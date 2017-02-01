Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle





Kısa bir süre önce Fransız şirket Total’in sahip olduğu 5 binden fazla noktaya 200mW kapasiteli solar paneller döşeyerek karbon ayak izini düşürmeyi amaçladığından bahsetmiştik. Fransa ağırlıklı bu hamlenin ardından Shell de benzer bir adım atacağını duyurdu.

Buna göre dev akaryakıt şirketi, dünya genelindeki 25 bin Shell logolu akaryakıt istasyonunda elektrikli araçların şarj edilebileceği noktalar kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ilan etti. Öncelikli olarak İngiltere, Galler, İskoçya, Hollanda sınırları içinde kalan Shell istasyonlarına şarj istasyonları kuracak olan şirket, sonrasında elektrikli araçların yaygınlığına göre adımlar atacak.

Kurulacak olan hızlı şarj noktalarının günümüz ortalamasındaki elektrikli otomobillerin 30 dakikada %80 oranında şarj edilebilecek kapasitede olacağını belirten Shell, kademeli olarak diğer bölgelere de açılım yapacak. Dev şirketin bu hamlesi dünyadaki elektrikli otomobil dönüşümünü izlemek adına epey önemli zira bundan sonraki süreçte şarj istasyonlarının kurulacağı noktalarla ilgili tartışmalar da epey alevlenecektir muhtemelen.

Örneğin Rusya bu noktada ilgi çekici bir atılım yaparak bu soruna kökünden çözüm getirmişe benziyor. Yeni yasaya göre Rusya’daki yakıt istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj noktası bulundurma zorunluluğu getirildi. Bunu fırsat bilen Tesla da Supercharger ağını bu paralelde akaryakıt istasyonlarında genişletecek adımlar atmaya başladı. Ülkemizde ise henüz bu odakta yapılmış bir çalışmanın veya planlamanın mevcut olmaması can sıkıcı ancak yerli elektrikli otomobil konusunda bir şeylerin netleşmesi bu odakta yapılacak hamleleri de hızlandıracaktır.