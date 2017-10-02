Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı

Güney Avustralya'da sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen bölge halkını bu durumdan kurtarmak için dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kurabileceğini açıklayan Elon Musk'ın fikri gerçeğe dönüyor. Güney Avustralya hükümeti tarafından 90 farklı şirket arasından seçilen Tesla, bölgede 100 megawatt kapasiteli enerji depolama tesisi kurmak için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı. Tesla'nın enerji depolama ürünleri olan Powerpack'lerin yer alacağı tesisin 100 gün içinde tamamlanması gerekiyor.





Tabi hükümet tesisin tamamlanması için 100 günlük süre şartı koymuş değil ancak tesisin 100 gün içinde kullanıma hazır hale gelmemesi Elon Musk için prestij, Tesla içinse gelir kaybına neden olacak. Bu tehlikenin kaynağı ise Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar. Avustralyalı milyarder Mike Cannon-Brookes'un, Twitter'daki mesajı üzerine, bölgeye 100 megawatt kapasiteli enerji depolama tesisi kuracağını açıklayan Musk, tesisin 100 gün içinde tamamlanmaması halinde kurulum ücreti alınmayacağına söz vermişti. Vergi ve işgücü dahil edilmeksizin 32.3 milyon dolara tamamlanacağı tahmin edilen tesis, 100 gün içinde hazır hale gelmezse Tesla, vergiler dahil olmak üzere 50 milyon doların üstünde olan ücreti istemeyecek.





Çalışmalara Hız Verecek

Bu geliri kaybetmemek ve otomobilde olduğu kadar enerji alanında da önde gelen şirketlerden biri olduğunu göstermek isteyen Tesla'nın daha önce kurmuş olduğu enerji depolama tesisleri aslında 100 günlük sürenin şirket için yeterli olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Kaliforniya'da 80 megawatt kapasitesinde enerji depolama tesisi kuran Tesla, kurulumu 90 günde tamamlamıştı. Şirketin şimdiki kurulum çalışmalarında geçen yıla kıyasla daha hızlı yol alacağı tahmin ediliyor. Avustralya'nın önde gelen kaynaklarından ABC ise bataryaların kurulum işlemlerinin yarısının tamamlandığını ileri sürüyor.





Dev tesiste, Gigafactory'de üretilen bataryaları kullanacak olan Tesla, enerji depolama tesisini, Fransız enerji şirketi Neoen'in kuracağı rüzgar santralleriyle eşleştirecek ve tesisin sürekli olarak enerji depolamasını sağlayacak. Böylece Güney Avustralya'nın elektrik altyapısı desteklenirken 30.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir kaynak kullanıma hazır bir şekilde bekliyor olacak. Geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 30.000 hanenin elektriksiz kaldığı biliniyor. Bu açıdan bakıldığında Tesla'nın 100 megawatt'lık tesisinin bölgedeki ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılaması bekleniyor.