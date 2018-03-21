Tesla'nın Siri entegrasyonu artık Model 3'te de çalışıyor

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Tesla'nın iOS uygulamasının son yayınlanan 3.3.3 versiyonuyla birlikte Siri entegrasyonu Tesla Model 3 üzerinde de çalışmaya başladı. Gelen güncellemeyle birlikte yapılan değişiklikler “küçük hata düzeltme ve geliştirmeler” olarak nitelense de, önemli özelliklerin eklendiği iddia ediliyor.

Siri entegrasyonu Model S ve Model X’te Kasım ayından bu yana kullanılıyor. Bu entegrasyon Tesla uygulamasındaki pek çok bilgiye erişmenizi ve kontrolleri sağlamanıza imkan sağlıyor. Üstelik uygulamayı açmaya gerek kalmadan.

Siri’ye verilebilmesi mümkün olan komutların bazıları şöyle;

Aracım kilitli mi?

Aracımı kilitle/kilidi aç

Aracımın farlarını aç

Kornaya bas

Aracım nerede?

Aracımın ne kadar şarjı kaldı?

Bu entegrasyonun sağlanması için Tesla uygulamasının ayarlar kısmından “Siri ile kontrol et” seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Şuanda klima kontrolleri, valet modu, veya bagajı aç gibi kontroller sağlanamıyor. Ancak bu gibi komutların ilerleyen zamanlarda eklenebileceği düşünülüyor.

İşte Tesla'nın Siri entegrasyonunun nasıl çalıştığını gösteren bir video:

https://electrek.co/2018/03/20/teslas-siri-integration-now-works-with-model-3/