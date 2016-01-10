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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor

Tesla, geçtiğimiz dönemlerde yazılım güncellemesiyle birlikte araçlarına otomatik pilot özelliği kazandırmıştı. Şirket bu kez ise güncelleme ile araçlarına otomatik park özelliğini de ekledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara
 
Elektrikli otomobil denildiğinde ilk akla gelen markalardan birisi şüphesiz Tesla. ABD merkezli otomobil şirketi yalnızca ürettiği araçlarla değil, bu araçlara eklediği üst seviye teknolojilerle de ön plana çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yazılım güncellemesiyle araçlara otonom sürüş özelliği ekleyerek oldukça ses getiren şirket yine benzer bir şekilde yılansı otomatik şarj cihazıyla da uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.
Üretici bu kez ise Model S ve Model X araçları için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte dikkat çekiyor. Araç içi yazılımını 7.1 sürümüne taşıyan güncellemenin en önemli getirisi ise otomatik park özelliği. Sürücü araç içerisinden indikten sonra otomatik park özelliğini çalıştırarak aracı park ettirebiliyor ya da park edilen alandan geri çağırabiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde yaklaşık 11 metrelik bir alanı tarayan araçlar garaj kapısını da otomatik olarak açıp kendini garajın içerisine park edebiliyor.
Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar hemen düzenlemeleri yaparak ilk denemeleri Youtube üzerine yüklemeye başladılar bile. Videoların çoğunda araçların başarılı bir şekilde park ettiği veya dışarı çıkabildiği görülüyor. Sürücülere yazılım güncellemesi ile birlikte yeni özellikler kazandırmaya devam eden Tesla'nın bu durumu ne kadar ileri götürebileceği ise merak konusu.

http://bgr.com/2016/01/09/tesla-model-s-software-update-7-1-summon/ Yorum Yaz
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amadeus99 3 yıl en beğenilen
elon musk

şu adamı bir araştırın bakalım.

eğer köstek olmazlarsa dünyayı değiştirecek. tesla model 3 için söylenen fiyatlar doğru ise otomobil sektörü paşa paşa benzinden vazgeçebilir.

aradaki mars kolonisi, tekrar kullanılabilinir roket gibi şeylerden, 40.000 uydu ile dünya çapında wi-fi ağından bahsetmiyorum.

25.000 sterlin deniyor model 3 için bunun anlamı 100.000 tl civarı olacak tr'de. koşarak alırım.
elon muskşu adamı bir araştırın bakalım.eğer köstek olmazlarsa dünyayı değiştirecek. tesla model 3 için söylenen fiyatlar doğru ise otomobi...
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synthesizer 3 yıl
Özellikle 2010-2015 arası Amerika ve Avrupada ciddi teknolojik atılımlar olurken, patent alma sayısı tavan yaparken.

Bizim gittikçe Ortadoğu'ya donusmemiz. Militarist gelişmelerle gazlanmamiz, özgürlükler konusunda gittikçe gerilememiz beniggerçekten üzüyor.
Özellikle 2010-2015 arası Amerika ve Avrupada ciddi teknolojik atılımlar olurken, patent alma sayısı tavan yaparken.Bizim gittikçe Ortadoğu'ya don...
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acmtncy 3 yıl
amadeus99
elon musk şu adamı bir araştırın bakalım. eğer köstek olmazlarsa dünyayı değiştirecek. tesla model 3 için söylenen fiyatlar doğru ise otomobil sektörü paşa paşa benzinden vazgeçebilir. aradaki mars kolonisi, tekrar kullanılabilinir roket gibi şeylerden, 40.000 uydu ile dünya çapında wi-fi ağından bahsetmiyorum. 25.000 sterlin deniyor model 3 için bunun anlamı 100.000 tl civarı olacak trde. koşarak alırım.

Devletlülerimiz "Bunu alacak olan zengindir." deyip %200 vergi ile aynısından 2 tane de kendilerine istemezlerse dediğiniz olabilir:)
amadeus99elon musk şu adamı bir araştırın bakalım. eğer köstek olmazlarsa dünyayı değiştirecek. tesla model 3 için söylenen fiyatlar doğru is...
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underlater 3 yıl
Adamlar ilk başta sıradan elektrikli araba satmış gibi gözüküyorlar ama asıl bombayı sonra patlatıyorlar. Bence mükemmel bir pazarlama stratejisi...
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HarryBlade 3 yıl
Güncelledikçe cihaz kasıyor böyle iyi dedim reddettim!
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V4LKyR 3 yıl
amadeus99
xerker Bu ELON MUSK denilen adam geleceğin Steve Jops`u Nikola Tesla`sı olacak gibi görünüyor bu gidişle. Adamın tek işide bu değil. Şimdiden SpaceX adında uzay lojistiği firmasını kurmuş helal olsun valla.
bu kıyaslamalar tuhaf. adam tesla değil zira fizik okumuş olsa da icatlar ona ait değil. hele jobs denen adam hiç değil. jobs bir pazarlama dehasıydı, insanlığa 5 kuruş faydası yoktu. bu adam işe yarar bir şeyler yapmaya çalışan bir deha. en mantıklı tanımı bu cidden. paypali sattıktan sonra tüm parasını spacex ve teslaya yatırmış, neredeyse batmış. bu riski alabilecek kaç kişi var dünyada.

Oha, bunu bilmiyordum ya...
İşte vizyon sahibi olmak budur. Vay be.
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Gny* 3 yıl
Elon Musk, modern çağın Nikola Tesla'sıdır. Modele bile Tesla ismini koyarak ne kadar zeki bir insan olduğunu tekrar gösteriyor.

Biz daha uydudan Türksat güncellemesini bile düzgün yapamazken, adamlar arabalarına güncelleme ile aracı çağırma özelliği getiriyor. Vay be!

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SEO-Uzmanı 3 yıl
oha falan oldum yani ! bize güncelleme gelse cep telefonu yavaşlıyo !
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Makaroncu 3 yıl
Custom mu atmak lazım gözükmüyor hala ayarlarda
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canakkaleli17 3 yıl
bu adam yakında güncelleme ile uçma özelliği getirirse şaşırmam helal olsun adama
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Adieu 3 yıl
Gelcek elektrikli araçlarda evet ancak şunu da düşünün her akşam iş çıkış saatinden 1 saat sonra tüm elektrik hatları tam güç dolu olacak, bunu kaldırabilecek şehir yok. Özellikle de eski kıtadaki şehirlerde böyle yenilemeler yapmak tarihi dokudan dolayı zor.
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xerker 3 yıl
Bu ELON MUSK denilen adam geleceğin Steve Jops`u Nikola Tesla`sı olacak gibi görünüyor bu gidişle. Adamın tek işide bu değil. Şimdiden SpaceX adında uzay lojistiği firmasını kurmuş helal olsun valla.
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kadirirdem 3 yıl
Bu güncellemelerle yeni özellik kazandırma güzel oluyor arabalarda gelsin ama bu ford'un arabalarında var....
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silver0021 3 yıl
Onu bunu geçinde bu aletin otopilot özelliği daha anlamlı vede güzel. İstanbul trafiğini düşünün ve tüm araçlarında bu özelliğe sahip olduğunu. Tüm araçlar tramvay gibi kabin kabin aynı anda ivmelenme kazanıyor. Lan ben ne diyorum kesin bu ülkede kekonun teki yanlamaya kalkar zincirleme tesla kazaları çıkar aha dayıya sor !!!
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teramit 3 yıl
oto park özelliği zaten vardı şimdi otomatik çağırma geldi ,bir nevi vale.
model 3 e bile böyle özellikler gelebilecek olması güzel...
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FromZeroToHero 3 yıl
zengin adamın güncellemesi bile bi farklı. bizim 6s'e güncelleme geliyor anca hata düzeltmece...
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Reverans! 3 yıl
Cemal CEMİL
iyi de bizde kaç kişide garaj var ? yol üzerinde park yeri bulsak sevinçten uçuyoruz :) sensörler vasıtası ile bu işleri yapmak artık o kadar zor değil ,asıl sistem çökerse ne olur ben onu merak ediyorum malum uçaklarda da bir yığın işi bilgisayarlar yapıyor ama bu bazen ölümcül olabiliyor (örnek THY Amsterdam kazası)

Ne güzel söyledin hocam
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Otomatik park özelliği, Otomobil Teknolojileri ve
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