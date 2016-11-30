Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi

Rus fotoğraf uygulaması Prisma, bu ayın başlarında canlı Facebook videolarına etkileyici filtreler uygulamaya başladı. Aynı gün ise Facebook, pek yakında hayata geçireceği Live Video özelliğine filtre uygulama planlarını ortaya çıkardı. Sosyal medya devi, şimdi şirketin API'leri aracılığıyla, Prisma'nın Canlı Video erişimini engelledi ve Prisma'yı esasen işlevselliği kopyalamakla suçladı.

Facebook konuyla ilgili Prisma'ya yaptığı açıklamada: "Uygulamanız, videoyu bir mobil cihaz kamerasından aktarıyor ve bu zaten Facebook uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Canlı Video API'sı, insanların profesyonel kameralar, çoklu kamera kurulumları, oyunlar veya ekran görüntüleri gibi diğer kaynaklardan canlı video içeriği yayınlamasına izin vermek için hazırlanmıştır."

Facebook'un Live API'si ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular sayfası, akıllı telefon kameralarının yasaklandığını açıkça belirtmiyor ve "canlı içeriği doğrudan herhangi bir kameradan Facebook'a göndermenizi sağlar" diyor. Facebook ayrıca geliştiricileri, Prisma'nın kullandığı filtre türüne benzer şekilde ekran üstü grafikler gibi özel efektler kullanmaya da teşvik ediyor.

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Yasak için Facebook tarafından yapılan açıklama, şirket Live API'yi normal akıllı telefonların dışındaki kameralara pazarlamaya çalışsa bile kendi SSS sayfasındaki politikalarıyla gerçekten uyuşmuyor. Facebook'un kendi video filtrelerini kullanıma sunma planı göz önüne alındığında şirketin bu tutumu rekabeti engellemeye yönelik bir çalışma görünüyor. Bu durum Apple'ın App Store'un ilk günlerinde birçok kez denediği, güçlü bir ekosistem geliştirmeden önce üçüncü taraf tarayıcıları ve e-posta istemcilerini engellemesi gibi bir taktik.

Facebook son zamanlarda agresif bir şekilde sosyal video paylaşımı alanındaki rekabeti hedef alıyor. Sosyal ağ, Snapchat'tan birçok özelliği alıntıladı ve bunları Instagram'a ve hatta WhatsApp'a entegre etti. Canlı video filtreleri ise şirketin bu alanda verdiği son savaş olarak nitelendiriliyor.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13791784/facebook-blocks-prisma-live-video-filters