Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle görüntülendi

67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici...

67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici...

Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu

Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu

Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle...

Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle...

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