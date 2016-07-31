Tüm Pokemon'ları yakaladı, Dünya turunu kazandı

Pokemon Go güzel gelişmelere de vesile olmaya devam ediyor. Oyunseverleri adeta sokağa döken ve sosyalleşme anlamında önemli bir görev üstlenen Pokemon Go, hatırlayacağınız üzere 75 milyondan fazla indirilme sayısıyla Google Play Store ve App Store’da tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olarak Çok kısa bir sürede adeta çılgınlık haline gelengüzel gelişmelere de vesile olmaya devam ediyor. Oyunseverleri adeta sokağa döken ve sosyalleşme anlamında önemli bir görev üstlenen Pokemon Go, hatırlayacağınız üzereindirilme sayısıyla Google Play Store ve App Store’da tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olarak rekor kırmıştı.

Bilişim sektöründe çalışan ve büyük bir Pokemon hayranı olan Nick Johnson ise severek oynadığı oyun sayesinde oldukça güzel bir hediyenin sahibi oldu. Öyle ki Amerika’daki 142 adet Pokemon’un tamamını yakalayarak ekran görüntüsünü Reddit üzerinde paylaşan Johnson, seyahat firmalarının dikkatini çekti ve kendisine bu tutkusundan dolayı Dünya turu hediye edildi.

Nick Johnson: Çocukluk hayalim Pokemon ustası olmaktı

Uluslararası seyahat firması Marriott Rewards ve Expedia’nın sponsorluğunda kız arkadaşıyla birlikte tura çıkacak olan Nick Johnson’un bilinen 151 adet Pokemon’dan geriye kalanları yakalaması için ülke ülke dolaşacağı belirtiliyor. Paris, Hong Kong, Sidney ve Japonya gibi ülkelere seyahat edecek çift Kangaskhan, Farfetch’d ve Mr. Mime’ı yakalamaya çalışacak.

USA Today’e konuşan Johnson çocukken Pokemon ustası olmayı çok istediğini ve hayallerini gerçekleştiren hediyeden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca oyun sayesinde çok sayıda yeni kişiyle tanıştığını ve günde yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaparak bu başarıyı elde ettiğini açıklayan genç adam Dünya turuna çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.