Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor

Elektrikli araç sayısında ABD ve Japonya'nın ardından gelen Çin'in yerel üreticileri destekleme politikası işe yaramış gibi görünüyor. CATL isimli şirket yakında en büyük batarya üreticisi olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor
Tam Boyutta Gör

Çin’de geçtiğimiz hafta 23 şehirde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti ve okullar tatil edilip endüstri faaliyetleri yavaşlamıştı ayrıca pek çok noktada uçak seferleri iptal edilmişti. Ülkede çok ciddi boyuta varan karbon salınımını azaltmak için resmi kurumlar sürekli olarak elektrikli araçları teşvik ediyor ancak  nüfusa oranlandığında elektrikli araç kullanımı tatmin edici seviyelere ulaşmış değil. Bununla birlikte elektrikli araç pilleri üretiminde Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalmak istemeyen Çin, lityum-iyon pil üretim kapasitesini 3 kat artırmıştı. Şimdilerde ise Çinli batarya üreticisi CATL, dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Gigafacatory’e rakip

Sadece 5 yıl önce kurulmasına rağmen bugün 11 milyar dolardan fazla değere sahip olan CATL, 2020 yılına kadar üretim kapasitesini 6 katına çıkarma hedefine ulaşırsa Tesla Motors’un Panasonic ile beraber inşa ettiği ve yakında çalışmaya başlayarak yılda 500.000 adet otomobil bataryası üretecek olan Gigafactory’nin önüne geçebilir. İsveç, Almanya ve Fransa’da ofisleri bulunan şirket ayrıca önümüzdeki yıl Avrupa’da bir de fabrika açmayı planlıyor. Böylelikle şu an sadece BMW’ye hizmet veren firma müşteri sayısını arttırabilecek. 

Şirket CEO’su Huang Shilin yaptığı açıklamalarda ülkenin elektrikli araç politikasının farkında olduklarını ve aynı doğrultuda çalışma yaptıklarını belirtti. Shilin ayrıca 2020 yılına kadar üstün performans ve uygun fiyatlı elektrikli araç bataryalarıyla dünyanın önde gelen üreticilerinden olmayı umuyor.

Samsung’a batarya üreten Amperex Teknoloji LTD ile yakın bir ilişki içerisinde olan ve aynı çalışma sahasını paylaşan CATL daha önce fabrikasına bu alanda uzun yıllardır çalışmış olan 1000’den fazla çalışan istihdam edeceğini açıklamıştı.


http://fortune.com/2016/12/25/catl-chinese-electric-car-battery-maker/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emre1393 2 yıl
yaptığımız yorumlar silinmiş, adamlar iktidardakilerden korkup mecburen yorumları silip konuları kapatıyor. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Çin'de bir süre önce şöyle bir durum ortaya çıktı; elektrikli otomobiller için yapılan vergi geri ödemelerinin artık yerli batarya kullanmayan araçlarda geçerli olmayacağı açıklandı. Bunun üzerine zaten yıllardır büyük teşvik verilen batarya piyasasındaki yerli firmalar tekel haline geliyor yasal olarak.
Bunu keşke biz de yapabilsek, ama dünyada Çin'den başka bir ülkenin böyle bir sistemi kaldırması mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
daha çok lityum-iyon pil üreten firmalara değil bizi bu pillerden kurtaracak firmalara ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shakircan 2 yıl
Şu çin kadar olamadık. Neyimiz eksik fazlamız bile var... Fakat bir Türk markasının argesi (ismi lazım değil, anlarsınız zaten) çinin beyaz eşya ürünlerini kopyalayıp, giydirip aynen piyasaya sunuyor sonra da vergi arttırımı istiyor... Bencil Türk firmaları yüzünden kalkınamıyoruz zaten. Kafalarına bor fırlatasım geliyor..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl shakircan
Orijinalden alıntı: shakircan

Şu çin kadar olamadık. Neyimiz eksik fazlamız bile var... Fakat bir Türk markasının argesi (ismi lazım değil, anlarsınız zaten) çinin beyaz eşya ürünlerini kopyalayıp, giydirip aynen piyasaya sunuyor sonra da vergi arttırımı istiyor... Bencil Türk firmaları yüzünden kalkınamıyoruz zaten. Kafalarına bor fırlatasım geliyor..

Yazınızda büyük karmaşalar mevcut Çin hakkında, diğer kısma katılıyorum. Çin dediğiniz ülke Amerika Birleşik Devletleri ile yarışır durumda arge yatırımlarında. Dediğiniz gibi firmalar arge yatırımı yapmaktan çok kopyalıyor olabilir ama bunun tek suçlusu firmalar değil onlardan daha fazla Devletlerdir. Devletler firmaları arge yatırımı yapmaya zorlayacak. Firmalara özgün ürün üretme konusunda baskı yapacak ki sanayiimiz rekabetçi, yaratıcı ürünler, kalite algısı yüksek markalar sunsun. Ha Tübitak ve benzeri desteklerle bu bir noktaya getirilmiş durumda Türkiye gibi bir ülkede. Tabii zaman zaman bu kaynakların nereye aktarıldığı konusunda kafamızda soru işarleri olsada hiç yoktan iyidir durumundayız maalesef. Betona değil sanayiye yatırımı daha da arttırırsak bu tür ürünleri çıkarmamız işten bile değil...

en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Yapmasalar olmaz zaten , şaka bir yana rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
yaptığımız yorumlar silinmiş, adamlar iktidardakilerden korkup mecburen yorumları silip konuları kapatıyor. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 2 yıl
keşke bor malzemesinden laptop,elektrikli araç,cep telefonu vb. uyumlu batarya geliştirip kullanabilsek. sadece ülkemizde bile kullansak milletçe fakirliğimiz biter..
keşke..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Rekabet iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Qualcomm, CES 2017'de Snapdragon 835 hakkında daha fazla ayrıntı sunacak 2 yıl Toshiba nükleer santral işinde milyarlarca dolar zarar etti 2 yıl Uber ile taksiciler arasındaki gerilim tırmanıyor: Basın açıklaması geldi 2 yıl Samsung, Galaxy A 2017 serisinin su geçirmez olacağını onayladı 2 yıl Cortana yakında sesli komutlarla Windows 10 kurabilecek 2 yıl Logitech'ten sessiz fareler "M220 ve M330 inceleme videosu" 2 yıl Apple'dan 5 inç ekranlı dikey çift kameralı iPhone modeli geliyor 2 yıl İşte elmastan bile daha sert elmas 2 yıl Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor 2 yıl Drop Flip bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak 2 yıl Apple sözünü tuttu: İlk yapay zeka makalesi yayınlandı 2 yıl Gigabyte Brix Gaming GT, konsol boyutunda canavar 2 yıl 2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen diziler belli oldu 2 yıl 2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor 2 yıl LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor 2 yıl Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek 2 yıl Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı 2 yıl Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider 2 yıl Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor Sonraki Samsung yıl sonu rekor karlara imza atabilir 2 yıl Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman 2 yıl Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor 2 yıl "Dijital Türkiye 2016" raporu yayınlandı 2 yıl Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak 2 yıl Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde 2 yıl Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır" 2 yıl Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor 2 yıl Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor 2 yıl Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi 2 yıl Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde 2 yıl Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık 2 yıl Cyanogen gidiyor Lineage geliyor 2 yıl Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere 2 yıl Yerli arama motoru yakında 2 yıl Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor 2 yıl Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme 2 yıl Simitli, tesbihli, sünnet çocuklu yerel emoji klavyesi 2 yıl Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim