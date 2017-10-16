Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi

Tesla Motors yeni Model 3 sedan talebini karşılamak için üretimini artırmaya çalışmasına rağmen bu hafta yıllık performans değerlendirmelerini tamamlamasının ardından yüzlerce işçinin görevine son verdi.

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Palo Alto merkezli elektrikli otomobil üreticisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, çalışanlarından bazılarını işten çıkardığını doğruladı ancak toplam 33.000 personelin kaçının görevine son verildiğini açıklamadı. Ancak çok sayıda eski ve mevcut Tesla çalışanı, 400 ila 700 çalışanın işini kaybettiğini tahmin ettiklerini söylüyor. Şirketin belirttiğine göre performans değerlendirmelerinin ardından bazı personeller ikramiye ve terfi de almış durumda.

Tesla, bekleme listesinde yer alan 450.000'den fazla Model 3 müşterisine, araçlarını teslim etme konusunda büyük bir baskı altında. Şirket son çeyrekte sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirerek, belirlenen üretim hedeflerinin gerisinde kaldı. Tesla diğer modeller de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 100.000 otomobil üretmeyi umuyor.

http://www.thedrive.com/sheetmetal/15148/confirmed-tesla-did-fire-400-employees-within-the-past-week