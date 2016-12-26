Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde

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Yapay zeka artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Endüstride görev alan robotlardan, cep telefonumuzdaki en basit uygulamaya kadar her alanda karşımızda . Peki halen üzerinde çalışılmaya devam eden bu teknolojiye milyar dolarları emanet edebilir misiniz?

Ülkemizde serbest fon olarak da bilinen ve çok yüksek miktarlarla girilip katılımcılarına neredeyse kaybetmeme garantisi veren yatırım fonları artık yapay zeka tarafından yönetilecek. Dünyanın en büyük serbest fon firması olan Bridgewater’ın kurucusu Ray Dalio’nun yaptığı açıklamalara göre işe alımlar, yatırım hamleleri ve hatta özel gün organizasyonları dahil şirkete dair her türlü yönetim işleri ‘’İlkeler’’ adını verdiği yapay zeka tarafından yürütülecek.

İnsanlara Güvenmiyor

160 Milyar dolarlık fona sahip olan şirketin ilk yapay zeka hamlesi bu değil. Şirket daha önce de ekonomik kriterleri ölçerek fon stratejisini belirleyen algoritmaları kullanmaya başlamıştı ancak kontrol hiçbir zaman tamamen yapay zekaya bırakılmamıştı. Bu kararın ortaya çıkış süreci, dünyanın en zengin 100 insanı arasında gösterilen Dalio’nun şirketin başında olmadığı zamanlarda şirketi onun gibi yönetebilecek ve güvenebileceği bir yönetici aramasıyla başladı. İnsanların duygusal ve psikolojik sebeplerle hatalı kararlar alabileceğini düşünen ve dünya ekonomisini bir anda tepetaklak edebilecek kadar büyük bir miktarı yanlış ellere teslim etmek istemeyen Dalio, en iyi yöntemin işi kendi kriterlerine göre hareket eden bir yapay zekaya bırakmak olduğunu düşündü.

Dalio’nun projeden sorumlu tuttuğu David Ferucci ise bu alanda kendisini kanıtlamış bir isim. Zira daha önce tasarlanmasında pay sahibi olduğu Watson isimli yapay zeka programı, Riziko isimli yarışma programında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon dolarlık ödülü kazanmıştı.

5 Yıl içerisinde yönetim kararlarının yarısından çoğunu vermesi planlanan İlkeler, şirket çalışanları tarafından ise Dalio’nun beynini bir bilgisayara dönüştürmek olarak nitelendiriliyor.

https://futurism.com/worlds-largest-hedge-fund-is-completely-automating-management-and-humans/