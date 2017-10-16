Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor

Geçtiğimiz aylarda Renault-Nissan ittifakına dahil olan Mitsubishi, bunun getirisi olarak pek çok teknolojiye erişim imkanına sahip oldu. Elektrikli araçlar ile ilgili bir demeç veren Mitsubishi Electric CEO'su Masaki Sakuyama, kendilerinin elektrikliğe geçiş hareketine geleceğin invertörlerini ve motorlarını geliştirerek hazırlandıklarını söylüyor.

Batarya konusunda da fikirlerini söyleyen Sakuyama, batarya fiyatlarının içten yanmalı motorlarla elektrikli araçlar arasındaki farkta en büyük etken olduğunu belirtiyor. Bataryaların hızlı bir şekilde ucuzladığını söyleyen CEO, iki platform arasındaki fiyat farkının kapanmasına çok bir zaman kalmadığını söylüyor.

Elektrikli araçların içten yanmalılardan ucuz olup olmayacağı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Sakuyama, bunun bir gün gerçekleşeceğini ama zaman alacağını ifade ediyor.