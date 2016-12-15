Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı

LA Auto Show sırasındaki birkaç ipucundan sonra Lucid sonunda lüks elektrikli sedan otomobilinin kamuflajını kaldırdı. Lucid Air olarak lanse edilen model 100.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. Lüks araç sadece Tesla'nın Model S'ini değil, aynı zamanda BMW 7 Serisi ve Mercedes-Benz S Sınıfı gibi geleneksel benzinle çalışan otomobilleri de rakip olarak görüyor. Şirketin 2018 yılında Arizona fabrikasında üretime başlaması bekleniyor.

Bugünkü etkinlik, hem lüks otomobilin hem de otomobil dünyasındaki en büyük pil paketinin neye benzediğini görmemizi sağladı. Standart Air, Tesla'nın Model S'de halihazırda kullandığı 100 kWh pil ile birlikte geliyor ancak Lucid bir de 130 kWh seçenek sunmayı planlıyor. Lucid ve enerji ortağı Samsung SDI'a göre bu model şarj başına 643 km menzile ulaşabilecek.

Şirket, Air'in sürücülerin lüks ve spor otomobil ihtiyaçlarını karşılayacağını söylüyor. Araçta yer alan her bir elektrikli motor 600 beygir güç üretebiliyor ve dört tekerlekten çekiş sağlıyor. Bu güç aktarma organı, aracın önündeki HVAC ve süspansiyon sistemi ile entegre edilmiş durumda. Şirket CTO'su Peter Rawlinson, her şey arabanın kenarlarına itildiğinden arabanın daha fazla oturma kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.

Arka ve önde yer alan iki elektrikli motor, otomobili 0'dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaştırabilmekle beraber 1000 beygir güç üretebiliyorlar. Air aynı zamanda kısa ve uzun menzilli radar, kameralar ve Lidar donanımlarıyla otonom sürüşe hazır durumda. Kendi kendine sürüş özelliklerinden bazıları lansman sırasında kullanıma sunulacak, ancak çoğu daha sonra dağıtılacak OTA güncellemeleriyle araca eklenecek. Elbetteki araçtaki teknoloji bunlarla sınırlı değil. Çoğu lüks araba gibi, aynı zamanda tamamlayıcı bir uygulaması da var. Ayrıca, Amazon Echo veya Siri gibi sanal asistanları kullanarak sesli komutlarla aracın içindeki bazı yönleri kontrol etmek de mümkün.

Air doğal olarak fiyatıyla da eşleşen lüks bir otomobil. Lucid, iyi donanımlı bir modelin 100.000 dolardan fazla maliyetli olacağını ancak gelecekte 65.000 dolarlık bir modelin de üretileceğini söylüyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/lucid-air-electric-car-promises-executive-interior-1000-horsepower/