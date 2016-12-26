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Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde

2016 Yılında dijital reklam gelirlerini %59 artırarak yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir kazanç sağlayan Facebook şu sıralar gelirini nasıl arttırabileceğinin hesaplarını yapıyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde
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Sosyal medya uygulamalarının lideri olan ve günlük 1 milyardan fazla kişinin mobil cihazlardan ziyaret ettiği Facebook, kazancını büyütme konusunda büyük bir çıkmazda kalmış gibi görünüyor. Halihazırda şirket yetkililerinin de itiraf ettiği gibi haber akışı zaten sponsor sayfa önerileri ve reklamlarla dolmuş durumda ancak şirketin henüz temkinli yaklaştığı ve duyurmadığı yeni reklam geliri yöntemi, 2017’den itibaren kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Yeni gelir kapısı reklam videolar

Önümüzdeki yıldan itibaren Facebook üzerindeki videoları veya canlı yayınları izlemeden önce tıpkı YouTube’daki gibi birkaç saniyelik reklam videolarıyla karşılaşabiliriz ancak bu durumun yeterli gelir sağlayıp sağlamayacağı hala kafalarda soru işareti oluşturuyor. Zira videolardan önce alınan reklamlarda reklamı hızlıca geçme imkanı olmazsa ve reklam süreleri uzun tutulursa şirket, kullanıcı sayısının bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünüyor.
Bir diğer problem ise reklam veren firmalar, kısa reklam sürelerini, kullanıcılara kendilerini yeterince açıklayamadıkları gerekçesiyle, sevmiyor ve yüksek ücret ödemek istemiyor. Ayrıca YouTube’un artan reklam talepleri ve Snapchat’in, Instagram’ın kendisini kopyaladığını iddia edip bundan sonra Facebook’la olan rekabette acımasız olacağını açıklamasının ardından Facebook’un işi biraz daha zor gözüküyor.
Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde
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Facebook 2017’ye girerken bu sorunlara bir çözüm bulmak zorunda fakat rakipleri de Facebook yeterince güçlü olmadığı alanlarda liderliği kaptırmayıp geliri paylaşmamanın peşinde. Bakalım bu sefer Facebook bütün sorunları yine para harcayarak ortadan kaldırabilecek mi? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.

http://fortune.com/2016/12/26/facebook-outlook-2017/ Yorum Yaz
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
Arkadaş anlamıyorum ki daha da arttırıp ne yapacaklar? Almak istediğiniz neyi alamıyorsunuz? Yapmak istediğiniz neyi yapamıyorsunuz? Zaten Whatsapp senin Instagram senin. Bütün dünya senin programlarını kullanıyor, bütün dünya zaten sana para sağlıyor. Daha ne istiyorsunuz lan? Bıktım arkadaş şu reklam tecavüzünden, hangi siteye girersen gir her yer reklam, video açıyorsun reklam, yazı okuyorsun reklam vs vs. Allah'tan chrome'da adblock mobilde de adaway var da biraz nefes alabiliyoruz.
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Siyahbeyaz 2 yıl
Haberin başlığı yanlış olmuş. "Donanımhaber, yeni reklam gelirlerinin peşinde" olmalıydı.
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BekirTemel 2 yıl
facebook, whatsapp ve instagram olmasa mark ı bakırköy ruh sinir hastalıkları na getirtebilecek bir çöküşe girerdi, zaten hiç bir ağırlığı kalmadı insanların gözünde bence.
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asosyal mühendis 2 yıl
tamamdır facebook uygulamasını silme vakti de gelmiştir. opera candır :D
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exterminant 2 yıl
dh deki reklam dayatması ve saçmalığı yüzünden reklam kelimesi bile sinirlendiriyor artık
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Barni Moloztaş 2 yıl
AL AL SÖMÜR HERŞEYİ AL YAV
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KaleyDeskop 2 yıl
100 tl paramı al hesabımı kitle, sırf üyeo lurken verdiğim doğum tarihi yanlış diye hesabımı bir daha açma, ulan yaptıkları tam bir ş.refsizlik devlet şu facebook'u yasaklasın kırk gün kına yakıcam. Utanmadan kimlik istiyor ulan polise kimlik göstermekten çekinen bir milletiz :D
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