Tesla'nın yeni crossover'ı Model Y'nin üretim tarihi belli oldu

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Elon Musk’ın elektrikli araç filosuna ekleyeceği yeni araç artık fikir olmaktan çıktı ve git gide gerçeğe yaklaşıyor. Çıkan haberlere göre, Tesla’nın orta seviye bir crossover olarak planladığı Model Y’nin üretimi 1 Mart 2020 olarak kararlaştırıldı.

İddialara göre bu bilgi Tesla’nın Model Y’yi fiyatlandırmak için tasarım ve özelliklerini yolladığı bir parça tedarikçisinden alındı. Üretim tarihi de alınan bu bilgilerin içerisinde yer alıyordu.

Tıpkı diğer Tesla ürünlerinde olduğu gibi, Model Y’nin 2020 yılında üretimine başlanacak olması Musk’ın ilk takviminden oldukça farklı. Zira Musk, geçtiğimiz Haziran ayındaki hissedarlar toplantısında yeni crossover’ın 2019’da yollarda olacağını belirtmişti.

Model 3'ün mimarisini kullanacak

Model Y’nin Tesla ürünleri arasında açıkça görülen bir boşluğu doldurması bekleniyor. Aracı şirketin lüks SUV’u Model X’in orta seviye bir versiyonu, yada Model 3’ün SUV benzeri bir eşiti olarak düşünebilirsiniz. Planların değişmesi mümkün, ancak son çıkan haberlere göre Model Y daha çok Model 3’ten esinlenecek. Aynı doğrultu da Musk da geçmiş toplantılarda aracın Model 3’ün mimarisine sahip olacağını belirtmişti.

Piyasa değeri $650 milyar olmadan maaş almayacak

Semi Truck’tan ziyade Model Y’nin Musk için en büyük fırsat olacağı düşünülüyor. Hem kendini kanıtlaması hem de şirketten maaş alabilmesi için onun bu büyümeye ihtiyacı var. Zira kendisi geçtiğimiz günlerde $50 milyar olan piyasa değerini $650 milyar yapmadan maaş almayacağını açıklamıştı.





https://www.inverse.com/article/40692-tesla-elon-musk-model-y-start-date