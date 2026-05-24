    Tesla Cybercab dünyanın en verimli elektrikli aracı oldu: Rakiplerine fark attı

    Tesla, otonom robotaksisi Tesla Cybercab ile verimlilikte rekor kırdı. Cybercab, testlerde elde ettiği 103 Wh/km enerji tüketimiyle şimdiye kadar üretilmiş en verimli elektrikli araç oldu.

    Tesla, otonom robotaksi modeli Tesla Cybercab ile elektrikli araç verimliliğinde yeni bir rekora imza attı. Şirketin Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy tarafından doğrulanan verilere göre Cybercab, resmi sertifikasyon testlerinde yalnızca 103 Wh/km enerji tüketimiyle şimdiye kadar üretilmiş en verimli elektrikli araç oldu.

    Bu değer, bugün piyasadaki en verimli seri üretim elektrikli araçlardan biri olan Lucid Air Pure modelinden bile yaklaşık %28 daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor. Moravy, bu rakamın onaylanmış bir derecelendirme olduğunu, pazarlama iddiası veya şirket içi hedef olmadığını açıkladı.

    En verimli elektrikli araçlar listesinde zirvede

    EPA ölçümlerine göre ABD'deki en verimli eletrikli araç listesi şöyle:

    • Tesla Cybercab: 103 Wh/km
    • Lucid Air Pure: 143 Wh/km
    • Tesla Model 3: 149 Wh/km
    • Tesla Model Y: 149 Wh/km
    • Hyundai Ioniq 6: 150 Wh/km
    • Toyota bZ3X: 162 Wh/km
    • Tesla Model S: 168 Wh/km
    Cybercab’in bu kadar düşük enerji tüketebilmesinin temel nedeni, günlük kullanım için tasarlanmış geleneksel otomobillere göre çok daha sade bir yapıya sahip olması. İki kişilik araçta direksiyon sistemi, pedal mekanizması veya geniş iç hacim gibi unsurlar bulunmuyor. Tesla ayrıca gövdeyi maksimum aerodinamik verimlilik için damla formunda tasarladı. Arka bölüm belirgin şekilde daraltılırken, bagaj hacmi ve arka yolcu alanı gibi detaylar ikinci plana bırakıldı. Bu sayede Cybercab, 50 kWh’nin altında olduğu belirtilen küçük bir batarya paketiyle yaklaşık 480 km menzil sunabiliyor.

    Robotaksi ekonomisi için büyük avantaj

    Cybercab’in verimliliği özellikle robotaksi operasyonlarının maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Ortalama ABD elektrik fiyatları baz alındığında aracın enerji maliyeti mil başına yaklaşık 0,026 dolar seviyesinde hesaplanıyor. Aynı değer Tesla Model 3 için yaklaşık 0,038 dolar, Hyundai Ioniq 5 için ise yaklaşık 0,048 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Daha küçük batarya paketi yalnızca enerji tüketimini azaltmıyor, aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürüyor ve daha kısa şarj süreleri sağlıyor. Tesla, Cybercab’in yaklaşık 30 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını belirtiyor.

    Tesla, Cybercab üretiminin Gigafactory Texas tesisinde Nisan ayında başladığını doğruladı. Ancak üretim artışının ilk etapta yavaş ilerlemesi bekleniyor.

