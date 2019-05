Tesla, SolarCity'yi almak istiyor

Elon Musk ve şirketleri gündemden bir an olsun düşmüyorlar. Yenilikçi fikirleri ve birçok kişinin çılgın olarak nitelendirdiği projeleriyle otomotiv, uzay ve enerji sektörlerinde son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Musk, şimdi de elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketini, ev için güneş panelleri üreten SolarCity ile birleştirmek istiyor.

Bu birleşmeyle birlikte Musk'ın amaçladığı şey ise halihazırda temiz enerjiye Tesla otomobilleri ve Powerwall enerji depolama sistemi ile adım atan müşterileri, SolarCity'nin ürettiği güneş panelleriyle tamamen yenilenebilir enerji ekosistemine dahil etmek. Aslında bunun arkasında yatan asıl nedenler; SolarCity'nin içinde bulunduğu zararı kârlılığa dönüştürebilmek, panellerin daha kolay bir operasyonel zincirde satılmasını sağlamak ve panellerin yaygınlığını artırmak.

Musk'ın bu planlarına ise iş piyasasından yapılan ciddi eleştiriler bulunmakta. Musk'ın SolarCity'yi Tesla'nın bünyesine dahil etmesiyle "kutsal üçlü" birleşimini tamamlaması bekleniyor. Bu şekilde elektrikli otomobiller satan şirketin, evlerde akıllı enerji depolama sistemi olacak ve her iki ürün için de gereken tüm enerji güneşten elde edilmiş olacak. Ekonomi sektörü ise Musk'ın ideolojik olarak nitelendirilebilecek bu arzusunu pek destekler gibi görünmüyor. Ekonomi uzmanları tarafından riskli bir alım olarak nitelendirilen plan, SolarCity alımının kısa vadeli hiçbir kâr getirmeyeceği nedeniyle eleştiriliyor. Goldman Sachs tarafından bulunduğu sektördeki "en kötü isme sahip firma" olarak nitelendirilen SolarCity'nin, Wall Street Journal'da yayınlanan bir habere göre kazandığı her bir dolara karşılık altı dolar kaybettiği ifade edilmiş. Tesla'nın da kazandığı her bir dolara karşılık 50 cent kaybettiği göz önüne alındığında bu planın neden çok da mantıklı olmadığı (en azından kısa vadede) ortaya çıkmış oluyor.

Peki Musk'ın fikirlerinin hiçbir mantıklı yanı yok mu? Elbette Tesla'nın ve genel anlamda Musk'ın vizyonu göz önüne alındığında, tüketicilerin temiz enerjili bir hayata geçişi için bu satın almanın ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçek. Daha önce de bahsettiğimiz üzere SolarCity'nin Tesla tarafından satın alınmasıyla birlikte otomobil-ev bataryası-güneş paneli üçlüsü tamamlanmış olacak. Ayrıca temiz enerjiye dair insanların değişen bakış açısı ve yönelimleri, Tesla'nın temiz enerjinin sağlanması ve kullanılması açısından sahip olduğu "bütünleyici" ve "kapsayıcı" yapısı sayesinde, şirkete talep ve sadakat olarak dönecektir. Bunu, Apple'ın günümüz mobil teknolojisinin öncüsü olması ve bu yüzden kemikleşmiş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına benzetebiliriz. Dolayısıyla SolarCity'nin satın alımı ve nihayetinde Musk'ın temiz enerji şirketlerinin birleşimi kısa vadede şirketi epey zorlayacak olsa da uzun vadede Musk'a büyük bir kazanç getirecektir, diyebiliriz.

