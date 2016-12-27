Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor

Gigafacatory’e rakip
Sadece 5 yıl önce kurulmasına rağmen bugün 11 milyar dolardan fazla değere sahip olan CATL, 2020 yılına kadar üretim kapasitesini 6 katına çıkarma hedefine ulaşırsa Tesla Motors’un Panasonic ile beraber inşa ettiği ve yakında çalışmaya başlayarak yılda 500.000 adet otomobil bataryası üretecek olan Gigafactory’nin önüne geçebilir. İsveç, Almanya ve Fransa’da ofisleri bulunan şirket ayrıca önümüzdeki yıl Avrupa’da bir de fabrika açmayı planlıyor. Böylelikle şu an sadece BMW’ye hizmet veren firma müşteri sayısını arttırabilecek.
Şirket CEO’su Huang Shilin yaptığı açıklamalarda ülkenin elektrikli araç politikasının farkında olduklarını ve aynı doğrultuda çalışma yaptıklarını belirtti. Shilin ayrıca 2020 yılına kadar üstün performans ve uygun fiyatlı elektrikli araç bataryalarıyla dünyanın önde gelen üreticilerinden olmayı umuyor.
Samsung’a batarya üreten Amperex Teknoloji LTD ile yakın bir ilişki içerisinde olan ve aynı çalışma sahasını paylaşan CATL daha önce fabrikasına bu alanda uzun yıllardır çalışmış olan 1000’den fazla çalışan istihdam edeceğini açıklamıştı.
http://fortune.com/2016/12/25/catl-chinese-electric-car-battery-maker/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu keşke biz de yapabilsek, ama dünyada Çin'den başka bir ülkenin böyle bir sistemi kaldırması mümkün değil.
Yazınızda büyük karmaşalar mevcut Çin hakkında, diğer kısma katılıyorum. Çin dediğiniz ülke Amerika Birleşik Devletleri ile yarışır durumda arge yatırımlarında. Dediğiniz gibi firmalar arge yatırımı yapmaktan çok kopyalıyor olabilir ama bunun tek suçlusu firmalar değil onlardan daha fazla Devletlerdir. Devletler firmaları arge yatırımı yapmaya zorlayacak. Firmalara özgün ürün üretme konusunda baskı yapacak ki sanayiimiz rekabetçi, yaratıcı ürünler, kalite algısı yüksek markalar sunsun. Ha Tübitak ve benzeri desteklerle bu bir noktaya getirilmiş durumda Türkiye gibi bir ülkede. Tabii zaman zaman bu kaynakların nereye aktarıldığı konusunda kafamızda soru işarleri olsada hiç yoktan iyidir durumundayız maalesef. Betona değil sanayiye yatırımı daha da arttırırsak bu tür ürünleri çıkarmamız işten bile değil...
en.wikipedia.org/...
keşke..