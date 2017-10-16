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Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor

CNBC'ye konuşan Mitsubishi Electric CEO'su Masaki Sakuyama, elektrikli araç bataryalarının ucuzlamasıyla elektrikli araçların rekabetçi seviyede ucuzlayacağını ineceğini söylüyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Renault-Nissan ittifakına dahil olan Mitsubishi, bunun getirisi olarak pek çok teknolojiye erişim imkanına sahip oldu. Elektrikli araçlar ile ilgili bir demeç veren Mitsubishi Electric CEO'su Masaki Sakuyama, kendilerinin elektrikliğe geçiş hareketine geleceğin invertörlerini ve motorlarını geliştirerek hazırlandıklarını söylüyor.
Batarya konusunda da fikirlerini söyleyen Sakuyama, batarya fiyatlarının içten yanmalı motorlarla elektrikli araçlar arasındaki farkta en büyük etken olduğunu belirtiyor. Bataryaların hızlı bir şekilde ucuzladığını söyleyen CEO, iki platform arasındaki fiyat farkının kapanmasına çok bir zaman kalmadığını söylüyor.
Elektrikli araçların içten yanmalılardan ucuz olup olmayacağı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Sakuyama, bunun bir gün gerçekleşeceğini ama zaman alacağını ifade ediyor.

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QralCess 1 yıl en beğenilen
Bunu bilmek için Einstein olmaya gerek yok teknoloji paylaşımları, elektrikli aracın platformu çeşitli firmaların bir araya gelerek paylaşmasıyla maliyet düşecek..
Sergio Marchione bunu 5-6sene önce diyordu..Ondan sonra birleşmeler olmaya başladı..
Bunu bilmek için Einstein olmaya gerek yok teknoloji paylaşımları, elektrikli aracın platformu çeşitli firmaların bir araya gelerek paylaşmasıyla maliyet düşece...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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mrmst 1 yıl
Yalnız haberden anlaşılıyor ki DH yönetimi hiç araştırma yapmıyor. Birleşen firma mitsubishi motors, mitsubishi Electric bambaşka bir firma birbirleri ile sadece baş şirketten bağlantısı vardı...
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tasshelhoff 1 yıl
Ne sacma haber, hele de dunyanin ilk seri uretim elektrikli aracini mitsubishi yapmisken ( mitsubishi i), elektrikli araba konusunda mitsubishiden daha deneyimli cok az marka var dunyada.
Hayirli gunler
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NextMove 1 yıl
Şuandaki haliyle oldukca pahalılar ve marjinal olmak gerekiyor ozellikle HYBRID olanlari kullanmak icin.
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tobepeople 1 yıl
Zaten bir sürü fazlalık parçadan kurtuluyorlar tabii ki düşecek egzoz yok, Gücün kendisi krank mili olduğundan aşırı ucuzlaması gerekiyor ayrıca yağıyla vs de uğraşmıyorsunuz motor maliyeti de aslında çok daha ucuz ucuzlaması illa ki şart
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haberelectro 1 yıl
İbretlik tespit.
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HesapsızKitapsız 1 yıl

İngilizcesi iyi olanlara şu videoyu tavsiye ederim.
Elektrikli arabayla birlikte özellikle otonom araçlar çok hızlı bir biçimde bütün ulaşımı değiştirecek. Çok yakın bir gelecekte insanlar otomobil değil ulaşım hizmeti satın alacak, ABD'de otomobil sayısı %80 azalacak diyor. Sürekli dolaşan sürücüsüz taksi sistemi gibi. Çok daha ucuza gelecek. Ayrıca bu teknolojiler pik saatlerde batarya kullanımıyla bütün enerji sektörünü de değiştirecek. Güneş panelleri ucuzlamaya ve kullanımı artmaya devam ediyor. Kısa süre sonra maliyet açısından çoğu ülke için rakipsiz hale gelecek. Kurulu güç 2000 yılından beri her iki yılda bir iki misli artıyor. Böyle devam ederse 14 yıl sonra neredeyse tüm enerji Güneşden elde edilecek. Batarya konusuna gelince yanlış hatırlamıyorsam şu anda Tesla Giga factory büyüklüğünde 12 veya 20 batarya fabrikasının inşa ediliyor. İki-üç yıla kadar bunlar devreye girince fiyatlar daha da düşecek zamanla buralarda yeni tip bataryalar geliştirilecek.
Tony Seba: Clean Disruption - Energy & Transportation
youtube.com/...
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1ol3irol 1 yıl
TR'de Elekrikli araçlar için de ÇÖTV (çok özel taşıtlar vergisi) gelir fiyatlar dengelenir
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WB 1 yıl
Zeki adam bosuna ceo yapmamislar..
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darkaura 1 yıl
Batarya ucuzladiginda elektrikli arac icten yanmalidan daha basit yapida, daha az hareketli parca disli var. Tabiyki elektrikki arac daha ucuz olacaktir. Ama soyle bir durumda var, tuketicinin arabaya ayirdigi, vermeye hazir oldugu bir memla var. Motorun bataryanin ucuzlamasi aracin baska yerlerinde ozelliklerin luksun artmasiyla dengelenip gene ayni fiyatlara gelebilir.
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TheCaliph_ 1 yıl
Başlığa göre yorum yaparsak eee bunu bilmeye ne var diyebiliriz.
Ancak adam evet bir gün ucuz olacak ama zaman alacak demiş. Yani arkadaşlar elektrikli araçlar daha ucuz olacak he şimdi almayın o zaman alırsınız hehehe edasıyla söylememiş.
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