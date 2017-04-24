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Tesla dışardan soğutmalı yeni bir hızlı şarj yöntemi geliştiriyor

Tesla'nın bir süredir üzerinde çalıştığı dışarıdan soğutmalı yeni otonom şarj istasyonuna ait patent başvurusu ortaya çıktı. Yeni şarj sisteminin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pek çok farklı markanın geliştirme aşamasında olduğu yeni nesil şarj istasyonları şimdikine oranla çok daha kısa şarj süreleri sunacak. Geliştirme aşamasında olan firmalardan biri olan Tesla, otonom araçlarıyla tam uyumlu olması açısından yeni şarj istasyonlarını da otonom olacak şekilde geliştiriyor.
Yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu Tesla'nın hem hızlı şarj hem de otonom şarj için yapmayı planladıklarının bir özetini gösteriyor. Firmaların başvurdukları patentlerin bazen sonuca ermediği durumlar olsa da başvurusunu yaptığı şarj yöntemi Tesla'ya patent başvurusu yapacak kadar ilgi çekici gelmiş görünüyor.
'Şarj işlemi sırasında elektrikli aracın ısıl koşullandırmasını sağlayan şarj istasyonu' ismiyle anılan başvuruda, daha yüksek bir şarj hızına olanak tanıyan, harici bir soğutma sistemi ile otomatik olarak pil ünitesini şarj edebilen yere monte bir sistem tasvir ediliyor.
Genel olarak kablosuz indüksiyon şarj çözümlerinden bazılarına benzeyen sistem, kablolu oluşu nedeniyle daha yüksek bir verimliliğe sahip. Elon Musk'ın belirttiğine göre 350 kW üzeri bir değere sahip olması beklenen Supercharger V3 gibi şarj istasyonlarının daha güçlü soğutma sistemlerine ihtiyaç duyacağı düşünülüyor.

https://www.scribd.com/document/345959353/Tesla-Charging-Patent Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Şarj etmeyi değil pillerin kendisini geliştirin artık yetti canımıza.
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deniz_sea 2 yıl
Sıvı nitrojen ve azot ile soğutsunlar arada overclock da yaparlar şarj esnasında...
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