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Tesla yeni hızlı elektrik dolum istasyonlarını ülkemize de açacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tesla yeni hızlı elektrik dolum istasyonlarını ülkemize de açacak

Elektrikli araçlarıyla ismini duyuran Tesla, bir süredir ülkemizde resmi olarak faaliyete geçmek için çalışmalar yapıyordu. Hızlı elektrik dolum istasyonlarını ülkemize de açacağı bir süre önce gündeme gelen Tesla, geçen hafta resmi bir duyuru yayımladı.
Hali hazırda dünya genelinde 400 hızlı dolum alanı bulunan Tesla, toplamda da 2000 adet istasyona sahip. Firma bu yıl rakamı 4000'e çıkarmayı hedefliyor. Supercharger olarak adlandırılan bu istasyonlar genelde transit yollar üzerinde ve insanların alışveriş yapabildiği noktalarda açılıyor. Böylece insanlar araçlarını şarj ederken vakit geçirmiş de oluyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Supercharger, yaklaşık 20 dakikada bataryanın dolmasını sağlıyor. İstasyonlar Model S sahiplerine ücretsiz hizmet sunuyor. Ancak modellerde 85 kWh batarya olması gerekiyor. 60 kWh bataryası olan cihazlara da sonradan teknoloji entegre edilebilecek.
Bu yıl itibariyle firmanın hem resmi ofisini açması hem de İstanbul'a ilk Supercharger istasyonunu kurması bekleniyor. Firma genelde bir alana birden fazla istasyon kuruyor. Bu bakımdan sıra bekleme süresi de düşüyor. Tabi bu aracın yaygın kullanıldığı ülkeler için geçerli. İlk etapta ülkemizde çok da sıra beklenmeyeceğini düşünüyoruz.
Tesla yıl sonuna kadar muhtemelen 8 ilimize daha gelecek. Bunlar Ankara, İzmir, Konya, Bursa, İzmit, Muğla, Antalya, Balıkesir olacak. Ancak sürenin gelecek yıla da sarkabileceği belirtiliyor.



http://www.teslamotors.com/blog/2000-superchargers Yorum Yaz
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inexo 4 yıl
biz oradan da kaçak çekeriz
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doctor_bey 4 yıl
Ulan, satın işte şu arabayı şurada ya, valla bezdirdiniz sim kartla bileklerimi kescem şimdi
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xmasx 4 yıl
Kesinlikle dolum şarj istasyonları hali hazırda varolan benzin istasyonlarında açılmalı, hem yaygınlaşması daha çabuk geçekleşir hemde heryerde bu istasyonlar bulunabilir.
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venomvenom 4 yıl
Bu habere teslanın Insane mod da insanların verdiği tepkiyi veriyorum. Daha arabası yok, devletin elektrikli araba politikası yok istasyon olsa ne?

youtube.com/...
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birolhan1 4 yıl
ELon musk abi bizim içten yanmalı motorları elektrikli motorlara çevircek bi teknoloji yapsa . Birde Türkiyede zor bu işler malum vergiler adamlar uyanık elektrikli aracların vergilerini bile ayarladılar. Tabi S 500 den aşağıyada binmiyorlar sonra cari açık diye millete bindirirler. mercedese verdikleri parayla araba fabrikası kurardı bu devlet. Devlet milletinin araba binmesini istemiyor su cennet vatanı inanın gezemiyoruz araba var ama evden işe işten eve.
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mokinto 4 yıl
Kıskandırmak gibi olmasın 30 nisan günü Amsterdam'da model s test sürüşü randevum var :))
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emir kustirika 4 yıl
Supercharger istasyonuna girip kalın nokia şarj varmı diye sormak istiyom :D
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selim82 4 yıl
o aracı alacak kadar zengin olan kişi türkiyede sıra falan beklemez:) o istasyonlardan eve kaçak elektiriği çekerler alim Allah:)
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darkhair 4 yıl
Aslında düşünürseniz model s gibi bi araç degil de daha başka bi araç aldığınızda uzun vadede gene bi model s parası kadar benzine ödeyeceğiz. İnsanlar elektrikli araçlar pahalı, elektrikli araç mı olur falan derken bu ayrıntıyı kaçırıyorlar.
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gael 4 yıl
yanlış bilmiyorsan bu araçaların her ay pil veya şarj vergisi var kimse her ay bu vergiyi vermek istemez
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl darkhair
darkhair

Aslında düşünürseniz model s gibi bi araç degil de daha başka bi araç aldığınızda uzun vadede gene bi model s parası kadar benzine ödeyeceğiz. İnsanlar elektrikli araçlar pahalı, elektrikli araç mı olur falan derken bu ayrıntıyı kaçırıyorlar.

En azından şarj,batarya ömrü sorunları olmayacak hocam.Model S,Türkiye'de euro ile satılıyor.P85'in Almanya fiyatı 81 bin euro.Düz hesap 80 bin euro diyelim;

80.000 x 2.77 = 221.600 TL.Hadi daha elektrikli araçlar için bir yasa çıkmadı kdv,ötv toplam %5 diyelim (düşük tutalım her halukarda araç pahalı zaten) toplamda 232 bin 680 liraya satışa sunulmuş olsun dist. payı ve diğer her şeyde dahil edelim.Varsayalım ki tesla bu planladığı şarj istasyonlarının hepsini de yapmış olsun.Hiç mantık işi mi bu aracı almak?Bunun yerine 140-150 bin liraya c180 al.70-80 bin lirada yakıt paran olsun.Yaklaşık şuan ki benzin fiyatından 15 bin litre benzin alınabiliyor.

C180 100 km'de 10 litre yakıyor varsayalım (şehir içi,şehir dışı ortalama).Ayda 1000 km yol yapılsa 100 litre benzin tüketimi demek.Teori de 150 ay için yeterli yakıt gözüküyor eldeki parayla.Hadi biz 50 ayı arabanın bakımı,enflasyon vb. paranın değer kaybetmesi veya benzinin daha da pahalanmasını da ekleyelim.100 aylık yakıtla beraber mercedes 220 bin liraya gelmiş olsa tesla göreye ne yazık ki çok daha iyi bir alternatif.
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gun 4 yıl
Bence arkadaşın dediği gibi turistlerede Yönelik bir sistem hem bizde satılacaklara destek
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Elsa 4 yıl
Ucuz ve kaliteli elektrikli araç isteyenler Opel Ampera'ya bakabilir, Tesla'nın aile modeli
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atof 4 yıl
otomotiv sektörü 15 yılda elektroniği yalayıp yuttuysa.bir 15 sene sonra elektirikli araçlar türkiyede milyonları aşar =)
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alperenxx 4 yıl
Elon Musk
Çok severim Tesla'yı.Hep hayalini kurarım ama araç abd'de bile lüks.
100.000 dolar civarıydı arabanın fiyatı(abd'de) ama harika bir araç@Masquerade89
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