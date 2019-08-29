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Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı

Elon Musk'ın aylar önce sözünü ettiği trafik sigortası hizmeti başladı. Tesla Insurance adı verilen hizmet kapsamında marka müşterilerine sigorta primlerinde yüzde 30'a varan fiyat avantajı sunulacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı
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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun süredir merakla beklenen sigorta hizmetini piyasaya sürdü. Şirketin kendi sigorta hizmetinin Tesla sahiplerine yüzde 30’a varan fiyat avantajı sağlayacağı belirtildi.

Tesla Insurance adı verilen hizmet şimdilik yalnızca Kaliforniya’daki Tesla müşterilerine sunuluyor. Markadan yapılan açıklamada sigorta hizmetinin gelecekte diğer eyaletlerde de sunulacağı belirtildi. Fakat bunun için herhangi bir yer veya zaman çizelgesi verilmedi. Tesla CEO’su Elon Musk, Nisan ayındaki açıklamasında sigorta hizmetinin bir ay içerisinde başlayacağını belirtmişti. Fakat bazı nedenler yüzünden ertelenen hizmet Ağustos ayında devreye alındı.

Yüzde 30'a varan fiyat avantajı

Tesla, sundukları sigorta hizmetini kullanan müşterilerin yüzde 20, hatta bazı durumlarda yüzde 30 oranında daha az prim ödeyeceklerini iddia ediyor. ABD’li marka, bunu Tesla modellerindeki “gelişmiş teknoloji ve güvenlik” özellikleriyle başaracaklarına inanıyor. Yani Tesla diyor ki, araçlarımızdaki teknolojiyi ve bu teknolojinin onarım maliyetlerini en iyi biz biliriz. Dolayısıyla sigorta konusunda da en uygun fiyatı biz veririz.

Tesla, sigorta poliçelerindeki fiyatların kişiye özel, yani kişinin sürüş kaydı ve sigorta bedelini etkileyen diğer faktörler baz alınarak belirleneceğini belirtiyor. Elon Musk bu durumu şöyle açıklıyor: “Eğer müşteriler Tesla sigortası yaptırmak istiyorsa çılgınlar gibi araç sürmeyeceklerini kabul etmek zorunda. Aksi halde daha fazla prim ödemek zorunda kalırlar



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