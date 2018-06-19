Tesla çalışanı Elon Musk'ı sırtından vurdu; şirkette sabotaj depremi!

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Tesla’nın Fremont fabrikasındaki üretim hattında büyük sıkıntılar yaşayan, fakat yavaş yavaş sorunların üstesinden gelmeye başlayan Elon Musk’a bir şok da şirket çalışanından geldi. Model 3 üretimini haftada 5 bin adete çıkarmak konusunda hala çok istekli olan Tesla CEO’su, dün çalışanlarına gönderdiği e-posta’da ilginç bir sabotaj iddiasını dile getirdi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda adı verilmeyen bir çalışan tarafından yapılan büyük bir sabotajdan da bahsedildi. Dışarıya önemli bilgilerin sızdırılması ve operasyon sistemindeki kodların değiştirilmesini de içerisine alan sabotajın şirkete büyük zararlar verebileceği belirtildi. Elon Musk, zararın büyüklüğünü ve sabotajın arkasında kimlerin bulunduğunu tespit edebilmek için araştırmaların devam edeceğini dile getirdi.

Gönderdiği mesajda Tesla’nın düşmanlarından da bahseden Elon Musk, şirketin batmasını isteyenlerin oldukça uzun bir liste oluşturduğunu dile getirdi. Petrol ve gaz şirketlerinin de bu listede yer aldığının altını çizen Musk, bu şirketlerin Tesla’nın güneş enerjisi ve elektrikli araçların gelişiminde kaydettiği ilerlemeden hoşlanmadığını söyledi. Emisyon skandallarına da gönderme yapan Tesla CEO’su, “Emisyon konusunda bu kadar çok hile yapmaya isteklilerse belki başka yollarla hile yapma konusunda da isteklilerdir.” yorumunda bulundu.

Elon Musk, çalışanlarına dikkatli ve uyanık olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde hemen kendisini bilgilendirmelerini istedi.

https://electrek.co/2018/06/18/tesla-sabotaged-elon-musk-employees-alert/