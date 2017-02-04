Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek

Tesla şimdi bu şikayetleri ortadan kaldırmak için yeni bir anlayışın üzerinde çalışıyor: Sürücülerin kendi arabalarını tamir edebilmesi. Tesla Başkanı Jon McNeill’in geçtiğimiz günlerde Tesla Motors’un forumunda Tesla otomobillerinin onarımının kolaylaştırılması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tesla sürücülerinin de sorularını yanıtlayan McNeill sürücülerin kendi araçlarını tamir edebilmesini de kapsayacak olan bu program hakkında daha fazla detay vermedi.
Bigiler Sürücülerle Paylaşılacak
Tabi McNeill açıklamasa da böyle bir programın hayata geçebilmesi için şirketin; onarım kılavuzları, servis belgeleri, kablo demet şemaları, teşhis kodları ve parça bilgileri gibi pek çok detayı arabaları üzerinde tamir ve bakım yapmak isteyen sürücülerle paylaşması gerekecek. Şu an sadece Massachusetts eyaletindeki Tesla merkezinde var olan bu bilgileri edinmenin ve buna göre kendi aracını tamir etmenin bedeli ise 1 saat için 30 dolar, 24 saat için 100 dolar, 1 aylık abonelik için 350 dolar ve yıllık aboneler için de 3000 dolar.
Tabi bu durumun sadece Massachusetts'te olmayıp yaygınlık kazanması halinde aracını onarmak isteyen sürücülerin bilgi paylaşımı karşılığında Tesla’ya ödeyeceği ücretin daha düşük olması bekleniyor ancak onarım esnasında yanlışlıkla araca zarar verilmesi halinde zararı kimin karşılayacağı ya da bazı Tesla sahiplerinin onarım bilgilerini Tesla’nın yetkili servisi olmayan tamircilere satması halinde ne gibi problemler yaşanabileceği henüz bilinmiyor.
https://futurism.com/3-tesla-is-making-it-easier-to-fix-your-own-car/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yurt dışına gidecek halleri yok yani.
youtube.com/...
youtube.com/...
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Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
Tesla'nın tamir programı yetkili servis desteği olmayan yada çok uzak yerlerde olan bölgeler için kullanıcıya servis manuellerini ve parça tedariğini sunmak şeklinde olacak bildiğim kadarı ile.
Tesla araçlarının şöyle bir durumu var.Araçlarda Motor ve aktarma organı olmadığı için parça sayısı çok az ve periyodik bakım gerektiren çok durum yok (Diğer araçların 15 bin 60 bin bakımı gibi) Dolayısı ile sıradan bir basitçe yapabileceği bakımlar ve değişimler mevcut (sıvı değişimleri gibi).firma diyor ki fren hidrolikleri için 1000 km sağa sola gitmeyin oturun kendiniz değiştirin bu imkanı sunuyoruz.Dahada önemlisi parça tedariğini sağlayacaklar.Yani ön tampon zarar gördü ise siz bunu siparişler orjinal olarak isteyebileceksiniz ve manullerle değiştirebileceksiniz.Hiç olmadı sanayiye götürüp işi bilen birine yaptırabileceksiniz.Adamlar servis ağı çözümünü ve zaten çok sık olmayan bakım periyotlarını çözmenin yolunu bu şekilde bulmuşlar.
Şahsen benim Tesla aracım olsa ve şirket manuel ve parça tedariğini düzgün sağlasa benim için araba ile uğraşmak büyük zevk olur.Neticede silindir kapağı sökmeyeceğim.
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