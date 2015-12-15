Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir

Tesla şüphesiz elektrikli otomobillerin söz sahibi olmasındaki en önemli şirketlerden birisi. Araç içi sistemleriyle de takdir gören şirket geçtiğimiz günlerde yazılım sürümünü 7.0'a taşıyarak otomobillerine önemli yenilikler kazandırmıştı. Otopilot özelliği bu yeniliklerin başında gelirken bir süre sonra bazı kullanıcılar olumsuz geri dönüşler yaparak sistemin çok sağlıklı çalışmadığını dile getirmişti.

Bu sorunlarda yazılımın henüz hazır olmadan sunulduğu konusunu gündeme getirdi. Konu insan hayatı olunca bu tarz yazılımların daha sıkı denetlenmesi ve hiç bir hata olmadan yayınlanması gerekiyor. Teslarati sitesinde yer alan haber ise şirketin bu konudaki hatasını fark ederek geri adım atacağını iddia ediyor. Söylentilere göre 7.1 yazılımında otopilot özelliği bazı kısıtlamalara maruz kalacak.

Yine Teslarati sitesinde paylaşılan ekran görüntüsüne göre araç kendinden emin olmadığı yollarda bu durumu sürücüsüne ileterek otopilot özelliğindeki kısıtlamaları aktaracak. Sürücüler bu yollarda ya yavaş hızda gitmek, ya da aracı manuel olarak kullanmak zorunda kalabilecekler. Bunun yanında otopilot yazılımın temelinde de bazı değişiklikler yapılarak araçların "çılgın" tepkiler vermesinin önüne geçilecek.



Yeni yazılımın araçlara yüklenmemesi için bir seçenek sunulacak mı henüz belli değil, ancak Tesla'nın işini şansa bırakmadan tüm araçlara yazılımı zorunlu kılması bekleniyor.

http://mashable.com/2015/12/11/tesla-restrict-autopilot-report/#zIT7Vopfn5q9