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Tesla, SolarCity'yi almak istiyor

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen şirket Tesla, akla ilk gelen kişiyse Elon Musk. Elon Musk, Tesla'nın yine kendi şirketlerinden biri olan SolarCity'yi almasını istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Elon Musk ve şirketleri gündemden bir an olsun düşmüyorlar. Yenilikçi fikirleri ve birçok kişinin çılgın olarak nitelendirdiği projeleriyle otomotiv, uzay ve enerji sektörlerinde son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Musk, şimdi de elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketini, ev için güneş panelleri üreten SolarCity ile birleştirmek istiyor.
Bu birleşmeyle birlikte Musk'ın amaçladığı şey ise halihazırda temiz enerjiye Tesla otomobilleri ve Powerwall enerji depolama sistemi ile adım atan müşterileri, SolarCity'nin ürettiği güneş panelleriyle tamamen yenilenebilir enerji ekosistemine dahil etmek. Aslında bunun arkasında yatan asıl nedenler; SolarCity'nin içinde bulunduğu zararı kârlılığa dönüştürebilmek, panellerin daha kolay bir operasyonel zincirde satılmasını sağlamak ve panellerin yaygınlığını artırmak.
Musk'ın bu planlarına ise iş piyasasından yapılan ciddi eleştiriler bulunmakta. Musk'ın SolarCity'yi Tesla'nın bünyesine dahil etmesiyle "kutsal üçlü" birleşimini tamamlaması bekleniyor. Bu şekilde elektrikli otomobiller satan şirketin, evlerde akıllı enerji depolama sistemi olacak ve her iki ürün için de gereken tüm enerji güneşten elde edilmiş olacak. Ekonomi sektörü ise Musk'ın ideolojik olarak nitelendirilebilecek bu arzusunu pek destekler gibi görünmüyor. Ekonomi uzmanları tarafından riskli bir alım olarak nitelendirilen plan, SolarCity alımının kısa vadeli hiçbir kâr getirmeyeceği nedeniyle eleştiriliyor. Goldman Sachs tarafından bulunduğu sektördeki "en kötü isme sahip firma" olarak nitelendirilen SolarCity'nin, Wall Street Journal'da yayınlanan bir habere göre kazandığı her bir dolara karşılık altı dolar kaybettiği ifade edilmiş. Tesla'nın da kazandığı her bir dolara karşılık 50 cent kaybettiği göz önüne alındığında bu planın neden çok da mantıklı olmadığı (en azından kısa vadede) ortaya çıkmış oluyor.
Peki Musk'ın fikirlerinin hiçbir mantıklı yanı yok mu? Elbette Tesla'nın ve genel anlamda Musk'ın vizyonu göz önüne alındığında, tüketicilerin temiz enerjili bir hayata geçişi için bu satın almanın ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçek. Daha önce de bahsettiğimiz üzere SolarCity'nin Tesla tarafından satın alınmasıyla birlikte otomobil-ev bataryası-güneş paneli üçlüsü tamamlanmış olacak. Ayrıca temiz enerjiye dair insanların değişen bakış açısı ve yönelimleri, Tesla'nın temiz enerjinin sağlanması ve kullanılması açısından sahip olduğu "bütünleyici" ve "kapsayıcı" yapısı sayesinde, şirkete talep ve sadakat olarak dönecektir. Bunu, Apple'ın günümüz mobil teknolojisinin öncüsü olması ve bu yüzden kemikleşmiş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına benzetebiliriz. Dolayısıyla SolarCity'nin satın alımı ve nihayetinde Musk'ın temiz enerji şirketlerinin birleşimi kısa vadede şirketi epey zorlayacak olsa da uzun vadede Musk'a büyük bir kazanç getirecektir, diyebiliriz.

http://www.theverge.com/2016/6/22/12003316/elon-musk-tesla-solar-city-deal-model-3-powerwall Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen fieldyturbo19
fieldyturbo19

teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir haber bekliyordum sizden yazacaklarımı yazabilmek için. dhnın apple hayranlığının şüphe götürmezliği yanında tesla hayranlığının da olduğu kanıtlanmıştır ! dolaylı veya direkt yollarla, sürekli bir övgü veya cümle içinde kullanma hatta kelimenin tam anlamıyla algı oyunları oynama ! artık haberlerin içerisinde kesin yine elon musk geçecek diye düşünmeden edemiyorum. zaten eskiden bu kadar uzay hakkında haber de olmazdı. yani resmen sırf spacex den bahsedebilmek için her türlü uzay haberi bulup içlerinde satır aralarına vs. spacex'i elon musk'ı serpiştirmek için haber yapıyorsunuz. günlük gazete okur gibi rutin olarak takip ettiğimiz dh'yi lütfen daha fazla bozmayın. adam akıllı eskisi gibi bir dh istiyoruz !

Hileci Almanlar mı övülecekti pardon da?

1800'lü yıllarda icat edilmiş bir motoru kullanmanın mantığı nedir hala?

Senin düşüncesizliğin yüzünden kanser olmak zorunda mıyım ben?

Dünyayı metal çöplüğüne çevirdiğiniz yetmedi mi artık?

Motor ölçülerini değiştir, üç beş var olan teknolojiyi yeni teknoloji diye yuttur, ne lan bu?

Siz arabalarınızın değersizleşmesinden korkuyorsunuz. Beter olun.
fieldyturbo19teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir habe...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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fieldyturbo19 3 yıl
teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir haber bekliyordum sizden yazacaklarımı yazabilmek için. dhnın apple hayranlığının şüphe götürmezliği yanında tesla hayranlığının da olduğu kanıtlanmıştır ! dolaylı veya direkt yollarla, sürekli bir övgü veya cümle içinde kullanma hatta kelimenin tam anlamıyla algı oyunları oynama ! artık haberlerin içerisinde kesin yine elon musk geçecek diye düşünmeden edemiyorum. zaten eskiden bu kadar uzay hakkında haber de olmazdı. yani resmen sırf spacex den bahsedebilmek için her türlü uzay haberi bulup içlerinde satır aralarına vs. spacex'i elon musk'ı serpiştirmek için haber yapıyorsunuz. günlük gazete okur gibi rutin olarak takip ettiğimiz dh'yi lütfen daha fazla bozmayın. adam akıllı eskisi gibi bir dh istiyoruz !
teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir haber bekliyordum sizden yazacaklarımı ya...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
YoK 3 yıl
Bu şirket durmadan zarar açıklıyor. Nasıl oluyor da oluyor acaba?
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risus_185 3 yıl YoK
Adamlar deli gibi Arge çalışması yapıyor. İleride fazlasıyla çıkaracaklar zararı.
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nazır 3 yıl YoK
YoK

Bu şirket durmadan zarar açıklıyor. Nasıl oluyor da oluyor acaba?

sürekli yatırım sarmalı
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fieldyturbo19 3 yıl
teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir haber bekliyordum sizden yazacaklarımı yazabilmek için. dhnın apple hayranlığının şüphe götürmezliği yanında tesla hayranlığının da olduğu kanıtlanmıştır ! dolaylı veya direkt yollarla, sürekli bir övgü veya cümle içinde kullanma hatta kelimenin tam anlamıyla algı oyunları oynama ! artık haberlerin içerisinde kesin yine elon musk geçecek diye düşünmeden edemiyorum. zaten eskiden bu kadar uzay hakkında haber de olmazdı. yani resmen sırf spacex den bahsedebilmek için her türlü uzay haberi bulup içlerinde satır aralarına vs. spacex'i elon musk'ı serpiştirmek için haber yapıyorsunuz. günlük gazete okur gibi rutin olarak takip ettiğimiz dh'yi lütfen daha fazla bozmayın. adam akıllı eskisi gibi bir dh istiyoruz !
1 Yanıt Yanıtla +5
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umut_baris 3 yıl fieldyturbo19
fieldyturbo19

teşekkürler. dh hakkındaki tezlerimi kanıtlar nitelikle haber yaptığınız için. uzun zamandır tam kanıt niteliğinde bir haber bekliyordum sizden yazacaklarımı yazabilmek için. dhnın apple hayranlığının şüphe götürmezliği yanında tesla hayranlığının da olduğu kanıtlanmıştır ! dolaylı veya direkt yollarla, sürekli bir övgü veya cümle içinde kullanma hatta kelimenin tam anlamıyla algı oyunları oynama ! artık haberlerin içerisinde kesin yine elon musk geçecek diye düşünmeden edemiyorum. zaten eskiden bu kadar uzay hakkında haber de olmazdı. yani resmen sırf spacex den bahsedebilmek için her türlü uzay haberi bulup içlerinde satır aralarına vs. spacex'i elon musk'ı serpiştirmek için haber yapıyorsunuz. günlük gazete okur gibi rutin olarak takip ettiğimiz dh'yi lütfen daha fazla bozmayın. adam akıllı eskisi gibi bir dh istiyoruz !

Hileci Almanlar mı övülecekti pardon da?

1800'lü yıllarda icat edilmiş bir motoru kullanmanın mantığı nedir hala?

Senin düşüncesizliğin yüzünden kanser olmak zorunda mıyım ben?

Dünyayı metal çöplüğüne çevirdiğiniz yetmedi mi artık?

Motor ölçülerini değiştir, üç beş var olan teknolojiyi yeni teknoloji diye yuttur, ne lan bu?

Siz arabalarınızın değersizleşmesinden korkuyorsunuz. Beter olun.
3 Yanıt Yanıtla +14
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