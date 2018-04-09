Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla hisselerindeki düşüş Panasonic'e de sıçradı

Zorlu bir ekonomik süreçten geçen Tesla'nın yaşadığı değer kaybı, şirketin batarya tedarikçisi Panasonic'i de etkiledi. Uzmanlar Panasonic'in Tesla'ya bağlılığının şirkete zarar verdiğini düşünüyor
1 yıl
2,3b
3
1
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla hisselerindeki düşüş Panasonic'e de sıçradı
Tam Boyutta Gör
 

Tesla'nın batarya üretiminde ortağı olan Panasonic, bu ortaklık ile dünyanın en büyük otomobil bataryası üreticilerinden biri haline gelmiş durumda. Şirkete hem kazanç hem de elektrikli otomobil piyasasında liderlik sağlayan bu durum şirketin yatırımcıları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Hatta yatırımcılar ''Ne kadar Tesla, o kadar batarya'' sloganıyla Tesla'nın artan üretiminin şirket için önemli olduğunu vurguluyor. Tesla tarafında yaşanan son olaylar ise Tesla'nın, aslında Panasonic'in zayıf yanı olduğunu gösteriyor.


Tesla hakkındaki haberler Panasonic'e yansıdı 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Tesla, farklı olumsuz haberlerle gündeme gelmişti. ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Tesla'nın Model 3 üretiminde halen hedeflerinin gerisinde olduğunu belirterek şirketin notunu düşürmüş ve Tesla'nın birkaç ay içinde iflas edebileceği iddia edilmişti. Bu haberlere ek olarak bir Model X'in kaza yapması ve kaza hakkında federal soruşturma başlatılması da şirket hisselerinde ciddi düşüşe neden olmuştu. Bu düşüşten Tesla'nın batarya ortağı Panasonic de nasibini aldı. Tesla hakkında çıkan haberlerin ardından Osaka merkezli şirketin hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.


Aslında yatırımcı tarafından bakıldığında Panasonic'in gelişen elektrikli otomobil endsüstrisinde batarya üretimi noktasında ciddi bir paya sahip olacağı ve şirketin değerinin artacağı düşünülüyor. Bu nedenle Panasonic hisselerinin, şu an olduğu gibi, değer kaybettiği dönemler yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülüyor ancak durum bu kez biraz farklı. Sadece Tesla haberlerinin neden olduğu değer kaybının yanı sıra Panasonic'in, farklı sebeplerden ötürü de sıkıntılı bir süreçten geçebileceği belirtiliyor.


Bu sebeplerden ilki şirketin mali beklentiler konusunda yeterli güveni sağlayamaması. Şubat ayında yeniden şarj edilebilir bataryalara yönelik satış ve kar tahminlerini revize eden şirket, 5 milyar dolarlık Gigafactory projesinden de henüz beklediği kazançları sağlayamamış durumda. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobillere yönelik kayıtsız tavrı da şirketi etkiliyor. ABD Çevre Koruma Dairesi bu ayın başında yakıt verimliliği standartlarını revize etti. Bu kararın ardından ABD'deki elektrikli otomobil satışlarının eskisi kadar artmaması beklenirken Panasonic'in de bu karardan etkileneceği düşünülüyor.


Çin'den gelen rekabet şirketi etkileyebilir

Bunlara ek olarak şirketin küresel pazardaki rekabet yarışından kopması da gündemde. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli otomobil üretimi teşvik edildiği gibi batarya üreticilerine de ciddi avantajlar sağlanıyor. Çin'in önde gelen akü üreticilerinden Contemporary Amperex Technology şirketi; hükümet tarafından sunulan avantajlar ve ülkedeki batarya üretiminin ucuz olmasından faydalanarak diğer batarya üreticilerini saf dışı edecek şekilde üretim kapasitesini artırıyor.


Tabi bu esnada ABD ile Çin arasında ticari bir savaş yaşandığı için Tesla'nın Çin'de satış yapması zorlaşabilir ve Panasonic, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarını sadece uzaktan seyretmek zorunda kalabilir. Görünen o ki şirketin kaderi Tesla'ya bağlı. Tesla'nın önümüzdeki günlerde 2018'in birinci çeyreğine ait rakamları paylaşması bekleniyor. Bu açıklamadan sonra Panasonic'in gelecek beklentisi de netlik kazanacak. 


https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2018-04-06/china-has-the-cards-to-call-trump-s-high-stakes-trade-bet Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
labtek38 1 yıl
Hisse değerlerinin tamamen doğal süreçte belirlendiğine inanan var mı? Manipülasyon ve büyük hissedarların hareketiyle bir trend başlatılabiliyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2019 Chevrolet Camaro, Turbo 1LE modeliyle birlikte geldi 1 yıl YouTube hacklendi: 5 milyardan fazla görüntülenen Despacito kaldırıldı 1 yıl Kırmızı iPhone 8 fiyatı ve çıkış tarihi 1 yıl Mark Zuckerberg bu kez milletvekillerinden özür diledi 1 yıl The Room: Old Sins Google Play Store'da yayında 1 yıl Alt kenarda da çentiğe hazır olun 1 yıl YouTube moderatörler tarafından yönetilen yeni bir çocuk uygulaması hazırlıyor 1 yıl 2019 iPhone modelleri için üçlü arka kamera iddiası 1 yıl iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi 1 yıl 27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 1 yıl LG'nin yeni amiral gemisinin resmi görseli sızdırıldı: Karşınızda LG G7 ThinQ 1 yıl Skype Content Creator modu ile arama kaydı derli toplu hale getiriliyor 1 yıl Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı 1 yıl Bilişim teknolojilerine yapılan harcama 3.7 trilyon dolara ulaşacak 1 yıl Elektrikli bisiklet paylaşım girişimi Bizero, yeni bisikletini tanıttı 1 yıl Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor 1 yıl Game of Thrones yeni savaş sahnesiyle kendi rekorunu kırdı 1 yıl Microsoft Türkiye 25. yılını kutluyor 1 yıl Disney'in Avatar temalı parkına, filmde yer alan robot ekleniyor 1 yıl Spotify 24 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla hisselerindeki düşüş Panasonic'e de sıçradı Sonraki HP, sökülebilir klavyeli Chromebook x2 tablet modelini tanıttı 1 yıl Snapchat beklenen geri dönüşü yaptı 1 yıl Yapay zeka destekli taşınabilir bitki: BonsAI 1 yıl Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı 1 yıl Türkiye güneş enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da yedinci! 1 yıl NASA çarpışma testlerinden görüntüler paylaştı 1 yıl Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak 1 yıl OnePlus 6'nın fiyatı ve yeni görseli sızdırıldı 1 yıl Üçüncü parti Twitter uygulamalarının ömrü uzadı 1 yıl Facebook, Cambridge Analytica skandalından etkilenen 87 milyon kullanıcısını bilgilendirecek 1 yıl Apple, Trump'ın enerji politikasına tepki gösterdi 1 yıl Kırmızı renkli iPhone 8 ve 8 Plus duyuruldu! 1 yıl Hibrit motor, batarya, Savunma Sanayi gibi alanlara dudak uçuklatan teşvik 1 yıl NASA risk alıyor: Boeing'in ilk yolculuğu test değil gerçek bir görev olacak 1 yıl Bugatti CEO'su açıkladı: "Kim bir otomobile 3 milyon dolar verir?" 1 yıl Youtube, çocukların verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesi ile şikayet edildi 1 yıl Fortnite iOS sürümü 15 milyon dolar gelir elde etti 1 yıl Alibaba Cloud resmi olarak Türkiye’de 1 yıl GTA V dünyanın en çok satan dijital medyası oldu 1 yıl Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim