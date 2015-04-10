Tesla yeni ekonomik aracı S 70D'yi duyurdu

Son yılların yükselen değerlerinden Tesla Motors geçtiğimiz günlerde 2015 yılının ilk çeyreğine ait raporunu yayınlamıştı. Yayınlanan çeyrekte şirketin yükselişine devam ettiği ve araç satışını giderek attırdığı görülüyordu. Şirket bu kez ise giriş seviyesi yeni modeli S 70D'nin duyurusunu yaptı.

S 60D modelinin yerini alan S 70D çift motoru ile 392 beygir güç üretme kapasitesine sahip. Bu bakımdan yerini alacağı modele göre daha performanslı görünen S 70D 100 km/saat hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Modelin ulaşabildiğin maksimum hız 225km/saat olurken sahip olduğu 70 kWh kapasiteli pil ile tam şarjda 385 km yol katedebiliyor.

Modelin vergiler dahil ABD satış fiyatı 76.200 dolar olarak açıklandı. Oto pilot , akıllı hava süspansiyonu, lüks araç içi malzeme gibi seçenekler de ekstra ödeme yaparak araca eklenebiliyor. Satın alan kullanıcılar önümüzdeki aydan itibaren otomobillerine kavuşacak. Model ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://my.teslamotors.com/models/design adresinden ulaşılabiliyor.

http://my.teslamotors.com/models/design