Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu

Tesla'nın orijinal kurucularından Martin Eberhard, yeni bir şirket kurdu. InEVit adını taşıyan bu yeni girişim, elektrikli otomobiller için enerji depolama sistemleri ve aktarım organları geliştirecek
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla'nın kurucularından Elon Musk, günümüzde teknoloji dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Öte yandan şirketi kuran iki isimden biri olan ve daha sonra aralarında Musk'ın da bulunduğu girişimcileri şirkete dahil eden Martin Eberhard ise uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
2003 yılında kurduğu Tesla Motors'un CEO'luğunu da yapan Eberhard, 2008 yılında Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından CEO koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Kısa bir süre için Volkswagen'in elektrikli otomobil departmanının başına geçen Eberhard, daha sonra eski Tesla çalışanları tarafından kurulan Atieva (Lucid Motors)'ya katıldı.
2015 yılında Lucid Motors'tan da ayrılan Martin Eberhard, bir süre sessiz kaldıktan sonra dikkat çekici bir girişim ile geri döndü. Eski Tesla CEO'su, InEVit adını taşıyan yeni bir şirket kurdu. Eberhard'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO olarak görev alacağı InEVit, elektrikli otomobiller için enerji depolama sistemleri ve aktarım organları (powertrain) geliştirecek.
InEvit'in geliştirdiği bu elektrikli otomobil sistemlerini daha sonra Bosch ve GKN'nin yaptığı gibi lisans anlaşmaları ile elektrikli otomobil üreticilerine vereceği tahmin ediliyor.

https://electrek.co/2017/05/10/tesla-co-founder-martin-eberhard-started-ev-startup-inevit/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fiasco 2 yıl
gelecek vaad eden bi tipe benziyor dayı
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Adam löpür löpür şirket kuruyor, biz de KOSGEB ile falan uğraşalım.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesci_663 2 yıl
Bime yatırım yapsaydı keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akyurt 2 yıl
amd ile nvdia gibi karsılıklı oynıcaklar tekel olma cabası bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Rakip mi olacakmış olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
yakında o ürettiği parçalar için arabada yapar. Tesla ile arası iyice açılır.
bence güzel gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KIZILBEY 2 yıl
Kurucusu oluduğu ve değeri milyar dolarlık şirketten şutlanmak en büyük motivasyonudur herhalde. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl KIZILBEY
KIZILBEY
Kurucusu oluduğu ve değeri milyar dolarlık şirketten şutlanmak en büyük motivasyonudur herhalde. :)


Şutlanmamıştır ya.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
martin eberhard konu makine mühendisliği olunca bu isim yine alaman orijinliği çağrıştırıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Adam löpür löpür şirket kuruyor, biz de KOSGEB ile falan uğraşalım.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bakalım, neler olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
Batarya olayına girerlerse tutar. Zira batarya konusunda çok aç piyasa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiasco 2 yıl
gelecek vaad eden bi tipe benziyor dayı
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5332 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
7 etiket daha elektrikli otomobil inevit martin eberhard Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir 2 yıl Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu 2 yıl Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor 2 yıl Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler 2 yıl Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak 2 yıl Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Huawei'nin yeni Microsoft Surface katili hazır 2 yıl Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin! 2 yıl Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma 2 yıl HTC U11 amiral gemisi resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Karayip Korsanları filmine özel Galaxy S8 2 yıl “HTC Vive 2 için yenilik gerekiyor” 2 yıl Facebook'tan canlı yayınlar için yeni önlemler 2 yıl Turkcell konuştu: Kota, AKN uygulaması, alt yapı, neden Bulgaristan gibi internet veremiyoruz? 2 yıl Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi 2 yıl Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor 2 yıl Karakol baskınları ve pusulara karşı ASELSAN çözümü: Atış Yeri Tespit Sistemi 2 yıl Yeni geliştirilen elektrikli go kart, 0-60 mph hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu Sonraki ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı 2 yıl McAfee: WannaCry saldırısı yeni ve tehlikeli bir model yarattı 2 yıl Legend of Zelda mobile geliyor 2 yıl Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri 2 yıl Apple yapay zeka şirketi Lattice Data'yı satın aldı 2 yıl Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video 2 yıl Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 2 yıl TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor 2 yıl MP3 formatına elveda 2 yıl Motorola bu yıl 9 uygun fiyatlı ve amiral gemisi telefon çıkaracak 2 yıl Bu uygulama grafik hesap makinelerinin sonunu getirebilir 2 yıl Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi 2 yıl Microsoft'tan WannaCry saldırıları için acil durum güncellemesi 2 yıl Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi 2 yıl Samsung’un Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga seti ortaya çıktı 2 yıl ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk 2 yıl AMD Yıldız Gemisi: 48 çekirdekli canavar 2 yıl Sosyal medya paylaşımları mahkemede nasıl aleyhinize kullanılabilir? 2 yıl HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim