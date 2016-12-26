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Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde

Yapay zeka tarafından yönetilen ilk şirket milyarlarca doları yöneten bir yatırım ortaklığı olabilir. Bridgewater şirketi tüm yönetim kararlarını yapay zekaya bırakmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde
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Yapay zeka artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Endüstride görev alan robotlardan, cep telefonumuzdaki en basit uygulamaya kadar her alanda karşımızda . Peki halen üzerinde çalışılmaya devam eden bu teknolojiye milyar dolarları emanet edebilir misiniz?

Ülkemizde serbest fon olarak da bilinen ve çok yüksek miktarlarla girilip katılımcılarına neredeyse kaybetmeme garantisi veren yatırım fonları artık yapay zeka tarafından yönetilecek. Dünyanın en büyük serbest fon firması olan Bridgewater’ın kurucusu Ray Dalio’nun yaptığı açıklamalara göre işe alımlar, yatırım hamleleri ve hatta özel gün organizasyonları dahil şirkete dair her türlü yönetim işleri ‘’İlkeler’’ adını verdiği yapay zeka tarafından yürütülecek.

İnsanlara Güvenmiyor

160 Milyar dolarlık fona sahip olan şirketin ilk yapay zeka hamlesi bu değil. Şirket daha önce de ekonomik kriterleri ölçerek fon stratejisini belirleyen algoritmaları kullanmaya başlamıştı ancak kontrol hiçbir zaman tamamen yapay zekaya bırakılmamıştı. Bu kararın ortaya çıkış süreci, dünyanın en zengin 100 insanı arasında gösterilen Dalio’nun şirketin başında olmadığı zamanlarda şirketi onun gibi yönetebilecek ve güvenebileceği bir yönetici aramasıyla başladı. İnsanların duygusal ve psikolojik sebeplerle hatalı kararlar alabileceğini düşünen ve dünya ekonomisini bir anda tepetaklak edebilecek kadar büyük bir miktarı yanlış ellere teslim etmek istemeyen Dalio, en iyi yöntemin işi kendi kriterlerine göre hareket eden bir yapay zekaya bırakmak olduğunu düşündü.

Dalio’nun projeden sorumlu tuttuğu David Ferucci ise bu alanda kendisini kanıtlamış bir isim. Zira daha önce tasarlanmasında pay sahibi olduğu Watson isimli yapay zeka programı, Riziko isimli yarışma programında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon dolarlık ödülü kazanmıştı.

5 Yıl içerisinde yönetim kararlarının yarısından çoğunu vermesi planlanan İlkeler, şirket çalışanları tarafından ise Dalio’nun beynini bir bilgisayara dönüştürmek olarak nitelendiriliyor.


https://futurism.com/worlds-largest-hedge-fund-is-completely-automating-management-and-humans/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.
hatta makina şirketi şahıstan iyi yönetirse buna bile şaşırmam...

neticede cebini düşünme yok.
akrabayı işe alma yok.
evde eşten yediği azarı çalışana yansıtmak yok.

5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.hatta makina şirketi şahıst...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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zwanzig 2 yıl selahattın ısık
Bursa Çözüm Bilgisayar

5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.

hatta makina şirketi şahıstan iyi yönetirse buna bile şaşırmam...


neticede cebini düşünme yok.
akrabayı işe alma yok.
evde eşten yediği azarı çalışana yansıtmak yok.




Bizim ülkede olmaz o iş.Akrabanı, eşini, dostunu kayırmazsa o yapay zekaya hemen bulurlar bir isim atıverirler mevkisinden.Artık Fetö mü derler avrupanın oyunu mu derler orasını bilmem ama
Bursa Çözüm Bilgisayar5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ozgur26 2 yıl
bir an önce yapsınlar da , çalışmaktan kurtulalım
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SEO-Uzmanı 2 yıl
birden aklıma deccal~(d.wave) ile ilgili hadisler geldi !
o da insanların ona güvenebileceği bir sistemle ortaya çıkacak gibi !!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Sonuçta onu programlıyan insan oldugu için , O iş yaş.- Ancak program test aşamasından sonra kişi veya kişileri mevta edersen o zaman olabilir.
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Gladyator] 2 yıl
Ben olsam direk ülkeyi emrine verirdim bunun..
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yimmasabi 2 yıl
Hehe bizde yapay zeka önce "Memleket Nire?" ile başlar, "Bizim alt YZ ye bir iş bulsana" ile bitirir herhalde :D
Biz de çalışıoz bu alanda bişiler bakalım :) Para ? Para Yoğk !
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veleciraptor 2 yıl
Bu iş hakikaten tırsıtıcı olmaya başladı. Yapay zeka ucuzdan havayolu hissesi almak isteyip uçak düşürmeye başlamasın ileride?
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Jeopol 2 yıl
tam da bizim ulkeye gore.
para mi bitiyor? - yeni vergi olustur.
gelirler mi azaldi? - vergilere zam yap.
en azindan o 550 vekil, baknalar ve saraydakiler ile binlerce akrabalarina bosu bosuna para yedirmemis oluruz.
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_OGUZHAN_ 2 yıl
O değil de kaynak gösterilen sitede Blackwater değil Bridgewater yazıyor...
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aspirin_00 2 yıl
yapay zeka ile ilk hackleme bakalım kimden gelecek....
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.
hatta makina şirketi şahıstan iyi yönetirse buna bile şaşırmam...

neticede cebini düşünme yok.
akrabayı işe alma yok.
evde eşten yediği azarı çalışana yansıtmak yok.

2 Yanıt Yanıtla +27
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zwanzig 2 yıl selahattın ısık
Bursa Çözüm Bilgisayar

5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.

hatta makina şirketi şahıstan iyi yönetirse buna bile şaşırmam...


neticede cebini düşünme yok.
akrabayı işe alma yok.
evde eşten yediği azarı çalışana yansıtmak yok.




Bizim ülkede olmaz o iş.Akrabanı, eşini, dostunu kayırmazsa o yapay zekaya hemen bulurlar bir isim atıverirler mevkisinden.Artık Fetö mü derler avrupanın oyunu mu derler orasını bilmem ama
1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 2 yıl selahattın ısık
Bursa Çözüm Bilgisayar

5 10 seneye ceo görevini insanlardan alıp belirli verilerin yüklendiği ve karar verilmesi istenen makinalara atanırsa şaşırmam.

hatta makina şirketi şahıstan iyi yönetirse buna bile şaşırmam...


neticede cebini düşünme yok.
akrabayı işe alma yok.
evde eşten yediği azarı çalışana yansıtmak yok.




bak ben böyle düşünmemiştim.Hakikaten dediklerin doğru :) :D :D
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