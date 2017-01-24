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Tesla’nın iOS uygulaması, TouchID entegrasyonuna kavuşacak

Tesla, uzunca bir süredir güncellenmeyen iOS uygulamasını sonunda yeni özellikler ve yeni bir görünün ekleyerek güncelleyecek. Yeni sürüm ile araçlara Touch ID ile erişmek mümkün olacak.
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2012 yılında yayınlanan ve o zamandan bu yana önemli özelliklere kavuşturulamayan Tesla’nın mobil uygulaması için şu sıralar önemli bir çalışma yürütülüyor. Elon Musk’ın daha önce 2016 Aralık ayında gelebilir diye müjdelediği güncelleme ön görülen tarihten biraz sapmış olsa da yakında yayınlanacak.

Tesla Kullanıcı Deneyimi Takımı ve Yazılım Geliştirme Ekibi tarafından önemli geliştirmeler yapılan yazılımda arayüz epey değişecek. Şimdilik sızan bir bilgi yok ancak Material Design türevi bir tasarım anlayışı benimsenebilir. Arayüz bir yana asıl geliştirmeler işlevsel yönde olacak elbette.

Bunlardan en önemli sonunda uygulamaya Touch ID entegrasyonunun eklenmesi olacak. Bu da kullanıcıların araçlarında telefonlarında tanımlı parmak izi ile erişebilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla her seferinde Tesla PIN girmek gerekmeyecek. Bir diğer güzel gelişme ise widget desteği olabilir.

Tıpkı kablosuz kulaklık, akıllı saat türevi aksesuarlarda oldu gibi aracın pillerindeki enerji ile ne kadar yol gidebileceği, şarj durumu, konumu benzeri bilgiler bildirim ekranından sürekli görülebilir olacak. Ayrıca kısa yol tuşları ile klimayı kontrol etme, uzaktan aracı çalıştırma, otomobili kilitleme ve açma gibi seçenekler de Tesla Widget’a eklenebilir olacak.

Gelişmiş Otomatik Pilot’un 8.1 sürümü ile Linux çekirdeğinde de güncelleme yapan Tesla ekibi yazılımsal anlamda yoğun bir süreci geride bıraktı. Bundan sonraki ilk iş yeni özelliklerle güçlenecek bir Tesla uygulaması olacaktır. Şirkete yakın isimlerden sızan bilgiler ise güncellemenin birkaç hafta geçmeden yayında olacağı yönünde.


https://itunes.apple.com/us/app/tesla-motors/id582007913?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mokinto 2 yıl
Olmayan arabanın widgetı . Tek ulaşamadığım bu kaldı.
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