Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi

Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarını yönetmesi için video oyun endüstrisinden bir mühendis görevlendirdi. LinkedIn profiline göre Scott Simms, elektrikli otomobil üreticisinin kullanıcı arayüzü mühendisliğinin başına getirilmiş durumda. Simms uzun süre Microsoft'un video oyun bölümünde yöneticilik yapmıştı.

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Simms'in profiline baktığımızda deneyimli ismin Tesla'ya son bir ay içerisinde katıldığını görüyoruz. Kendisi daha önce yazılım devinin bünyesinde Temel Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmış, Halo serisi ve Microsoft Kinect Sports oyunları da dahil olmak üzere popüler oyunlarda görev almıştı.

Öte yandan Tesla yazılım ekibi için video oyun endüstrisinden giderek daha fazla çalışan işe alıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX'te bir çok oyun programcısı işe aldıklarını söylemişti. En iyi yazılım mühendislerini oyun endüstrisinden aldıklarını söyleyen Musk, video oyunların karmaşıklığıyla başa çıkabilen bu yeteneklerin, SpaceX laboratuvarında uzay aracı ve roket simülasyonları geliştime konusunda çok yararlı olabileceğini düşünüyor.

https://electrek.co/2017/11/09/tesla-microsoft-video-game-augmented-reality-engineer-user-interface/