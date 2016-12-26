Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde

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Sosyal medya uygulamalarının lideri olan ve günlük 1 milyardan fazla kişinin mobil cihazlardan ziyaret ettiği Facebook, kazancını büyütme konusunda büyük bir çıkmazda kalmış gibi görünüyor. Halihazırda şirket yetkililerinin de itiraf ettiği gibi haber akışı zaten sponsor sayfa önerileri ve reklamlarla dolmuş durumda ancak şirketin henüz temkinli yaklaştığı ve duyurmadığı yeni reklam geliri yöntemi, 2017’den itibaren kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Yeni gelir kapısı reklam videolar

Önümüzdeki yıldan itibaren Facebook üzerindeki videoları veya canlı yayınları izlemeden önce tıpkı YouTube’daki gibi birkaç saniyelik reklam videolarıyla karşılaşabiliriz ancak bu durumun yeterli gelir sağlayıp sağlamayacağı hala kafalarda soru işareti oluşturuyor. Zira videolardan önce alınan reklamlarda reklamı hızlıca geçme imkanı olmazsa ve reklam süreleri uzun tutulursa şirket, kullanıcı sayısının bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

kısa reklam sürelerini, kullanıcılara kendilerini yeterince açıklayamadıkları gerekçesiyle, sevmiyor ve yüksek ücret ödemek istemiyor. Ayrıca YouTube’un artan reklam talepleri ve Snapchat’in, Instagram’ın kendisini kopyaladığını iddia edip bundan sonra Facebook’la olan rekabette acımasız olacağını açıklamasının ardından Facebook’un işi biraz daha zor gözüküyor. Tam Boyutta Gör Bir diğer problem ise reklam veren firmalar,, kullanıcılara kendilerini yeterince açıklayamadıkları gerekçesiyle, sevmiyor ve yüksek ücret ödemek istemiyor. Ayrıcave, Instagram’ın kendisini kopyaladığını iddia edip bundan sonra Facebook’la olan rekabette acımasız olacağını açıklamasının ardından Facebook’un işi biraz daha zor gözüküyor.

Facebook 2017’ye girerken bu sorunlara bir çözüm bulmak zorunda fakat rakipleri de Facebook yeterince güçlü olmadığı alanlarda liderliği kaptırmayıp geliri paylaşmamanın peşinde. Bakalım bu sefer Facebook bütün sorunları yine para harcayarak ortadan kaldırabilecek mi? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.

http://fortune.com/2016/12/26/facebook-outlook-2017/