Tesla yeni ekonomik aracı S 70D'yi duyurdu

Son yılların yükselen değerlerinden Tesla Motors geçtiğimiz günlerde 2015 yılının ilk çeyreğine ait raporunu yayınlamıştı. Yayınlanan çeyrekte şirketin yükselişine devam ettiği ve araç satışını giderek attırdığı görülüyordu. Şirket bu kez ise giriş seviyesi yeni modeli S 70D'nin duyurusunu yaptı.
S 60D modelinin yerini alan S 70D çift motoru ile 392 beygir güç üretme kapasitesine sahip. Bu bakımdan yerini alacağı modele göre daha performanslı görünen S 70D 100 km/saat hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Modelin ulaşabildiğin maksimum hız 225km/saat olurken sahip olduğu 70 kWh kapasiteli pil ile tam şarjda 385 km yol katedebiliyor.
Modelin vergiler dahil ABD satış fiyatı 76.200 dolar olarak açıklandı. Oto pilot , akıllı hava süspansiyonu, lüks araç içi malzeme gibi seçenekler de ekstra ödeme yaparak araca eklenebiliyor. Satın alan kullanıcılar önümüzdeki aydan itibaren otomobillerine kavuşacak. Model ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://my.teslamotors.com/models/design adresinden ulaşılabiliyor.
http://my.teslamotors.com/models/design Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl merakettiğim olay bu araçlarda nasıl bir ötv ve mtv olayının olacağı... Mtv alamazlar neticede Emisyon olayı olan içten yanmalı bir motoru yok:)) onun dışında asıol merakettiğim olay Ötv... Aslında bu gibi araçlarda çevreyi korumak ve desteklemek için Ötv yi düşük tutulması gerek. Ötvde uygun olursa neden alınmasın :))
Ötv 0-1600 cc den %45
Mtv 0-1300cc den 591 tl olacaktır.
Uzun zamandır araştırır,takip ederim.
Ara sıra borsa hisselerine falanda bakıyorum gerçi son birkaç aydır biraz düşüşdeler :)
Param olsa ve yatırım yapabileceğim bir yol olsa tek geçerim.
İmkanım ve devlet teşviki olsa distribütörü olurum. Gece gündüz çalışırım onlar için.
Onu yapmak için önce bundan yapıp biraz para ve güven kazanmak lazım. Onunda sırası gelecek, geliyor.
İstanbul gibi dev şehirlerde her gün sokaklarda motor sesi ve gürültü kirliliği duymaktan kafası ağrıyor milletin.
abd 10-15 cent bizde 16-18 cent kw ı dolar ve doğalgaz yüzünden hep artıyor bizde ayrıca
elektrik fiyatlarını araştır biraz istersen.
gelişmiş bir örnek:
alkislarlayasiyorum.com/...
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