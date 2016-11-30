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Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi

Sosyal medya devi Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi. Yakında aynı hizmeti sunacak şirketin bu tutumu, rekabeti engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
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6
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Rus fotoğraf uygulaması Prisma, bu ayın başlarında canlı Facebook videolarına etkileyici filtreler uygulamaya başladı. Aynı gün ise Facebook, pek yakında hayata geçireceği Live Video özelliğine filtre uygulama planlarını ortaya çıkardı. Sosyal medya devi, şimdi şirketin API'leri aracılığıyla, Prisma'nın Canlı Video erişimini engelledi ve Prisma'yı esasen işlevselliği kopyalamakla suçladı.
Facebook konuyla ilgili Prisma'ya yaptığı açıklamada: "Uygulamanız, videoyu bir mobil cihaz kamerasından aktarıyor ve bu zaten Facebook uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Canlı Video API'sı, insanların profesyonel kameralar, çoklu kamera kurulumları, oyunlar veya ekran görüntüleri gibi diğer kaynaklardan canlı video içeriği yayınlamasına izin vermek için hazırlanmıştır."
Facebook'un Live API'si ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular sayfası, akıllı telefon kameralarının yasaklandığını açıkça belirtmiyor ve "canlı içeriği doğrudan herhangi bir kameradan Facebook'a göndermenizi sağlar" diyor. Facebook ayrıca geliştiricileri, Prisma'nın kullandığı filtre türüne benzer şekilde ekran üstü grafikler gibi özel efektler kullanmaya da teşvik ediyor.
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Yasak için Facebook tarafından yapılan açıklama, şirket Live API'yi normal akıllı telefonların dışındaki kameralara pazarlamaya çalışsa bile kendi SSS sayfasındaki politikalarıyla gerçekten uyuşmuyor. Facebook'un kendi video filtrelerini kullanıma sunma planı göz önüne alındığında şirketin bu tutumu rekabeti engellemeye yönelik bir çalışma görünüyor. Bu durum Apple'ın App Store'un ilk günlerinde birçok kez denediği, güçlü bir ekosistem geliştirmeden önce üçüncü taraf tarayıcıları ve e-posta istemcilerini engellemesi gibi bir taktik.
Facebook son zamanlarda agresif bir şekilde sosyal video paylaşımı alanındaki rekabeti hedef alıyor. Sosyal ağ, Snapchat'tan birçok özelliği alıntıladı ve bunları Instagram'a ve hatta WhatsApp'a entegre etti. Canlı video filtreleri ise şirketin bu alanda verdiği son savaş olarak nitelendiriliyor.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13791784/facebook-blocks-prisma-live-video-filters Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 yıl en beğenilen tmk20
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zuckerberg çalışıyor.

Zucker ama çalışır
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tmk20 2 yıl
zuckerberg çalışıyor.
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esmerbuyucu 2 yıl tmk20
tmk20
zuckerberg çalışıyor.

Zucker ama çalışır
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sdc55 2 yıl
facebook daha büyük ağa sahip ne derse o olur
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esmerbuyucu 2 yıl
Facebook'un kendi platformunda neyi kullandırıp neyi kullandırtmayacağı konusunda başkalarına danışacak değil. Prisma'nın da kendine ait patenti yoksa yapacak bir şeyi yok. Facebook'un agresif tutumunu beğenmeyenler ise zorla kullanmak zorunda değiller elbet.
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ezimuse 2 yıl
Şu facebooka bir rekabet davası fln açsalar ya.
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CENS. 2 yıl
Büyük balık aga facebook yutar küçüğü.
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