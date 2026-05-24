Tesla Cybercab dünyanın en verimli elektrikli aracı oldu: Rakiplerine fark attı

Bu değer, bugün piyasadaki en verimli seri üretim elektrikli araçlardan biri olan Lucid Air Pure modelinden bile yaklaşık %28 daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor. Moravy, bu rakamın onaylanmış bir derecelendirme olduğunu, pazarlama iddiası veya şirket içi hedef olmadığını açıkladı.
En verimli elektrikli araçlar listesinde zirvede
EPA ölçümlerine göre ABD'deki en verimli eletrikli araç listesi şöyle:
- Tesla Cybercab: 103 Wh/km
- Lucid Air Pure: 143 Wh/km
- Tesla Model 3: 149 Wh/km
- Tesla Model Y: 149 Wh/km
- Hyundai Ioniq 6: 150 Wh/km
- Toyota bZ3X: 162 Wh/km
- Tesla Model S: 168 Wh/km
Robotaksi ekonomisi için büyük avantaj
Cybercab’in verimliliği özellikle robotaksi operasyonlarının maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Ortalama ABD elektrik fiyatları baz alındığında aracın enerji maliyeti mil başına yaklaşık 0,026 dolar seviyesinde hesaplanıyor. Aynı değer Tesla Model 3 için yaklaşık 0,038 dolar, Hyundai Ioniq 5 için ise yaklaşık 0,048 dolar seviyesinde bulunuyor.
Daha küçük batarya paketi yalnızca enerji tüketimini azaltmıyor, aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürüyor ve daha kısa şarj süreleri sağlıyor. Tesla, Cybercab’in yaklaşık 30 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını belirtiyor.
Tesla, Cybercab üretiminin Gigafactory Texas tesisinde Nisan ayında başladığını doğruladı. Ancak üretim artışının ilk etapta yavaş ilerlemesi bekleniyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.