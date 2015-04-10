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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla yeni ekonomik aracı S 70D'yi duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla yeni ekonomik aracı S 70D'yi duyurdu
Son yılların yükselen değerlerinden Tesla Motors geçtiğimiz günlerde 2015 yılının ilk çeyreğine ait raporunu yayınlamıştı. Yayınlanan çeyrekte şirketin yükselişine devam ettiği ve araç satışını giderek attırdığı görülüyordu. Şirket bu kez ise giriş seviyesi yeni modeli S 70D'nin duyurusunu yaptı.
S 60D modelinin yerini alan S 70D çift motoru ile 392 beygir güç üretme kapasitesine sahip. Bu bakımdan yerini alacağı modele göre daha performanslı görünen S 70D 100 km/saat hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Modelin ulaşabildiğin maksimum hız 225km/saat olurken sahip olduğu 70 kWh kapasiteli pil ile tam şarjda 385 km yol katedebiliyor. 
Modelin vergiler dahil ABD satış fiyatı 76.200 dolar olarak açıklandı.  Oto pilot , akıllı hava süspansiyonu, lüks araç içi malzeme gibi seçenekler de ekstra ödeme yaparak araca eklenebiliyor. Satın alan kullanıcılar önümüzdeki aydan itibaren otomobillerine kavuşacak. Model ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://my.teslamotors.com/models/design adresinden ulaşılabiliyor.
Tesla yeni ekonomik aracı S 70D'yi duyurdu
 

http://my.teslamotors.com/models/design Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pi 4 yıl en beğenilen
Hastayim su teslaya. Adamlar isini cok iyi yapiyor. Param olsa ilk alacagim arabalardan birisi
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pranis 4 yıl
bu araba en az 200 bin lira eder. tek şarjla 350 km yol üstelik akıllı şöförle 400 ü bulur. ileride almayı düşünüyorum, iyi ki ileride çünkü kim bilir ne gelişmeler sunacak :) 200 bine mercedes alacağına bunu al, neredeyse bedava 20 lirayada dolsa 20 liraya 350 km cidden bedava ve eminim daha havalı. eleştirenler de çok yeniliğe kapalı insanlar "görmez önüne atlar" diyen insanlar da eminim bahsettiği gibi trafikte mongol mongol araba sürüyordur. bunun eleştirilcek bir tarafı yok, benzin şirketleri teslanın ayağını kaydırmazsa tabii, bu konuda çok büyük tehdit altında.
bu araba en az 200 bin lira eder. tek şarjla 350 km yol üstelik akıllı şöförle 400 ü bulur. ileride almayı düşünüyorum, iyi ki ileride çünkü kim bilir ne gelişm...
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1 Avatar
Virtual Reality 4 yıl
Ne varsa Tesla da var.
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zingfth 4 yıl
bu bildiğin maserati :)
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CozgurY 4 yıl
Türkiye'ye resmi olarak gelmesini bekliyorum ve çok ilgili olduğum bir araç. Kesinlikle alınabilir ve fiyatına göre bence sunduğu kalite çok iyi...
Asıl merakettiğim olay bu araçlarda nasıl bir ötv ve mtv olayının olacağı... Mtv alamazlar neticede Emisyon olayı olan içten yanmalı bir motoru yok:)) onun dışında asıol merakettiğim olay Ötv... Aslında bu gibi araçlarda çevreyi korumak ve desteklemek için Ötv yi düşük tutulması gerek. Ötvde uygun olursa neden alınmasın :))
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sevket861 4 yıl CozgurY
CozgurY
Türkiye'ye resmi olarak gelmesini bekliyorum ve çok ilgili olduğum bir araç. Kesinlikle alınabilir ve fiyatına göre bence sunduğu kalite çok iyi...
Asıl merakettiğim olay bu araçlarda nasıl bir ötv ve mtv olayının olacağı... Mtv alamazlar neticede Emisyon olayı olan içten yanmalı bir motoru yok:)) onun dışında asıol merakettiğim olay Ötv... Aslında bu gibi araçlarda çevreyi korumak ve desteklemek için Ötv yi düşük tutulması gerek. Ötvde uygun olursa neden alınmasın :))

Ötv 0-1600 cc den %45
Mtv 0-1300cc den 591 tl olacaktır.
2 Yanıt Yanıtla
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B4ris 4 yıl
Tesla=gelecektir benim için.
Uzun zamandır araştırır,takip ederim.
Ara sıra borsa hisselerine falanda bakıyorum gerçi son birkaç aydır biraz düşüşdeler :)
Param olsa ve yatırım yapabileceğim bir yol olsa tek geçerim.
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umut_baris 4 yıl B4ris
B4ris

Tesla=gelecektir benim için.
Uzun zamandır araştırır,takip ederim.
Ara sıra borsa hisselerine falanda bakıyorum gerçi son birkaç aydır biraz düşüşdeler :)
Param olsa ve yatırım yapabileceğim bir yol olsa tek geçerim.


İmkanım ve devlet teşviki olsa distribütörü olurum. Gece gündüz çalışırım onlar için.
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senersongur 4 yıl
120 beygir 15000 dolarlık bir araç yapsalar daha çok kişiye ulaşabilecekler.
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Hasan7 4 yıl senersongur
senersongur
120 beygir 15000 dolarlık bir araç yapsalar daha çok kişiye ulaşabilecekler.

Onu yapmak için önce bundan yapıp biraz para ve güven kazanmak lazım. Onunda sırası gelecek, geliyor.
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Hakanonur 4 yıl
Ah Tesla 100 yaşına kadar yaşasaymış bu araçların bataryalarını hareket halinde bile dolduracak uzaktan şarj ünitesini keşfetmiş ama edison saolsun teslayı her alanda engellemiş kapitalizm adına.
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Umutcan 4 yıl
Şu araçlar yaygınlaşsa da dünya petrol savaşlarından ve petrole bağımlılıktan kurtulsa artık bir nebze. Ayrıca sessiz olması şehir açısından güzel, küçük şehirlerde problem değil belki ama,
İstanbul gibi dev şehirlerde her gün sokaklarda motor sesi ve gürültü kirliliği duymaktan kafası ağrıyor milletin.
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teramit 4 yıl
Zordion
Arkadaslar bu arabayi surmenin maliyeti Turkiyede suan 100kmde 4.5 TL gibi komik bir rakam
elektrik ABD den ucuz burada. Teslanin kendi verdigi rakamlar ABD elektrik fiyati uzerinden, yoksa burada elektrikli ve benzin-dizel yakitli araclar arasindaki ekonomi farki daha fazla.

abd 10-15 cent bizde 16-18 cent kw ı dolar ve doğalgaz yüzünden hep artıyor bizde ayrıca
elektrik fiyatlarını araştır biraz istersen.
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rapustadd 4 yıl
teslamotors.com/... adresinde "442 Kilometres Range. All-Wheel Drive Standard." ibaresi yer alıyor; 385 km ile arada fark var.
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DeArAnGeL 4 yıl
Küçükken bisikletlerin tekerine teneke sıkıştırırdık ses yapsın diye. Gerçtenten motor sesi çıkarırdı. Alın size pratik çözüm


gelişmiş bir örnek:
alkislarlayasiyorum.com/...
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black_flood 4 yıl
yollasınlar türkiyeye 150.000 dolar dahi olsa alır milletimiz para yok der ama süper lüxtende asla geri kalmaz. yiyecek ekmeği yok adamın cebinde iphone 6 taşır nasıl bir mantık ise.
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DH Misafiri 4 yıl
bu saatten sonra benzinli araba alınmaz
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dt1907 4 yıl
elektrikli otomobiller şimdiki arabalarla aynı fiyat oldğu zaten satmaya başlar bu fiyatlarla olmaz.
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