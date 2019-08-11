Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle görüntülendi

Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter, devasa kütleçekimi nedeniyle göktaşlarının da hedefi haline geliyor. Gezegene geçtiğimiz günlerde çarpan büyük bir göktaşı, amatör astronom Ethan Chappel tarafından ilginç bir şekilde görüntülendi. İşte Chappel'in Twitter üzerinden paylaştığı görüntüler:
Chappel'in ifadelerine göre dev patlama 7 Ağustos'ta TSİ 07.07'de gerçekleşmiş. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Chappel,"Videodaki parıltıları ilk kez gördüğümde gerçekten de büyük bir heyecan duydum. Olağanüstü bir şey." ifadelerini kullandı.
Jüpiter boyutları itibarıyla bu tarz meteor patlamalarının en çok görüldüğü gezegen konumunda. Gaz Devi, Dünya'nın 11 katı oranında bir çapa sahip. Kütlesi ise Dünya'dan tam 318 kat daha fazla. 70'den fazla doğal uyduya sahip olan Jüpiter, bilim insanlarının ifadeleriyle kendi içerisinde mini bir Güneş Sistemi gibi hareket ediyor.
Ayrıca Bkz. "Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi"
Videodaki patlamaya neden olan meteorun boyutlarıyla ilgili kesin bir şey yok. Ancak Gizmodo'ya konuşan NASA'lı bilim insanı Heidi Hammel, 7 Ağustos'taki patlamayı 2010'da gerçekleşen bir başka patlamaya benzetti.
NASA'nın 2010'daki çarpışmayla ilgili yaptığı analizlerde; meteorun 8 ila 13 metre arasında bir genişliğe sahip olduğu ve tam 4 katrilyon Joule (1 megaton TNT) seviyesinde bir enerji ortaya çıkardığı tahmin edilmişti. Hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Hiroşima'ya bırakılan atom bombası 15 kiloton TNT gücündeydi.
Bilim insanlarının 1998 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre, Jüpiter Dünya'dan 2000 ila 8000 kat oranında daha fazla meteor çarpmasına maruz kalıyor. Ancak bu patlamaların sadece küçük bir kısmı Dünya'dan görüntülenebiliyor. Ethan Chappel'in yakaladığı video son yılların en etkileyici görüntülerinden birisi olmuş.
Chappel'in ifadelerine göre dev patlama 7 Ağustos'ta TSİ 07.07'de gerçekleşmiş. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Chappel,"Videodaki parıltıları ilk kez gördüğümde gerçekten de büyük bir heyecan duydum. Olağanüstü bir şey." ifadelerini kullandı.
Jüpiter boyutları itibarıyla bu tarz meteor patlamalarının en çok görüldüğü gezegen konumunda. Gaz Devi, Dünya'nın 11 katı oranında bir çapa sahip. Kütlesi ise Dünya'dan tam 318 kat daha fazla. 70'den fazla doğal uyduya sahip olan Jüpiter, bilim insanlarının ifadeleriyle kendi içerisinde mini bir Güneş Sistemi gibi hareket ediyor.
Ayrıca Bkz. "Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi"
Videodaki patlamaya neden olan meteorun boyutlarıyla ilgili kesin bir şey yok. Ancak Gizmodo'ya konuşan NASA'lı bilim insanı Heidi Hammel, 7 Ağustos'taki patlamayı 2010'da gerçekleşen bir başka patlamaya benzetti.
NASA'nın 2010'daki çarpışmayla ilgili yaptığı analizlerde; meteorun 8 ila 13 metre arasında bir genişliğe sahip olduğu ve tam 4 katrilyon Joule (1 megaton TNT) seviyesinde bir enerji ortaya çıkardığı tahmin edilmişti. Hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Hiroşima'ya bırakılan atom bombası 15 kiloton TNT gücündeydi.
Bilim insanlarının 1998 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre, Jüpiter Dünya'dan 2000 ila 8000 kat oranında daha fazla meteor çarpmasına maruz kalıyor. Ancak bu patlamaların sadece küçük bir kısmı Dünya'dan görüntülenebiliyor. Ethan Chappel'in yakaladığı video son yılların en etkileyici görüntülerinden birisi olmuş.
https://gizmodo.com/something-big-just-slammed-into-jupiter-1837095949 Yorum Yaz Paylaş Tweetle