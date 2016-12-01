Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer

Tesla Motors geçen yıldan bu yana önemli bir radar teknolojisi üzerinde çalışıyor ve kısa süre önce kendi radar işleme sistemini geliştirmek için radar tedarikçisi Bosch ile bir ortaklık kurdu. Bu girişim de önemli Autopilot geliştirmeleri içeren Tesla'nın Eylül ayındaki 8.0 yazılım güncellemesinin başlatılmasına katkı sağladı.

Electrek'e göre, Tesla hala yeni teknolojik gelişmeleri araştırıyor ve yakın zamanda kendi kendine sürüş yarışında rakiplerinden birinin mühendislik şefini kaptı. Geçen ay, otomobil endüstrisi için elektronik sistemlerin önemli bir tedarikçisi olan Delphi Automotive'deki gelişmiş radar sistemleri grubu başkanı Duc Vu, radar sistem mühendisliğini yönetmek için Tesla'ya katıldı.

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Vu, Tesla'ya katılmadan önceki son 2 yılında Delphi'nin yeni nesil radar sistemlerinin geliştirilmesine öncülük etmişti. Mühendis, Delphi'ye katılmadan önce, ABD Deniz Kuvvetleri Hava Sistemleri Komutanlığı'nda (NAVAIR) 12 yıl ve 6 ay boyunca radar sistemleri üzerine çalışırken, Florida Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ndeki doktorasını tamamladı. Tez çalışmasını ise "Sentetik Aralıklı Radar Görüntüsünün Yeniden Yapılanması İçin İleri Teknikler" üzerine yapmış durumda.

Tesla CEO'su Elon Musk, toz, sis, yağmur ve kar arasından nesneleri algılayabildikleri için radar ünitelerini, LiDAR sensörlerinden daha fazla önemsiyor. En son yaptığı işe alım, radar teknolojisi için hedeflerine ulaşmada gerçekten şirkete yardımcı olacaktır. Bu arada, Vu'nun gidişinin otomobil endüstrisinde birinci sınıf bir tedarikçi olan Delphi'nin otonom sürüş gelişimine büyük bir darbe vurduğu da bir başka gerçek.

https://electrek.co/2016/11/28/tesla-delphi-advanced-radar-system/