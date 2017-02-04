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Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek

Tesla Başkanı Jon McNeill; şirketin, Tesla sahiplerinin kendi arabasının tamirini ve bakımını yapmasına olanak sağlayan bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek
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Tesla arabaları her gün popülaritesini arttırarak daha yaygın hale gelse de şirketin, 3.kişilere bayilik hakkı tanımayan politikaları yüzünden, yetersiz servis noktasına sahip olması uzun zamandır Tesla sürücülerinin şikayet ettiği bir konuydu. Tesla her ne kadar servis sayısını 2 katına çıkaracağının sözünü verse de özellikle Avrupa’daki sürücüler, arabalarına tamir ve bakım yaptırmak için yüzlerce kilometre yol kat etmenin eziyet olduğunu sıkça dile getiriyordu.

Tesla şimdi bu şikayetleri ortadan kaldırmak için yeni bir anlayışın üzerinde çalışıyor: Sürücülerin kendi arabalarını tamir edebilmesi. Tesla Başkanı Jon McNeill’in geçtiğimiz günlerde Tesla Motors’un forumunda Tesla otomobillerinin onarımının kolaylaştırılması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tesla sürücülerinin de sorularını yanıtlayan McNeill sürücülerin kendi araçlarını tamir edebilmesini de kapsayacak olan bu program hakkında daha fazla detay vermedi.

Bigiler Sürücülerle Paylaşılacak

Tabi McNeill açıklamasa da böyle bir programın hayata geçebilmesi için şirketin; onarım kılavuzları, servis belgeleri, kablo demet şemaları, teşhis kodları ve parça bilgileri gibi pek çok detayı arabaları üzerinde tamir ve bakım yapmak isteyen sürücülerle paylaşması gerekecek. Şu an sadece Massachusetts eyaletindeki Tesla merkezinde var olan bu bilgileri edinmenin ve buna göre kendi aracını tamir etmenin bedeli ise 1 saat için 30 dolar, 24 saat için 100 dolar, 1 aylık abonelik için 350 dolar ve yıllık aboneler için de 3000 dolar.

Tabi bu durumun sadece Massachusetts'te olmayıp yaygınlık kazanması halinde aracını onarmak isteyen sürücülerin bilgi paylaşımı karşılığında Tesla’ya ödeyeceği ücretin daha düşük olması bekleniyor ancak onarım esnasında yanlışlıkla araca zarar verilmesi halinde zararı kimin karşılayacağı ya da bazı Tesla sahiplerinin onarım bilgilerini Tesla’nın yetkili servisi olmayan tamircilere satması halinde ne gibi problemler yaşanabileceği henüz bilinmiyor.


https://futurism.com/3-tesla-is-making-it-easier-to-fix-your-own-car/ Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl en beğenilen
aracın kendi kendine servise gidip işi bitince geri gelmesi fikri daha mantıklıydı
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ardaq 2 yıl
tüketici adı üstünde tüketir. ürünün tekniği bilmek ve bozulunca düzeltmek zorunda değil. şimdi telefon bozulsa deseler sen tamir edeceksin ama üstüne bana para vereceksin dese kabul eder misiniz? sırf tesla diye de bazı şeyleri görmezden gelemeyiz yahu. saçmalık. ürünü satıyorsan teknik desteğini vereceksin. gerekirse adamların tüketicinin ayağına gidip tamirini yapacak.
tüketici adı üstünde tüketir. ürünün tekniği bilmek ve bozulunca düzeltmek zorunda değil. şimdi telefon bozulsa deseler sen tamir edeceksin ama üstüne bana para...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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erenceyla 2 yıl
Ne var yani? Şahini olanlarda kendi tamir ediyor. Ayrıca 400 bin tl verip kendim uğraşacak değilim :D
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Pi 2 yıl
Tesla. Ootmobilin epili
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gun 2 yıl
Türkiye'de 100 tane filan tesla var deniyor bunlar servis hizmeti nasıl alıyor ki bu durumda ?
Yurt dışına gidecek halleri yok yani.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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AKTeknisyen 2 yıl
Bir çok arkadaş konuyu yanlış anlamış.
Tesla'nın tamir programı yetkili servis desteği olmayan yada çok uzak yerlerde olan bölgeler için kullanıcıya servis manuellerini ve parça tedariğini sunmak şeklinde olacak bildiğim kadarı ile.
Tesla araçlarının şöyle bir durumu var.Araçlarda Motor ve aktarma organı olmadığı için parça sayısı çok az ve periyodik bakım gerektiren çok durum yok (Diğer araçların 15 bin 60 bin bakımı gibi) Dolayısı ile sıradan bir basitçe yapabileceği bakımlar ve değişimler mevcut (sıvı değişimleri gibi).firma diyor ki fren hidrolikleri için 1000 km sağa sola gitmeyin oturun kendiniz değiştirin bu imkanı sunuyoruz.Dahada önemlisi parça tedariğini sağlayacaklar.Yani ön tampon zarar gördü ise siz bunu siparişler orjinal olarak isteyebileceksiniz ve manullerle değiştirebileceksiniz.Hiç olmadı sanayiye götürüp işi bilen birine yaptırabileceksiniz.Adamlar servis ağı çözümünü ve zaten çok sık olmayan bakım periyotlarını çözmenin yolunu bu şekilde bulmuşlar.
Şahsen benim Tesla aracım olsa ve şirket manuel ve parça tedariğini düzgün sağlasa benim için araba ile uğraşmak büyük zevk olur.Neticede silindir kapağı sökmeyeceğim.
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edi_büdü 2 yıl
abd de garaj kültürü oldugu için eli yatkın olabiliyor insanların ( bende en azından balata değiştirecek kadar ilgili olmalı insan) elektrikli araçlarında en sevdigim noktası benzinlilere göre daha tamir edilebilirliğinin daha az olması. hem tamir etmek diyince parçayı değiştirebilmek gelmeli akla.
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axesis 2 yıl
Amerikada sorun araba almak dğeildir maaşına oranla arabalar ve vergisi düşüktür .. TEK SORUN SERVİS ÜCRETLERİDİR ! o yüzden böyle bir şeyi başarabilirlerse yok satar amerikada .
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wehrmacht 2 yıl
Teslayı apple alı onuda goole alır bu iş huzur içinde çözülür
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kadirirdem 2 yıl
O kadar teknolojik kendi gitsin tamir olsun gelsin
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