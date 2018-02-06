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Fransa'da artık kenara çekseniz bile araç içi telefon kullanımı yasak

Fransa Hükumeti son dönemde artan ölümlü trafik kazalarının cezasını araçlarda telefon kullanan sürücülere kesti. Bundan böyle sürücüler kenara çekmiş olsa da kuralları ihlal etmiş olacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fransa'da artık kenara çekseniz bile araç içi telefon kullanımı yasak
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Son zamanlarda Fransa’da trafik kazaları yüzünden ölen insan sayısının artması yetkilileri harekete geçirdi. Ölümler yüzünden üzerindeki baskı gitgide artan hükumet yetkilileri de bunun cezasını otomobillerde akıllı telefon kullanan sorumsuz sürücülere kesti.

Kenara çekmek bile kural ihlali 

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, bundan böyle ülkede kamuya açık yollarda sürücüler aracını kenara çekse bile, üstelik trafiği engelleyip engellemediğine bile bakılmaksızın akıllı telefon kullanımı suç sayılacak. Yani artık sürücüler telefonla konuşmak için aracını kenara çekse bile 135 Euro ceza ödemekten kurtulamayacak.

Belirlenmiş noktalara park etmek gerekiyor 

Trafikte sirkülasyonu tam manasıyla sağlayabilmek için getirilen yeni düzenlemeden sonra, telefonla konuşmak için aracınızı kenara çekip motoru kapatmanız yeterli olmayacak. Konuşabilmek içinse aracın belirlenmiş alanlara park edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Tabii ki herhangi bir kaza veya arıza durumu bu kapsamın dışında tutuluyor.

Bu karar Fransa’nın son yıllarda artan ölümlü trafik kazalarını azaltmak için aldığı ilk önlem değil. Hükumet kısa bir süre önce de iki şeritli yollardaki azami hızı 90km’den 80km’ye düşürmüştü.


https://www.engadget.com/2018/02/06/france-bans-smartphone-use-in-cars-even-when-you-pull-over/ Yorum Yaz
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ec.dmn 1 yıl en beğenilen
Bana çok saçma geldi. Bluetooth özelliğinden yararlanılamayacaksa hiçbir mantığı yok.
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Pipisipispis 1 yıl 1ses1
Hocam o tipler bir de orta şeritten gidip arabanın bi kısmı da sol şerite sokup yollarına devam ederler. Korna çalınca şeritlerine giriyolar. Ama bi bakmışsınız 20 saniye sonrası selektör ata ata geliyo.
Hocam o tipler bir de orta şeritten gidip arabanın bi kısmı da sol şerite sokup yollarına devam ederler. Korna çalınca şeritlerine giriyolar. Ama bi bakmışsını...
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dr20mouse 1 yıl
Arabanın eğlence sistemine dahili bluetooth'lu handsfree özellğinden faydalansalar bile mi yasak?
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1ses1 1 yıl
Mesajım silinmiş alıntısı duruyor. Neyse Ceza sistemi caydırmaktan çok tahsil edilebilir seviyede olduğundan herkez işliyor bu yasakları.
Telefonla araç içi görüşmenin cezası 6000 lira olsa kaç kişi konuşur merak ediyorum.
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sniper23 1 yıl
Bu iyi bir davalık olur.
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Kerim5100 1 yıl
Bizde ellerini kullanmadan araba kullanmak meziyet abi ne telefonla konuşma yasağı :D
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balcis 1 yıl
adamın arabası son model telefonu 5000 tl'Lik, bluetooth'tan eşleştirip kullanmıyor. keşke bizde de ceza olsa. anlamıyorum zaten daha kolay tek elle kulağında telefon tutmaktan. mesaj yazarken de sesli asistan kullanıyorum ama onu herkesin kullanmasını beklemiyorum.
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ec.dmn 1 yıl en beğenilen
Bana çok saçma geldi. Bluetooth özelliğinden yararlanılamayacaksa hiçbir mantığı yok.
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dr20mouse 1 yıl
Arabanın eğlence sistemine dahili bluetooth'lu handsfree özellğinden faydalansalar bile mi yasak?
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