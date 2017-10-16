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Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi

Model 3 üretiminde hedefleri tutturamayan Tesla, yıllık performans değerlendirmesinin ardından yaklaşık 700 işçinin görevine son verdi. Şirketin toplam 33.000 çalışanı bulunuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Motors yeni Model 3 sedan talebini karşılamak için üretimini artırmaya çalışmasına rağmen bu hafta yıllık performans değerlendirmelerini tamamlamasının ardından yüzlerce işçinin görevine son verdi.
Ayrıca Bkz. "Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor"
Palo Alto merkezli elektrikli otomobil üreticisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, çalışanlarından bazılarını işten çıkardığını doğruladı ancak toplam 33.000 personelin kaçının görevine son verildiğini açıklamadı. Ancak çok sayıda eski ve mevcut Tesla çalışanı, 400 ila 700 çalışanın işini kaybettiğini tahmin ettiklerini söylüyor. Şirketin belirttiğine göre performans değerlendirmelerinin ardından bazı personeller ikramiye ve terfi de almış durumda.
Tesla, bekleme listesinde yer alan 450.000'den fazla Model 3 müşterisine, araçlarını teslim etme konusunda büyük bir baskı altında. Şirket son çeyrekte sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirerek, belirlenen üretim hedeflerinin gerisinde kaldı. Tesla diğer modeller de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 100.000 otomobil üretmeyi umuyor.

http://www.thedrive.com/sheetmetal/15148/confirmed-tesla-did-fire-400-employees-within-the-past-week Yorum Yaz
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ridleyscott 1 yıl en beğenilen
Hiç bir şey olmaz. Yeterli performans alamadığı işçileri ayıklıyorlardır.
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gcb1903 1 yıl
Papağan gibi herkes " otomatik üretim yapıyorlar, insana ihtiyaç yok " yazıyor. Allah'tan insan gücüne ihtiyaç yok. 33 bin kişi çalışıyormuş. Demek insan gücüne ihtiyaç duysa 3 milyon kişi çalışacak.
Papağan gibi herkes " otomatik üretim yapıyorlar, insana ihtiyaç yok " yazıyor. Allah'tan insan gücüne ihtiyaç yok. 33 bin kişi çalışıyormuş. Demek insan gücüne...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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El Gato Negro 1 yıl
Bence bu balon patlayacak yakında, demedi demeyin. Umarım yanılırım ama.
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mesut1221 1 yıl
Suriyeli afgan mogadishu lu elimizde var gunluk 20 tlden yollayalim istiyolarsa
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DolceVita. 1 yıl
Tesla Model S, otomotiv sektöründe yeni yüzyılın Ford Model T'si konumunda. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Artık değişim kaçınılmaz.
Buna ayak direyip Tesla'nın batmasını temenni edenler de Ford Model T üretilirken hâlâ atları savunanlardan farksız.
Doğru dürüst detay belli olmadan, üretime geçmeden bir modeli için yarım milyona yakın sipariş alan marka batmaz, rahat olun :)
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Chuckly 1 yıl
Tesla olmasaydı alamancılar 10-20 sene daha 0.5 litre motor üretmeye çabalayacaklardı. Tesla bu sektöre çağ atlatmıştır. Türkiye'de fiyatlar uçuk olmasaydı ve yeterince supercharger olsaydı eminim şuankinden katkat fazla Tesla sahibi olurdu.
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chcts1 1 yıl
elektrikli otomobilin karşısında hiç bir güç duramaz. Fakat adamlar ekonomik açıdan çok güçlü olduları için firmayı başka yönden tehdit ediyorlardır. Mesela spaceX in diğer projelerine engel olabilirler. Ben böyle bir olayın varlığından şüpheleniyorum. Yoksa Tesla şu anki teknolojisiyle çok ucuz elektrikli araba da üretebilir. Ama ona izin verildiği "alanda" kaldığını düşünüyorum. Üretim kapasitesi de aynı şekilde sınırlandırılmış olabilir. İzlemeyenler için "who killed the electric car" belgeseli aydınlatıcı olabilir.
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forgot 1 yıl
balon diyonuz ama yeni anlaşmalar geliyor her gün. Patlasa bile yıllar alır.
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C4_1400 1 yıl
Üretim neden az acaba?
Karoser veya mekanik nedeniyle olduğunu sanmıyorum.
Motor olacağını da düşünmüyorum.
Acaba pil üretiminde mi bir sorun var?
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_mp_ 1 yıl
Üretim az olmasına rağmen yetersiz personelin çıkarılması takdire şayan.
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HesapsızKitapsız 1 yıl

Seri üretimde kaliteli punta kaynak yapmayı beceremedikleri için M3 üretimini artıramadıkları söyleniyor. Diğer modeller alüminyum olduğu için çelikte tecrübeleri yetersiz bu nedenle M3 üretiminde sorun oluştu deniyor.
autonews.com/...
(http://archive.fo/fOZ94)
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WB 1 yıl
Unnatural selection
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ıamdoctor 1 yıl
Vw mercedes hyundai toyota hatta pejo citroen bunlarla bile bas edemez tesla
Tesla erken girdi okey ama yukardaki firmalar cok cok zengin ve otomobil tecrubeleri yuksek zaten bunlar kadar tutamayacakti
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