Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle

Buna göre dev akaryakıt şirketi, dünya genelindeki 25 bin Shell logolu akaryakıt istasyonunda elektrikli araçların şarj edilebileceği noktalar kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ilan etti. Öncelikli olarak İngiltere, Galler, İskoçya, Hollanda sınırları içinde kalan Shell istasyonlarına şarj istasyonları kuracak olan şirket, sonrasında elektrikli araçların yaygınlığına göre adımlar atacak.
Kurulacak olan hızlı şarj noktalarının günümüz ortalamasındaki elektrikli otomobillerin 30 dakikada %80 oranında şarj edilebilecek kapasitede olacağını belirten Shell, kademeli olarak diğer bölgelere de açılım yapacak. Dev şirketin bu hamlesi dünyadaki elektrikli otomobil dönüşümünü izlemek adına epey önemli zira bundan sonraki süreçte şarj istasyonlarının kurulacağı noktalarla ilgili tartışmalar da epey alevlenecektir muhtemelen.
Örneğin Rusya bu noktada ilgi çekici bir atılım yaparak bu soruna kökünden çözüm getirmişe benziyor. Yeni yasaya göre Rusya’daki yakıt istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj noktası bulundurma zorunluluğu getirildi. Bunu fırsat bilen Tesla da Supercharger ağını bu paralelde akaryakıt istasyonlarında genişletecek adımlar atmaya başladı. Ülkemizde ise henüz bu odakta yapılmış bir çalışmanın veya planlamanın mevcut olmaması can sıkıcı ancak yerli elektrikli otomobil konusunda bir şeylerin netleşmesi bu odakta yapılacak hamleleri de hızlandıracaktır.
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Avm lerde her park yerinde fis olmali. Kredi kartini gecirince elektrik akmaya baslamali.
Biz yokken gelip baskasi yararlanmasin diye baglanti kesildiginde tekrar elektrik vermeyi engelleyecek 2 satirlik kodla bu iş tamam.
ama onların istediği başarı 100 yıl önce gelmediği için
tüm dünya fosil yakıt modeline geçti !
ve 100 yıl sonra tüm ekonomisi fosil yakıta bağlı bir coğrafya bu durum sonunda perişan olacak !!! çünkü başka ekonomileri yok !
Sabır denen bir şey olmadığı için. Işıklarda sarı yanmadan milisaniye önce kornaya basan adamlardan söz ediyoruz.
2 Misafir
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