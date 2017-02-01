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Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle

Ülkemizde de hatırı sayılır bir akaryakıt istasyonları ağı bulunan Shell, tüm dünyada hızlı bir ivmeyle yükselen elektrikli araçlar için düğmeye bastı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
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21
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kısa bir süre önce Fransız şirket Total’in sahip olduğu 5 binden fazla noktaya 200mW kapasiteli solar paneller döşeyerek karbon ayak izini düşürmeyi amaçladığından bahsetmiştik. Fransa ağırlıklı bu hamlenin ardından Shell de benzer bir adım atacağını duyurdu.

Buna göre dev akaryakıt şirketi, dünya genelindeki 25 bin Shell logolu akaryakıt istasyonunda elektrikli araçların şarj edilebileceği noktalar kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ilan etti. Öncelikli olarak İngiltere, Galler, İskoçya, Hollanda sınırları içinde kalan Shell istasyonlarına şarj istasyonları kuracak olan şirket, sonrasında elektrikli araçların yaygınlığına göre adımlar atacak.

Kurulacak olan hızlı şarj noktalarının günümüz ortalamasındaki elektrikli otomobillerin 30 dakikada %80 oranında şarj edilebilecek kapasitede olacağını belirten Shell, kademeli olarak diğer bölgelere de açılım yapacak. Dev şirketin bu hamlesi dünyadaki elektrikli otomobil dönüşümünü izlemek adına epey önemli zira bundan sonraki süreçte şarj istasyonlarının kurulacağı noktalarla ilgili tartışmalar da epey alevlenecektir muhtemelen.

Örneğin Rusya bu noktada ilgi çekici bir atılım yaparak bu soruna kökünden çözüm getirmişe benziyor. Yeni yasaya göre Rusya’daki yakıt istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj noktası bulundurma zorunluluğu getirildi. Bunu fırsat bilen Tesla da Supercharger ağını bu paralelde akaryakıt istasyonlarında genişletecek adımlar atmaya başladı. Ülkemizde ise henüz bu odakta yapılmış bir çalışmanın veya planlamanın mevcut olmaması can sıkıcı ancak yerli elektrikli otomobil konusunda bir şeylerin netleşmesi bu odakta yapılacak hamleleri de hızlandıracaktır.


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Barış Manço 2 yıl en beğenilen
Kaçak elektriği evde kullandıkları yetmedi araçta da kullananlar çıkar mı acaba
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asosyal mühendis 2 yıl
Yakında bireysel kullanıcı için mazot/benzin lüks olur. Bireysel kullanıcı elektrik kullanırken sadece ticari araçlar mazot/benzin olabilir. Tahminim bu yönde. 10 yıl içinde olabilir.
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Angelica 2 yıl
Shell falan bitti artik. Elektrik icin kim gider la istasyona..
Avm lerde her park yerinde fis olmali. Kredi kartini gecirince elektrik akmaya baslamali.
Biz yokken gelip baskasi yararlanmasin diye baglanti kesildiginde tekrar elektrik vermeyi engelleyecek 2 satirlik kodla bu iş tamam.
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V4LKyR 2 yıl
Bu dünyada "Aklı kelden, yakıtı Shell'den alacaksın."
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SEO-Uzmanı 2 yıl
100 yıl önce elektrikli araçlar vardı !
ama onların istediği başarı 100 yıl önce gelmediği için
tüm dünya fosil yakıt modeline geçti !
ve 100 yıl sonra tüm ekonomisi fosil yakıta bağlı bir coğrafya bu durum sonunda perişan olacak !!! çünkü başka ekonomileri yok !
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Dexday 2 yıl
Mümkünse bizdeki istasyonlar çok hızlı şarj etsin.
Sabır denen bir şey olmadığı için. Işıklarda sarı yanmadan milisaniye önce kornaya basan adamlardan söz ediyoruz.
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ceo-tr 2 yıl
elektriğe de ÖTV gelmese bari
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Barış Manço 2 yıl en beğenilen
Kaçak elektriği evde kullandıkları yetmedi araçta da kullananlar çıkar mı acaba
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jimhendrix 2 yıl
Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu.
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silver0021 2 yıl
Onu geçtimde tum dünyada 25.000 deniyor. 25.000nin hepsini istanbula getirip kursalar piyasadaki arabalarin 10da 1ini elektrikli düşünsen yeminle bi kriz patlar. Istasyon önlerinde sira beklemek istemeyenler arasında kan dökülür. Daha biz karşıdan karşıya geçerken ölüm riskiyle karşı karşıya kalirken hemde hergün düşünemiyorum bu bekleme sürelerini. Bizim insanımızın vakti önündeki insani beklemekten daha değerli. Bu teknoloji bize fazla diyorum. Biz once saygılı bireyler yetistirelim belki bir asır sonra medeni toplumlar arasinda sıra beklemeyi ogreniriz !!!
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kadirirdem 2 yıl
Yavaştan tutuştular ondan bu ...
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