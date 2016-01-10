Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor

Elektrikli otomobil denildiğinde ilk akla gelen markalardan birisi şüphesiz Tesla. ABD merkezli otomobil şirketi yalnızca ürettiği araçlarla değil, bu araçlara eklediği üst seviye teknolojilerle de ön plana çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yazılım güncellemesiyle araçlara otonom sürüş özelliği ekleyerek oldukça ses getiren şirket yine benzer bir şekilde yılansı otomatik şarj cihazıyla da uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Üretici bu kez ise Model S ve Model X araçları için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte dikkat çekiyor. Araç içi yazılımını 7.1 sürümüne taşıyan güncellemenin en önemli getirisi ise otomatik park özelliği. Sürücü araç içerisinden indikten sonra otomatik park özelliğini çalıştırarak aracı park ettirebiliyor ya da park edilen alandan geri çağırabiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde yaklaşık 11 metrelik bir alanı tarayan araçlar garaj kapısını da otomatik olarak açıp kendini garajın içerisine park edebiliyor.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar hemen düzenlemeleri yaparak ilk denemeleri Youtube üzerine yüklemeye başladılar bile. Videoların çoğunda araçların başarılı bir şekilde park ettiği veya dışarı çıkabildiği görülüyor. Sürücülere yazılım güncellemesi ile birlikte yeni özellikler kazandırmaya devam eden Tesla'nın bu durumu ne kadar ileri götürebileceği ise merak konusu.

http://bgr.com/2016/01/09/tesla-model-s-software-update-7-1-summon/