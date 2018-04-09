Tesla hisselerindeki düşüş Panasonic'e de sıçradı

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Tesla'nın batarya üretiminde ortağı olan Panasonic, bu ortaklık ile dünyanın en büyük otomobil bataryası üreticilerinden biri haline gelmiş durumda. Şirkete hem kazanç hem de elektrikli otomobil piyasasında liderlik sağlayan bu durum şirketin yatırımcıları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Hatta yatırımcılar ''Ne kadar Tesla, o kadar batarya'' sloganıyla Tesla'nın artan üretiminin şirket için önemli olduğunu vurguluyor. Tesla tarafında yaşanan son olaylar ise Tesla'nın, aslında Panasonic'in zayıf yanı olduğunu gösteriyor.





Tesla hakkındaki haberler Panasonic'e yansıdı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Tesla, farklı olumsuz haberlerle gündeme gelmişti. ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Tesla'nın Model 3 üretiminde halen hedeflerinin gerisinde olduğunu belirterek şirketin notunu düşürmüş ve Tesla'nın birkaç ay içinde iflas edebileceği iddia edilmişti. Bu haberlere ek olarak bir Model X'in kaza yapması ve kaza hakkında federal soruşturma başlatılması da şirket hisselerinde ciddi düşüşe neden olmuştu. Bu düşüşten Tesla'nın batarya ortağı Panasonic de nasibini aldı. Tesla hakkında çıkan haberlerin ardından Osaka merkezli şirketin hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.





Aslında yatırımcı tarafından bakıldığında Panasonic'in gelişen elektrikli otomobil endsüstrisinde batarya üretimi noktasında ciddi bir paya sahip olacağı ve şirketin değerinin artacağı düşünülüyor. Bu nedenle Panasonic hisselerinin, şu an olduğu gibi, değer kaybettiği dönemler yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülüyor ancak durum bu kez biraz farklı. Sadece Tesla haberlerinin neden olduğu değer kaybının yanı sıra Panasonic'in, farklı sebeplerden ötürü de sıkıntılı bir süreçten geçebileceği belirtiliyor.





Bu sebeplerden ilki şirketin mali beklentiler konusunda yeterli güveni sağlayamaması. Şubat ayında yeniden şarj edilebilir bataryalara yönelik satış ve kar tahminlerini revize eden şirket, 5 milyar dolarlık Gigafactory projesinden de henüz beklediği kazançları sağlayamamış durumda. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobillere yönelik kayıtsız tavrı da şirketi etkiliyor. ABD Çevre Koruma Dairesi bu ayın başında yakıt verimliliği standartlarını revize etti. Bu kararın ardından ABD'deki elektrikli otomobil satışlarının eskisi kadar artmaması beklenirken Panasonic'in de bu karardan etkileneceği düşünülüyor.





Çin'den gelen rekabet şirketi etkileyebilir

Bunlara ek olarak şirketin küresel pazardaki rekabet yarışından kopması da gündemde. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli otomobil üretimi teşvik edildiği gibi batarya üreticilerine de ciddi avantajlar sağlanıyor. Çin'in önde gelen akü üreticilerinden Contemporary Amperex Technology şirketi; hükümet tarafından sunulan avantajlar ve ülkedeki batarya üretiminin ucuz olmasından faydalanarak diğer batarya üreticilerini saf dışı edecek şekilde üretim kapasitesini artırıyor.





Tabi bu esnada ABD ile Çin arasında ticari bir savaş yaşandığı için Tesla'nın Çin'de satış yapması zorlaşabilir ve Panasonic, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarını sadece uzaktan seyretmek zorunda kalabilir. Görünen o ki şirketin kaderi Tesla'ya bağlı. Tesla'nın önümüzdeki günlerde 2018'in birinci çeyreğine ait rakamları paylaşması bekleniyor. Bu açıklamadan sonra Panasonic'in gelecek beklentisi de netlik kazanacak.

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2018-04-06/china-has-the-cards-to-call-trump-s-high-stakes-trade-bet