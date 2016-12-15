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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Lucid Motors, sonunda lüks elektrikli sedan otomobilini ortaya çıkardı. Tek bir şarjla 643 km yol yapabilen otomobil 1000 beygir güce sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,6b
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46
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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LA Auto Show sırasındaki birkaç ipucundan sonra Lucid sonunda lüks elektrikli sedan otomobilinin kamuflajını kaldırdı. Lucid Air olarak lanse edilen model 100.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. Lüks araç sadece Tesla'nın Model S'ini değil, aynı zamanda BMW 7 Serisi ve Mercedes-Benz S Sınıfı gibi geleneksel benzinle çalışan otomobilleri de rakip olarak görüyor. Şirketin 2018 yılında Arizona fabrikasında üretime başlaması bekleniyor.
Bugünkü etkinlik, hem lüks otomobilin hem de otomobil dünyasındaki en büyük pil paketinin neye benzediğini görmemizi sağladı. Standart Air, Tesla'nın Model S'de halihazırda kullandığı 100 kWh pil ile birlikte geliyor ancak Lucid bir de 130 kWh seçenek sunmayı planlıyor. Lucid ve enerji ortağı Samsung SDI'a göre bu model şarj başına 643 km menzile ulaşabilecek.
Şirket, Air'in sürücülerin lüks ve spor otomobil ihtiyaçlarını karşılayacağını söylüyor. Araçta yer alan her bir elektrikli motor 600 beygir güç üretebiliyor ve dört tekerlekten çekiş sağlıyor. Bu güç aktarma organı, aracın önündeki HVAC ve süspansiyon sistemi ile entegre edilmiş durumda. Şirket CTO'su Peter Rawlinson, her şey arabanın kenarlarına itildiğinden arabanın daha fazla oturma kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.
Arka ve önde yer alan iki elektrikli motor, otomobili 0'dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaştırabilmekle beraber 1000 beygir güç üretebiliyorlar. Air aynı zamanda kısa ve uzun menzilli radar, kameralar ve Lidar donanımlarıyla otonom sürüşe hazır durumda. Kendi kendine sürüş özelliklerinden bazıları lansman sırasında kullanıma sunulacak, ancak çoğu daha sonra dağıtılacak OTA güncellemeleriyle araca eklenecek. Elbetteki araçtaki teknoloji bunlarla sınırlı değil. Çoğu lüks araba gibi, aynı zamanda tamamlayıcı bir uygulaması da var. Ayrıca, Amazon Echo veya Siri gibi sanal asistanları kullanarak sesli komutlarla aracın içindeki bazı yönleri kontrol etmek de mümkün.
Air doğal olarak fiyatıyla da eşleşen lüks bir otomobil. Lucid, iyi donanımlı bir modelin 100.000 dolardan fazla maliyetli olacağını ancak gelecekte 65.000 dolarlık bir modelin de üretileceğini söylüyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/lucid-air-electric-car-promises-executive-interior-1000-horsepower/ Yorum Yaz
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silver0021 2 yıl en beğenilen TIME
TIME
Doguda cinliler ,japonlar ,koreliler,tayvanlilar....batida avrupa daha ilerde amerika..hepsi biseyler uretip ,teknolojiye yon veriyori..ustelik 2.dunya savasindan sonra sifirdam basladi cogu...bi biz kaldik oyle

Kardeşim californiada egitime her yil ödenen pay %40. Bizim ulkede buna en yakin ödenek diyanet islerine aktarılıyor imam hatipler açılıyor ilimle alakali hersey bir bir kaldirilip yerine karanlik bir ortacag ulkesi geliyor. Bu ulke kazandıklarını hep bunlara ödüyorsa bu ulke batmaya hazırdır ve de razıdır.
TIMEDoguda cinliler ,japonlar ,koreliler,tayvanlilar....batida avrupa daha ilerde amerika..hepsi biseyler uretip ,teknolojiye yon veriyori..u...
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8 Yanıt Yanıtla +71
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suslu76 2 yıl silver0021
silver0021


TIME

Doguda cinliler ,japonlar ,koreliler,tayvanlilar....batida avrupa daha ilerde amerika..hepsi biseyler uretip ,teknolojiye yon veriyori..ustelik 2.dunya savasindan sonra sifirdam basladi cogu...bi biz kaldik oyle

Kardeşim californiada egitime her yil ödenen pay %40. Bizim ulkede buna en yakin ödenek diyanet islerine aktarılıyor imam hatipler açılıyor ilimle alakali hersey bir bir kaldirilip yerine karanlik bir ortacag ulkesi geliyor. Bu ulke kazandıklarını hep bunlara ödüyorsa bu ulke batmaya hazırdır ve de razıdır.

cok ilginc, herkes de begenmis bu yorumu, demek ki insanlari yanlis bilgi ile manipule etmek gercekten cok kolaymis.

meb: 74.5
kyk: 8.5
diyanet: 6.5
tubitak: 2.6

enerji ve tabi ki de kaynaklar bakanligi: 0.9

milyar lira

kaliforniya'da hakkaten egitime destek iyiymis. eyalet ve federal kaynaklarla beraber anasinifi-lise arasina toplam 76 milyar dolar (kayit disi diger gelirleriyle birlikte konseyin elinden gecen para tam 125 milyar dolar)

kaynak:
memurunyeri.com/...
(sitenin ismi guzelmis)
cde.ca.gov/...
silver0021TIMEDoguda cinliler ,japonlar ,koreliler,tayvanlilar....batida avrupa daha ilerde amerika..h...
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Yanıtla +17
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Jeopol 2 yıl
elektrik motorlu araclar hep +500 beygir gucune sahip oluyor.
bu konuda pek bir bilgim yok, arastirma yapmadim. elektrik moturun gucunu dusurseler menzil artmaz mi? yoksa menzil ile elde edilen gucun alakasi yok mu?
elektrik motorlu araclar hep +500 beygir gucune sahip oluyor.bu konuda pek bir bilgim yok, arastirma yapmadim. elektrik moturun gucunu dusurseler menzil ar...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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OsbourneReynolds 2 yıl
Neden herkes "lüks elektrikli otomobil"ini üretiyor? Neden gerçekten aracını A noktasından B noktasına gitmek için kullanan standart kitleyi hedef alan araçlar hiç yok veya bu kadar az? Çok anlamsız bir durum.
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suslu76 2 yıl OsbourneReynolds
OsbourneReynolds
Neden herkes "lüks elektrikli otomobil"ini üretiyor? Neden gerçekten aracını A noktasından B noktasına gitmek için kullanan standart kitleyi hedef alan araçlar hiç yok veya bu kadar az? Çok anlamsız bir durum.

Luk arabalarin kar marjlari daha yuksek oluyor. Cok yuksek adette uretim yapacak fabrika, ham madde anlasmalari, personal gidereri vs. karsilanmasi icin sirketin buyume politikasi olarak goruluyor. Elon Musk bu sekilde aciklamisti neden once Roadster sonra Model S ve X urettiklerini. Boylelikle Model 3 icin gerekli kaynaklari bulmuslar. Ama cok ciddi bir yatirim alsalardi sanirim direk orta sinif bir otomobil uretebilirlerdi.
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trakya1923 2 yıl
bizim yerli otomobiller vardi sayi ? ne oldu ona :D adamlar elektriğe geçti bizimkiler daha piyasada yok .d
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DH Misafiri 2 yıl
Tasarımını çok beğendim. Güzel bir araç olmuş. İnşallah böyle çalışmaları Türkiye de gerçekleştirir.
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Guest-0C8FEE75E 2 yıl
Gelecek gelmiş.
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MS4343 2 yıl
Elektrikli arabalar güzel de pil teknolojisi hâla yetersiz
10 derece altındaki sıcaklıklarda piller tam güç veremiyor. 30 üzerindeki sıcaklıklarda ise çoğu pil, hızlı bir şekilde ömrünü bitiriyor. Daha uzun dayanması gerekirken, örneğin 2 sene sonra pil şarj tutmaz hale gelebiliyor
deniliyor.
Yani ilk etapda 643 km menzil yapılırken 6 ay ,1 sene sonra çok daha aşağılara düşecektir
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kadirirdem 2 yıl
araba süper olmuş gelişmesi güzel Tesla'ya rakip lazım...
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FaRaKaN 2 yıl
Arkadaş herifler elektrikli de çığır açtılar. biz hala saab ın proton'un çakma modelleriyle prototip yapıpı koyun avuduyoruz. helal olsun...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl FaRaKaN
FaRaKaN
Arkadaş herifler elektrikli de çığır açtılar. biz hala saab ın proton'un çakma modelleriyle prototip yapıpı koyun avuduyoruz. helal olsun...

Hocam şuanki yönetimi savunma amacı barındırmıyorum tarafsız biriyim. Bu gördüğümüz firmalarıda devlet yapmıyor ki adamlar risk alarak açıyorlar bizim Sabancı Koç Zorlu bu firmadan daha zengin iken yemeyip yerli otomobil firması açmıyorsa devlet ne yapsın.
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classf2re 2 yıl
Atıp tutmadan önce bir araştırın. Malesef skolastik, kronik kafa çok ülkede.
youtu.be/...
Alın bunu izleyin. Ülkemiz adına büyük bir atılım yapılıyor şuan. Yerli pil teknolojisi, yerli elektrikli motor, yerli araç içi yazılım Vs.
Buna kim öncü olduysa anlından öpmek lazım. Türkiye içten yanmalı motor devrini kaçırdı. Ancak bu videoda gösterilenler yapılırsa gelcek için umut var! Klavye başında oturma, yazılım öğren, teknoloji öğren sende katkı yap icat et. YAKINMA HAREKETE GEÇ!
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Xloud 2 yıl
Tasarım çok iyi duruyor ama piller Samsung SDI mış :(
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DeepNote 2 yıl
Teknik detayları gayet iyi ama ben tasarıma değinmek istiyorum. Ön tasarım efsane,jantlar, dikiz aynaları, arkaya doğru gelen çizgiler, kaslı c sutunuuu derken arkaya geliyoruz hoppalaaa.
Yahu Türk gibi başla Alman gibi bitir demişler, bunlar Türk gibi başlayıp öylece bitirmişler
Ez cümle ; rekabet iyidir
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stalker(1979) 2 yıl DeepNote
DeepNote

Teknik detayları gayet iyi ama ben tasarıma değinmek istiyorum. Ön tasarım efsane,jantlar, dikiz aynaları, arkaya doğru gelen çizgiler, kaslı c sutunuuu derken arkaya geliyoruz hoppalaaa.

Yahu Türk gibi başla Alman gibi bitir demişler, bunlar Türk gibi başlayıp öylece bitirmişler

Ez cümle ; rekabet iyidir

Bence de c sütunu iyi olmamış. Bu segmentteki araçların c sütunu daha oturaklı oluyor. Belki ufak rötuşlar yaparlar. Şöyle bir araç vardı hiç haber yapılmıyor? Ne oldu acaba?
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Guest-F2673E0F4 2 yıl DeepNote
DeepNote
Teknik detayları gayet iyi ama ben tasarıma değinmek istiyorum. Ön tasarım efsane,jantlar, dikiz aynaları, arkaya doğru gelen çizgiler, kaslı c sutunuuu derken arkaya geliyoruz hoppalaaa.
Yahu Türk gibi başla Alman gibi bitir demişler, bunlar Türk gibi başlayıp öylece bitirmişler
Ez cümle ; rekabet iyidir

Ayni s90 dada yasadigimiz hayal kirikligi gibi ama bence arka o kadarda kotu olmamis bence dis gorunus olarak model s ten daha guzel olmus
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