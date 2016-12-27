Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor

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Çin’de geçtiğimiz hafta 23 şehirde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti ve okullar tatil edilip endüstri faaliyetleri yavaşlamıştı ayrıca pek çok noktada uçak seferleri iptal edilmişti. Ülkede çok ciddi boyuta varan karbon salınımını azaltmak için resmi kurumlar sürekli olarak elektrikli araçları teşvik ediyor ancak nüfusa oranlandığında elektrikli araç kullanımı tatmin edici seviyelere ulaşmış değil. Bununla birlikte elektrikli araç pilleri üretiminde Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalmak istemeyen Çin, lityum-iyon pil üretim kapasitesini 3 kat artırmıştı. Şimdilerde ise Çinli batarya üreticisi CATL, dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Gigafacatory’e rakip

Sadece 5 yıl önce kurulmasına rağmen bugün 11 milyar dolardan fazla değere sahip olan CATL, 2020 yılına kadar üretim kapasitesini 6 katına çıkarma hedefine ulaşırsa Tesla Motors’un Panasonic ile beraber inşa ettiği ve yakında çalışmaya başlayarak yılda 500.000 adet otomobil bataryası üretecek olan Gigafactory’nin önüne geçebilir. İsveç, Almanya ve Fransa’da ofisleri bulunan şirket ayrıca önümüzdeki yıl Avrupa’da bir de fabrika açmayı planlıyor. Böylelikle şu an sadece BMW’ye hizmet veren firma müşteri sayısını arttırabilecek.

Şirket CEO’su Huang Shilin yaptığı açıklamalarda ülkenin elektrikli araç politikasının farkında olduklarını ve aynı doğrultuda çalışma yaptıklarını belirtti. Shilin ayrıca 2020 yılına kadar üstün performans ve uygun fiyatlı elektrikli araç bataryalarıyla dünyanın önde gelen üreticilerinden olmayı umuyor.

Samsung’a batarya üreten Amperex Teknoloji LTD ile yakın bir ilişki içerisinde olan ve aynı çalışma sahasını paylaşan CATL daha önce fabrikasına bu alanda uzun yıllardır çalışmış olan 1000’den fazla çalışan istihdam edeceğini açıklamıştı.

http://fortune.com/2016/12/25/catl-chinese-electric-car-battery-maker/