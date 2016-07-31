Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm Pokemon'ları yakaladı, Dünya turunu kazandı

Pokemon Go’daki tüm Pokemon’ları yakalayarak bir ilke imza atan Nick Johnson’a seyahat firmaları sponsor oldu ve diğer ülkelerde de Pokemon avlaması için Dünya turu hediye edildi.
2 yıl
21,6b
1
39
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çok kısa bir sürede adeta çılgınlık haline gelen Pokemon Go güzel gelişmelere de vesile olmaya devam ediyor. Oyunseverleri adeta sokağa döken ve sosyalleşme anlamında önemli bir görev üstlenen Pokemon Go, hatırlayacağınız üzere 75 milyondan fazla indirilme sayısıyla Google Play Store ve App Store’da tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olarak rekor kırmıştı.
Bilişim sektöründe çalışan ve büyük bir Pokemon hayranı olan Nick Johnson ise severek oynadığı oyun sayesinde oldukça güzel bir hediyenin sahibi oldu. Öyle ki Amerika’daki 142 adet Pokemon’un tamamını yakalayarak ekran görüntüsünü Reddit üzerinde paylaşan Johnson, seyahat firmalarının dikkatini çekti ve kendisine bu tutkusundan dolayı Dünya turu hediye edildi.

Nick Johnson: Çocukluk hayalim Pokemon ustası olmaktı

Uluslararası seyahat firması Marriott Rewards ve Expedia’nın sponsorluğunda kız arkadaşıyla birlikte tura çıkacak olan Nick Johnson’un bilinen 151 adet Pokemon’dan geriye kalanları yakalaması için ülke ülke dolaşacağı belirtiliyor. Paris, Hong Kong, Sidney ve Japonya gibi ülkelere seyahat edecek çift Kangaskhan, Farfetch’d ve Mr. Mime’ı yakalamaya çalışacak. 
USA Today’e konuşan Johnson çocukken Pokemon ustası olmayı çok istediğini ve hayallerini gerçekleştiren hediyeden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca oyun sayesinde çok sayıda yeni kişiyle tanıştığını ve günde yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaparak bu başarıyı elde ettiğini açıklayan genç adam Dünya turuna çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hakemzsr 2 yıl en beğenilen
142 adet Pokemon yakalamış da dünyayı kurtarmış
böyle müptezel işlerde insanoğlunun üzerine yok arkadaş birkez daha kanıtlandı
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Çocukluk hayalim Pokemon ustası olmaktı

Vay be, ne kadar möhüm bi iş.
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 2 yıl ERIKCI
ERIKCI
Çocukluk hayalim Pokemon ustası olmaktı

Vay be, ne kadar möhüm bi iş.

Adam Çocukluk hayalim diyor bunda anormal bir durum yok anormal olan sizin bunu yadırgamanız hiç Çocukken hayaliniz olmadı galiba süpermen, örümcek adam olmak dahası büyüyünce her gördüğü süper kahraman gibi olmak istemek gibi.
ERIKCIÇocukluk hayalim Pokemon ustası olmaktıVay be, ne kadar möhüm bi iş.Adam Çocukluk hayalim ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 2 yıl
- oğlunuz kocaman maşallah, ne işle meşgul?
- boş geziyor, pokemon avlıyor.
- OK, iyi günler.

veya

- kariyerinizdeki en büyük başarınızı kısaca anlatır mısınız?
- pokemonların hepsini yakaladım.
- anlıyorum.peki 5 sene sonra kendinizi nerede görmeyi hedefliyorsunuz?
- pokemon... pokemon... pokemon...
- biz sizi ararız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elestiz 2 yıl
İyi pok' emon yediniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BilgeAdamx 2 yıl
Hiç te öyle pokemon fanına benzemiyor en azından ash şapkası takaydı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozanhekim 2 yıl
CANI SAĞOLSUN NİCK KARDEŞİMİZİN AKLINA BASINA GELDİĞİNDE DH DA BEKLİYOR OLACAGİZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 2 yıl
Nedense hep Amerika da oluyor böyle şeyler... Sizce de biraz düzmece değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
THY ile bir bağlantı kur sen :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUDİ 2 yıl
ah be birader reklam kokan ayaklar bunlar .
Türkiyede bile tamamlayan yok ki bu oyunu bizler kadar boş adam yok dünyada bitirecek kadar :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 2 yıl
Biraz beyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Bizede anca Zubat :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 2 yıl
Güzel reklam yersen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21637 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, hediye ve
7 etiket daha pokemon go pikachu dünya turu Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 2 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 2 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 2 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 2 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 2 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 2 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 2 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 2 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi 2 yıl Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir 2 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir 2 yıl MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar 2 yıl Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor 2 yıl Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor 2 yıl Mobilite: Motorola ülkemize dönüyor, Galaxy Note 7, iPhone 7 ve dahası... 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır 2 yıl Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak 2 yıl Akyumen Holophone: Hem bilgisayar hem akıllı telefon 2 yıl Sony Xperia M4 Aqua'da Android 6.0 inceleme videosu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tüm Pokemon'ları yakaladı, Dünya turunu kazandı Sonraki Instagram'da artık "istenmeyen yorumlar" engellenebilecek 2 yıl Game of Thrones'un geleceği hakkında önemli detaylar paylaşıldı 2 yıl WhatsApp’ta sildiğiniz mesajlar iPhone'da saklanmaya devam ediyor 2 yıl Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor 2 yıl Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı 2 yıl Ödüllü Power Hover oyunu, bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck 2 yıl İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS 2 yıl Excalibur G800 "Ultra Yüksek Malzeme Kaliteli" oyuncu dizüstüsünü inceliyoruz 2 yıl NVIDIA GTX 970'in bellek kavgasında uzlaşma: kullanıcılara 30 Dolar geri ödenecek 2 yıl Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor 2 yıl Netflix, Marvel dizilerine yenilerini eklemeyi planlıyor 2 yıl Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor 2 yıl Vine önemini kaybetmeye başladı 2 yıl Yeni Galaxy Note 7 görselleri ve Gear VR gözlüğü karşınızda 2 yıl Porsche Mission E'yi hayata geçirmek için 1400 kişiyi işe alacak 2 yıl Ay'a giden astronotlar kalp hastalığına mı yakalanıyor? 2 yıl Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor 2 yıl 2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX Mayıs ayında indirdiği roketi işte böyle test etti (VİDEO) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim