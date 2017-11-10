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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi

Tesla, yazılım ekibi için video oyun endüstrisinden transferlerine devam ediyor. Şirketin kullanıcı arayüzü operasyonlarını Microsoft'un eski video oyun ve AR mühendisi Scott Simms yönetecek.
1 yıl
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8
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarını yönetmesi için video oyun endüstrisinden bir mühendis görevlendirdi. LinkedIn profiline göre Scott Simms, elektrikli otomobil üreticisinin kullanıcı arayüzü mühendisliğinin başına getirilmiş durumda. Simms uzun süre Microsoft'un video oyun bölümünde yöneticilik yapmıştı.
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Simms'in profiline baktığımızda deneyimli ismin Tesla'ya son bir ay içerisinde katıldığını görüyoruz. Kendisi daha önce yazılım devinin bünyesinde Temel Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmış, Halo serisi ve Microsoft Kinect Sports oyunları da dahil olmak üzere popüler oyunlarda görev almıştı.
Öte yandan Tesla yazılım ekibi için video oyun endüstrisinden giderek daha fazla çalışan işe alıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX'te bir çok oyun programcısı işe aldıklarını söylemişti. En iyi yazılım mühendislerini oyun endüstrisinden aldıklarını söyleyen Musk, video oyunların karmaşıklığıyla başa çıkabilen bu yeteneklerin, SpaceX laboratuvarında uzay aracı ve roket simülasyonları geliştime konusunda çok yararlı olabileceğini düşünüyor.

https://electrek.co/2017/11/09/tesla-microsoft-video-game-augmented-reality-engineer-user-interface/ Yorum Yaz
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shakircan 1 yıl en beğenilen
A-aaa uzay gemisi gibi ne guzel araba.... Hemide ortasinda ekranida var windowslu... Keske benim olsa...
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Afyonteam 1 yıl
hali hazırda teslanın dev ekrandaki arayüzü fevkalade zaten o arayüzün şıklığı androidde bile yok umarım bozmazlar
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shakircan 1 yıl en beğenilen
A-aaa uzay gemisi gibi ne guzel araba.... Hemide ortasinda ekranida var windowslu... Keske benim olsa...
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah görevini iyi yapar.
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Infinitum 1 yıl
Küp küp küp küp küp küp küp küp
Küp.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Eyvah
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firtinax 1 yıl
Windows Phone arayüzünü koymasın da.
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otaskin19 1 yıl
Öyleyse mavi ekranlar uzak değil, açılmayan menüler kilitlenen taskbarlara hazır olun :D
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Toygun_ank 1 yıl
Yine alamayacağız
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