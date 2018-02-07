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Tesla'nın hedefi Fremont fabrikasını "en güvenli" yapmak

Son dönemde sık sık Fremont fabrikasındaki istenmeyen olaylar ve yaralanmalarla gündeme gelen Tesla, bu konuda somut adımlar attıklarını ve Fremont'u en güvenli fabrika yapmak istediklerini belirtti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'nın hedefi Fremont fabrikasını
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Fremont tesislerindeki yaralanmalarla ve çalışanların güvenlik konularına ilişkin memnuniyetsizlikleriyle ilgili birbiri ardına gelen haberlerden sonra Tesla, yeni bir rapor hazırlayarak “dünyanın en güvenli otomobil fabrikası” olma yolunda yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Fremont'u en güvenli fabrika yapmak 

Tüm bu can sıkıcı problemleri artık aşmak isteyen Tesla da sorunu tüm yönleriyle ele alabilmek için Laurie Shelby’i Ekim ayında çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Başkan yardımcısının önceliği ise 10 bin çalışanın bulunduğu ve son iki yıldır United Auto Workers (UAW) öncülüğünce sendikalaşma çabaları devam eden Fremont tesisleri oldu.

Kaydedilebilir olaylar %25 azaldı 

Shelby, tesisteki sorunların giderilmesi ve daha güvenli hale getirilmesini ifade eden bir yazıyı “Dünyanın en güvenli otomobil fabrikası olmak” başlığı altında Tesla bloğunda yayınladı. Yazıda, yeni alınan önlemler sayesinde Fremont tesislerindeki kaydedilen istenmeyen olay ve yaralanmaların 2017 yılında bir önceki yıla göre %25 düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca, şuandan itibaren bu yaralanma ve olayların son yayınlanan endüstri ortalamasına eşdeğer konuma geldiğinin de altı çizildi.

Sanal gerçeklik programıyla önceden izleniyor 

Model S ve Model X’ten öğrendiklerini Model 3’ü üretirken uyguladıklarını belirten Shelby, aracın üretimi esnasında meydana gelebilecek hareketleri sanal gerçeklik programı ile önceden izleyip buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bunun da üretim esnasında oluşabilecek potansiyel sorunları ortadan kaldırdığı iddiasında bulundu. Ayrıca çalışanları olası yaralanmalardan korumak için eğitim merkezleri, kurum için tıbbi direktör gibi farklı önlemlerinde yolda olduğunu sözlerine ekledi.


https://electrek.co/2018/02/04/tesla-fremont-safest-car-factory/ Yorum Yaz
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hanımneder 1 yıl
Tamamen robotlara devredilecek. Başka türlü hayal.
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