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Tesla çalışanı Elon Musk'ı sırtından vurdu; şirkette sabotaj depremi!

Şirket çalışanlarına yeni bir mesaj gönderen Elon Musk, Tesla çalışanlarından birinin önemli bilgileri dışarı sızdırdığını ve sistemdeki kodları değiştirdiğini belirtti. Detaylar haberimizde;
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla çalışanı Elon Musk'ı sırtından vurdu; şirkette sabotaj depremi!
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Tesla’nın Fremont fabrikasındaki üretim hattında büyük sıkıntılar yaşayan, fakat yavaş yavaş sorunların üstesinden gelmeye başlayan Elon Musk’a bir şok da şirket çalışanından geldi. Model 3 üretimini haftada 5 bin adete çıkarmak konusunda hala çok istekli olan Tesla CEO’su, dün çalışanlarına gönderdiği e-posta’da ilginç bir sabotaj iddiasını dile getirdi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda adı verilmeyen bir çalışan tarafından yapılan büyük bir sabotajdan da bahsedildi. Dışarıya önemli bilgilerin sızdırılması ve operasyon sistemindeki kodların değiştirilmesini de içerisine alan sabotajın şirkete büyük zararlar verebileceği belirtildi. Elon Musk, zararın büyüklüğünü ve sabotajın arkasında kimlerin bulunduğunu tespit edebilmek için araştırmaların devam edeceğini dile getirdi.

Gönderdiği mesajda Tesla’nın düşmanlarından da bahseden Elon Musk, şirketin batmasını isteyenlerin oldukça uzun bir liste oluşturduğunu dile getirdi. Petrol ve gaz şirketlerinin de bu listede yer aldığının altını çizen Musk, bu şirketlerin Tesla’nın güneş enerjisi ve elektrikli araçların gelişiminde kaydettiği ilerlemeden hoşlanmadığını söyledi. Emisyon skandallarına da gönderme yapan Tesla CEO’su, “Emisyon konusunda bu kadar çok hile yapmaya isteklilerse belki başka yollarla hile yapma konusunda da isteklilerdir.” yorumunda bulundu.

Elon Musk, çalışanlarına dikkatli ve uyanık olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde hemen kendisini bilgilendirmelerini istedi.


https://electrek.co/2018/06/18/tesla-sabotaged-elon-musk-employees-alert/ Yorum Yaz
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ziper_gazi_ 11 ay en beğenilen mehmedaltair
Şu ülkede bu adamın yaptığının %5 ini yapan çok çalıştım deyip kenara çekiliyor.
Balon malon sempati beslerim.
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mehmedaltair 11 ay
Almanya bizi kıskanıyor (balon musk edition)
1 Yanıt Yanıtla +18
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multiTYRT 11 ay
Her zaman oldugu gibi yanlis bilgi verilmis. Ne reddit'te ne de Tesla yatirimci forumlarinda "deprem" tarzi bir olay var. Ayrica calisanlara atilan email'in devaminda bu olayin uzun sureli negatif bir etkisi olmayacagi da belirtilmis
Her zaman oldugu gibi yanlis bilgi verilmis. Ne reddit'te ne de Tesla yatirimci forumlarinda "deprem" tarzi bir olay var. Ayrica calisanlara atilan email'in de...
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etusch 11 ay
Emisyon olayının petrol şirketleri ile alakasını anlamadım ama elektrikli yüzünden petrolcülerin ona düşman olması gayet beklenir bir durum. Böyle bir markanın petrol manyağı bir ülkeden çıkması da ayrı bir ilginç zaten.
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silver1978 11 ay
Almanya'dan tamamen elektrikli araba bekliyoruz.
Çok merak ediyorum malum firmaların s serisi yada m serisi araçlarda ne yapacaklar.
Muhteşem ürünler çıkartacaklarına inanıyorum ama neden hala çıkarmadılar anlamak güç.
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etusch 11 ay silver1978
Tesla iç mekanda berbat. Türkiye de tesla ile youtuber denen işleri yapan eleman uzun yolda iç mekana baya ses alıyor demişti.
Almanlar yaparsa en azından içi bişeye benzer heralde.
Tesla araçlarının dış tasarımlarını ön ızgara bölümü hariç seviyorum.
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haberelectro 11 ay silver1978
2013 ten beri BMW i3 satiyor. Mercedes elektrikli SLS ve B serisi satti. Volkswagen elektrikli golf ve up satiyor. Opel ampera satiyor. 2025 e kadar 50 vag, 12 bmw, 10 elekrtikli mercedes gelecek.
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alp0007 11 ay
Ya mekanizma bozulursa???
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BatuhanXxX 11 ay
Musk, RTE den taktikleri almış :) Karşılıklı Paslasmis bunlar.
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serafon 11 ay BatuhanXxX
Yani böyle şeyler yok diyorsunuz. Herkes işinde gücünde. Hatta birbirine yardım etmek, birilerini geliştirmek içi uğraşıyor. Ticari rekabet yok. Mesela büyük şirketler, küçük şirketler gelişsin diye tüm know-how larını sevecen ve kalpleri pır pır çarparak onlarla paylaşıyor, sermaye desteği veriyorlar. Ticari rekabet hiç yok. Firmalar git biraz da komşumdan alış veriş yap diyorlar. Mesela Mercedes'ten bir araba alıyorsun, ben kazandım git bir tane de Tesla'dan al diyor. Zengin asla fakiri ezmiyor. Herkes parasının bir kısmını karşılıksız olarak ve rencide etmeden fakirlere veriyor. Asla kendini onlardan üstün hissettirmiyor. Abd, Almanya vb. bizim gibi ülkelerde özgürlük, demokrasi gelişsin, terör bitsin, zenginleşelim gelişelim, onların ticari paylarından alalım, müreffeh ve söz sahibi bir ülke olalım diye nasıl canla başla hareket ediyor, dua ediyor, destekliyorlar...….. Aynen böyle değil mi?
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Sean john 11 ay
Gündemde kalma çabaları
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haberelectro 11 ay
Haahhahahhhaahahaha teslaci bebeler agliyor
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arel.gr 11 ay
başlık böyle okunacak şekilde yazılmış.
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Haplo 11 ay
Sabotaj diyor, suikast demiyor; adam gerçekten vuruldu sananlar, ne biçim başlık okuyorsunuz öyle?

Elle tutulur bir şey göstermedikten sonra bu iddialar boş. Bu içi boş iddia sayesinde yine internet camiasında iyisi kötüsü olmayan reklam için kendine yer edindi. Hatta bu haftanın 2si1 programında bile bahsi geçebilir; ya da peşin peşin eleştirdiğim için geçmeyedebilir. Belki de bu söylevlerle düz yolda duvara çarpan, durduk yerde alev alan Tesla'ları aklamaya çalışıyordur. İşler umduğun gibi gitmediğinde çaresiz Türk siyasetçisi gibi hemen "dış güçler"e bağlamak o statüye yakışmayan bir davranış. Kendine gel Elon.
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eulogy 11 ay
Ben kesinlikle inanmıyorum. Her Elon Musk demeci gibi bunda da en ufak bir bilgi, bir ayrıntı veya bir kanıt yok.
Her zamanki gibi aleyhine olan durumu algı çalışmasıyla lehine çevirmeye çalışıyor.
Aynısını yapay zeka ile ilgili patentleri kullanıma açtığında yapmıştı.
Benim düşünceme göre petrol lobisi muhabbeti tamamen algı çalışması. İnsanların aklını çeldirmeyi de başarıyorlar.
İnsanların algılarıyla oynamak için basit ama etkili iki cümle;
Plastik şirketleri N. Teslanın önünü kesti
Petrol lobisi E. Musk'ın önünü kesiyor
Tam insanın algısıyla oynamalık pişkin bir cümle.
Dünyada petrol lobisine karşı savaşan insanların, şirketlerin tümü olayları mümkün olduğunca şeffaflaştırırken, ayrıntılarıyla anlatırken nedense Elon Musk'a gelince ben dedim, oldu oluyor. 0 kanıt, 0 ayrıntı, 0 bilgi.
Kendisi lehine ve tesla lehine milyonlarca abartı, yalan, şişirme haber yapılıyorken kendisi medya'nın kendisine yönelik olumsuz yönde yalan haber yaptığını iddia etmişti.
Bizim hükümette akıl olsa, elektrikli otomobil işine girer sonra da aynı Elon Musk gibi kanıtsız sorgusuz sualsiz "petrol lobisi önümüzü kesiyor" der
Petrol Lobisi 10 iq olduğu için sistemin kodlarını değiştiriyor :)
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sniper23 11 ay eulogy
İyi bir toplum mühendisliği örneği aslında.
Ama nedense bana Yerli ve Milli birini daha hatırlattı
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Ridianod 11 ay
Zorbalıkla ilk kurulduğu zamanlar milletin benzinliğine çöküp zengin olan rockefeller bilmem ne gibi insan görünümlü p.slik yaratıkların yapamayacağı şey yok. Aynı konuda yazıldığı gibi bütün şirketler arasında imzalandığına inandığım emisyon kartel'i gibi. (Öncü Phoebus karteli) Konu kar etmek, karını kaybetmemek vs ise her şey mübah bu tarz canlılar için. Burada hedef Almanya değil. Petrolcüler. Bazı kişiler emisyon skandalı denince akla gelen Almanya hedef alındı sanıyor.
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