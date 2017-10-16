Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi

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Tesla Motors yeni Model 3 sedan talebini karşılamak için üretimini artırmaya çalışmasına rağmen bu hafta yıllık performans değerlendirmelerini tamamlamasının ardından yüzlerce işçinin görevine son verdi.Ayrıca Bkz. "Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor"
Palo Alto merkezli elektrikli otomobil üreticisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, çalışanlarından bazılarını işten çıkardığını doğruladı ancak toplam 33.000 personelin kaçının görevine son verildiğini açıklamadı. Ancak çok sayıda eski ve mevcut Tesla çalışanı, 400 ila 700 çalışanın işini kaybettiğini tahmin ettiklerini söylüyor. Şirketin belirttiğine göre performans değerlendirmelerinin ardından bazı personeller ikramiye ve terfi de almış durumda.
Tesla, bekleme listesinde yer alan 450.000'den fazla Model 3 müşterisine, araçlarını teslim etme konusunda büyük bir baskı altında. Şirket son çeyrekte sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirerek, belirlenen üretim hedeflerinin gerisinde kaldı. Tesla diğer modeller de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 100.000 otomobil üretmeyi umuyor.
http://www.thedrive.com/sheetmetal/15148/confirmed-tesla-did-fire-400-employees-within-the-past-week Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buna ayak direyip Tesla'nın batmasını temenni edenler de Ford Model T üretilirken hâlâ atları savunanlardan farksız.
Doğru dürüst detay belli olmadan, üretime geçmeden bir modeli için yarım milyona yakın sipariş alan marka batmaz, rahat olun :)
Karoser veya mekanik nedeniyle olduğunu sanmıyorum.
Motor olacağını da düşünmüyorum.
Acaba pil üretiminde mi bir sorun var?
Seri üretimde kaliteli punta kaynak yapmayı beceremedikleri için M3 üretimini artıramadıkları söyleniyor. Diğer modeller alüminyum olduğu için çelikte tecrübeleri yetersiz bu nedenle M3 üretiminde sorun oluştu deniyor.
autonews.com/...
(http://archive.fo/fOZ94)
Tesla erken girdi okey ama yukardaki firmalar cok cok zengin ve otomobil tecrubeleri yuksek zaten bunlar kadar tutamayacakti
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