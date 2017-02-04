Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek

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Tesla arabaları her gün popülaritesini arttırarak daha yaygın hale gelse de şirketin, 3.kişilere bayilik hakkı tanımayan politikaları yüzünden, yetersiz servis noktasına sahip olması uzun zamandır Tesla sürücülerinin şikayet ettiği bir konuydu. Tesla her ne kadar servis sayısını 2 katına çıkaracağının sözünü verse de özellikle Avrupa’daki sürücüler, arabalarına tamir ve bakım yaptırmak için yüzlerce kilometre yol kat etmenin eziyet olduğunu sıkça dile getiriyordu.

Tesla şimdi bu şikayetleri ortadan kaldırmak için yeni bir anlayışın üzerinde çalışıyor: Sürücülerin kendi arabalarını tamir edebilmesi. Tesla Başkanı Jon McNeill’in geçtiğimiz günlerde Tesla Motors’un forumunda Tesla otomobillerinin onarımının kolaylaştırılması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tesla sürücülerinin de sorularını yanıtlayan McNeill sürücülerin kendi araçlarını tamir edebilmesini de kapsayacak olan bu program hakkında daha fazla detay vermedi.

Bigiler Sürücülerle Paylaşılacak

Tabi McNeill açıklamasa da böyle bir programın hayata geçebilmesi için şirketin; onarım kılavuzları, servis belgeleri, kablo demet şemaları, teşhis kodları ve parça bilgileri gibi pek çok detayı arabaları üzerinde tamir ve bakım yapmak isteyen sürücülerle paylaşması gerekecek. Şu an sadece Massachusetts eyaletindeki Tesla merkezinde var olan bu bilgileri edinmenin ve buna göre kendi aracını tamir etmenin bedeli ise 1 saat için 30 dolar, 24 saat için 100 dolar, 1 aylık abonelik için 350 dolar ve yıllık aboneler için de 3000 dolar.

Tabi bu durumun sadece Massachusetts'te olmayıp yaygınlık kazanması halinde aracını onarmak isteyen sürücülerin bilgi paylaşımı karşılığında Tesla’ya ödeyeceği ücretin daha düşük olması bekleniyor ancak onarım esnasında yanlışlıkla araca zarar verilmesi halinde zararı kimin karşılayacağı ya da bazı Tesla sahiplerinin onarım bilgilerini Tesla’nın yetkili servisi olmayan tamircilere satması halinde ne gibi problemler yaşanabileceği henüz bilinmiyor.