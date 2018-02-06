Fransa'da artık kenara çekseniz bile araç içi telefon kullanımı yasak

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Son zamanlarda Fransa’da trafik kazaları yüzünden ölen insan sayısının artması yetkilileri harekete geçirdi. Ölümler yüzünden üzerindeki baskı gitgide artan hükumet yetkilileri de bunun cezasını otomobillerde akıllı telefon kullanan sorumsuz sürücülere kesti.

Kenara çekmek bile kural ihlali

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, bundan böyle ülkede kamuya açık yollarda sürücüler aracını kenara çekse bile, üstelik trafiği engelleyip engellemediğine bile bakılmaksızın akıllı telefon kullanımı suç sayılacak. Yani artık sürücüler telefonla konuşmak için aracını kenara çekse bile 135 Euro ceza ödemekten kurtulamayacak.

Belirlenmiş noktalara park etmek gerekiyor

Trafikte sirkülasyonu tam manasıyla sağlayabilmek için getirilen yeni düzenlemeden sonra, telefonla konuşmak için aracınızı kenara çekip motoru kapatmanız yeterli olmayacak. Konuşabilmek içinse aracın belirlenmiş alanlara park edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Tabii ki herhangi bir kaza veya arıza durumu bu kapsamın dışında tutuluyor.

Bu karar Fransa’nın son yıllarda artan ölümlü trafik kazalarını azaltmak için aldığı ilk önlem değil. Hükumet kısa bir süre önce de iki şeritli yollardaki azami hızı 90km’den 80km’ye düşürmüştü.

https://www.engadget.com/2018/02/06/france-bans-smartphone-use-in-cars-even-when-you-pull-over/