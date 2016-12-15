Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor

Geçtiğimiz iki günde yapılan çok sayıda girişime rağmen Tesla Motors Inc (NASDAQ: TSLA) hisse fiyatlarını 200 $'ın üzerine çıkaramadı. Son iki gündür yüksek ticaret hacmi psikolojik sınırın üstünde olmasına rağmen, satış baskısı yüksek kalırken bu durum 12 yaşındaki şirketin hisse fiyatlarının yükselmesine engel oldu. Birçok yeni gelişme, 30 milyar dolarlık şirket için kısa vadede umutsuzluğa işaret ediyor. Bunların arasında ise başlıca hammadde olan Kobalt'ın fiyatlarındaki beklenmedik artış var.

Finans kuruluşları emtia fiyatlarındaki artışın, gelecekte şirketin doğrudan maliyetlerine yukarı yönlü bir baskı oluşturacağına dikkat çekiyor. Doğrudan maliyetler üzerindeki zayıf kontrol göz önüne alındığında, elektrikli araç üreticisinin brüt kar marjının daha düşük olması bekleniyor. Bu da Tesla'nın yakın dönemde karlılık oranını sürdürme kabiliyetini kısıtlayacak.

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Bununla birlikte, CEO Elon Musk, üretim hedeflerini karşılamaya devam ettiği için şirketinin mevcut performansından memnun görünüyor. Ünlü araştırma şirketi Morgan Stanley, geçtiğimiz günlerde 2018'e kadar lüks otomobil üreticisinin nakit rezervlerinde meydana gelecek potansiyel bir düşüş konusundaki endişelerini dile getirdi. Firma, likidite yönetiminin daima otomobil üreticisinin başlıca kaygısı olduğunu söylüyor.