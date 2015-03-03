Tesla yeni hızlı elektrik dolum istasyonlarını ülkemize de açacak





Elektrikli araçlarıyla ismini duyuran Tesla, bir süredir ülkemizde resmi olarak faaliyete geçmek için çalışmalar yapıyordu. Hızlı elektrik dolum istasyonlarını ülkemize de açacağı bir süre önce gündeme gelen Tesla, geçen hafta resmi bir duyuru yayımladı.

Hali hazırda dünya genelinde 400 hızlı dolum alanı bulunan Tesla, toplamda da 2000 adet istasyona sahip. Firma bu yıl rakamı 4000'e çıkarmayı hedefliyor. Supercharger olarak adlandırılan bu istasyonlar genelde transit yollar üzerinde ve insanların alışveriş yapabildiği noktalarda açılıyor. Böylece insanlar araçlarını şarj ederken vakit geçirmiş de oluyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Supercharger, yaklaşık 20 dakikada bataryanın dolmasını sağlıyor. İstasyonlar Model S sahiplerine ücretsiz hizmet sunuyor. Ancak modellerde 85 kWh batarya olması gerekiyor. 60 kWh bataryası olan cihazlara da sonradan teknoloji entegre edilebilecek.

Bu yıl itibariyle firmanın hem resmi ofisini açması hem de İstanbul'a ilk Supercharger istasyonunu kurması bekleniyor. Firma genelde bir alana birden fazla istasyon kuruyor. Bu bakımdan sıra bekleme süresi de düşüyor. Tabi bu aracın yaygın kullanıldığı ülkeler için geçerli. İlk etapta ülkemizde çok da sıra beklenmeyeceğini düşünüyoruz.

Tesla yıl sonuna kadar muhtemelen 8 ilimize daha gelecek. Bunlar Ankara, İzmir, Konya, Bursa, İzmit, Muğla, Antalya, Balıkesir olacak. Ancak sürenin gelecek yıla da sarkabileceği belirtiliyor.









http://www.teslamotors.com/blog/2000-superchargers