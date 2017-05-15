Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu

Tesla'nın kurucularından Elon Musk, günümüzde teknoloji dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Öte yandan şirketi kuran iki isimden biri olan ve daha sonra aralarında Musk'ın da bulunduğu girişimcileri şirkete dahil eden Martin Eberhard ise uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

2003 yılında kurduğu Tesla Motors'un CEO'luğunu da yapan Eberhard, 2008 yılında Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından CEO koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Kısa bir süre için Volkswagen'in elektrikli otomobil departmanının başına geçen Eberhard, daha sonra eski Tesla çalışanları tarafından kurulan Atieva (Lucid Motors)'ya katıldı.

2015 yılında Lucid Motors'tan da ayrılan Martin Eberhard, bir süre sessiz kaldıktan sonra dikkat çekici bir girişim ile geri döndü. Eski Tesla CEO'su, InEVit adını taşıyan yeni bir şirket kurdu. Eberhard'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO olarak görev alacağı InEVit, elektrikli otomobiller için enerji depolama sistemleri ve aktarım organları (powertrain) geliştirecek.

InEvit'in geliştirdiği bu elektrikli otomobil sistemlerini daha sonra Bosch ve GKN'nin yaptığı gibi lisans anlaşmaları ile elektrikli otomobil üreticilerine vereceği tahmin ediliyor.

https://electrek.co/2017/05/10/tesla-co-founder-martin-eberhard-started-ev-startup-inevit/