Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir

Tesla, geçtiğimiz günlerde araçlarına yazılım güncellemesiyle otopilot özelliği kazandırmış ve oldukça konuşulmuştu. Şirket bu kez geri adım atarak özelliği kısıtlayacak gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir
 
Tesla şüphesiz elektrikli otomobillerin söz sahibi olmasındaki en önemli şirketlerden birisi. Araç içi sistemleriyle de takdir gören şirket geçtiğimiz günlerde yazılım sürümünü 7.0'a taşıyarak otomobillerine önemli yenilikler kazandırmıştı. Otopilot özelliği bu yeniliklerin başında gelirken bir süre sonra bazı kullanıcılar olumsuz geri dönüşler yaparak sistemin çok sağlıklı çalışmadığını dile getirmişti.

Bu sorunlarda yazılımın henüz hazır olmadan sunulduğu konusunu gündeme getirdi. Konu insan hayatı olunca bu tarz yazılımların daha sıkı denetlenmesi ve hiç bir hata olmadan yayınlanması gerekiyor. Teslarati sitesinde yer alan haber ise şirketin bu konudaki hatasını fark ederek geri adım atacağını iddia ediyor. Söylentilere göre 7.1 yazılımında otopilot özelliği bazı kısıtlamalara maruz kalacak.
 
Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir
Yine Teslarati sitesinde paylaşılan ekran görüntüsüne göre araç kendinden emin olmadığı yollarda bu durumu sürücüsüne ileterek otopilot özelliğindeki kısıtlamaları aktaracak. Sürücüler bu yollarda ya yavaş hızda gitmek, ya da aracı manuel olarak kullanmak zorunda kalabilecekler. Bunun yanında otopilot yazılımın temelinde de bazı değişiklikler yapılarak araçların "çılgın" tepkiler vermesinin önüne geçilecek. 

Yeni yazılımın araçlara yüklenmemesi için bir seçenek sunulacak mı henüz belli değil, ancak Tesla'nın işini şansa bırakmadan tüm araçlara yazılımı zorunlu kılması bekleniyor. 

http://mashable.com/2015/12/11/tesla-restrict-autopilot-report/#zIT7Vopfn5q9 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DoctorEconomy 3 yıl en beğenilen
Root atılır 7.0 a çekilir paşa paşa binilir
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hazan 3 yıl


Adamlar daha ne yapsın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
buna root atıp o kısıtlamayı geri kaldırırlar zaten android değilmi :))...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 3 yıl
Güncellemeyi yüklemezlerse araba gitmeyecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
singar15 3 yıl
DoctorEconomy
Root atılır 7.0 a çekilir paşa paşa binilir

yıkıldım :D :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoctorEconomy 3 yıl en beğenilen
Root atılır 7.0 a çekilir paşa paşa binilir
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC tasarımı güçlendirmeye devam ediyor: One X9 3 yıl Instagram’da popüler olmak için tüyolar 3 yıl Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti 3 yıl Facebook, "fotoğraf senkronizasyonu" özelliğinde değişikliğe gidiyor 3 yıl Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor 3 yıl Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar! 3 yıl ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor 3 yıl Office 365 Planner'ın önizleme sürümü kullanıma sunuldu 3 yıl MacKeeper açığı 13 milyon kullanıcıyı riske atıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali 3 yıl iOS için Google Maps güncellendi 3 yıl Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını duyurdu 3 yıl F-35 Lightning II için yeni simülatörler 3 yıl Apple'dan Tayvan'da gizli laboratuvar 3 yıl Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor 3 yıl OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı 3 yıl Yeni Tinder robotu hislerinizi algılayarak eşinizi bulmanıza yardım ediyor 3 yıl Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor 3 yıl Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu 3 yıl Youtube, webcam üzerinden direk video aktarma desteğini kaldırıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir Sonraki Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak 3 yıl CES Asia 2016 yeni başlayan şirketlere kapılarını açıyor 3 yıl Volkswagen CES 2016'da yeni elektrikli otomobilini tanıtacak 3 yıl GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyor 3 yıl Microsoft ile Programlama Dersleri #1 3 yıl Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Snapdragon 820 benchmark performansını artırıyor 3 yıl Dropbox Mailbox ve Carousel uygulamaları kapanıyor 3 yıl Çarpan kilidi kapalı Skylake işlemciler hız aşırtılabilecek 3 yıl PC pazarı gelecek yıldan umutlu 3 yıl Taşınabilir rüzgar türbini 3 yıl Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor 3 yıl Yeni drone modeliyle güvenlik görevlilerine ihtiyaç azalıyor 3 yıl Taylor Swift'in dünya turnesi belgeseli Apple Music'te yayınlanacak 3 yıl Apple, kendi video düzenleyicisini aldatıyor 3 yıl Continental'den akıllı cam kontrol filtresi 3 yıl ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı 3 yıl MaxCurve ile iOS tarafında fotoğraf düzenleme seviye atlıyor 3 yıl İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim