi. Firma, likidite yönetiminin daima otomobil üreticisinin başlıca kaygısı olduğunu söylüyor.
Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor
 

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teneke1236737 2 yıl en beğenilen
Dizellerin sonu gelince,bunlar para banyosu yapacak.
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xchg 2 yıl
Ne tesadüf, Elan Musk'ın Trump'ın ekibinde yere alacağı duyurulduktan sonra bu haberler çıkmaya başladı.
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gorkem2626 2 yıl
Aslında tesladan bi 100 bin dolarlık hisse alacaksın. Geleceğe yatırım böyle olur sonra gelsin paralar
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GenkaNuank 2 yıl
Dh işler kotu gidiyor diyorsa sıkıntı yoktur büyük ihtimal. Airpodlarda sıkıntı var dediler 2 gün sonra turkiyeye geldi
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Kerim5100 2 yıl GenkaNuank
GenkaNuank

Dh işler kotu gidiyor diyorsa sıkıntı yoktur büyük ihtimal. Airpodlarda sıkıntı var dediler 2 gün sonra turkiyeye geldi

gelmedi ki hocam ön sipariş diyor
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wind06 2 yıl
Cep telefonunda Iphone ne ise otomobilde de Tesla odur. Model X ile birlikte adamlar uçuşa geçecek. 10 sene sonra tüm piyasayı kasıp kavuracak.
Tabi benzin lobisi adamın başına çorap örmezse.
Vw'de araçların Nokia'sı olacak bu gidişle

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cosef 2 yıl
Bunların 1 tır dolusu para sayma makinesi siparişi hiç de hayal değil :)
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arel.gr 2 yıl
kobalt fiyatındaki artışta kimin parrmağı var bilin bakalım.
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kadirirdem 2 yıl
Düzelir ya dizel ve Benzinin kökü kuruyunca Cepleri dolduracaklar...
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Saab9000 2 yıl
Batarsa üzüleceğim tek marka sanırım Tesla Motors...
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BekiRoRo 2 yıl
Sorun antimon
Türkiye' de bolca var ama...
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maximus8282 2 yıl
Tesla sadece çok fazla abartılıyor.
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edi_büdü 2 yıl
bunlar karlılık artırma oyunları . neden dediğinizi duyar gibi oluyorum :) cünkü bugün kobalt yükselir yarın lityum. sonra ? peki sonra ? piillere mahkum olacaksın petrol gibi. alacaksın. kaçarı yok. yine bunlar zengin olacak.
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B4ris 2 yıl
Hiçbir önemi yok,kaçınılmaz gelecek tesla vb. Şirketlerde olacak...
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