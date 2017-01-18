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The Martian'ın yazarından NASA ile ilgili yeni dizi

The Martian'a kaynaklık eden çok satan romanın yazarı olan Andy Weir, CBS için hazırladığı yeni dizisi Mission Control'de günümüzdeki NASA astronotlarının hayatını anlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,9b
1
3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda çekilmiş en başarılı bilim-kurgu filmlerinden biri olan Marslı (The Martian)'nın yazarı, yeni bir bilim-kurgu projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Martian'a kaynaklık eden çok satan romanın yazarı olan Andy Weir, NASA astronotlarının hayatını anlatan yeni bir dizinin senaryosunu kaleme alacak.
Mission Control adını taşıyan dizi; NASA'da görevli genç astronotların ve bilim insanlarının son derece kritik bir görev sırasındaki profesyonel ve kişisel hayatlarını anlatacak. Amerikan televizyon kanalı CBS'den pilot bölüm için onay alan dizi için hazırlıklar başlamış durumda. Önümüzdeki aylarda çekilecek pilot bölümünün beğenilmesi halinde Mission Control sonbahar aylarında izleyicilerin karşısına çıkacak.
NASA popüler kültür içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olsa da, bugüne kadar uzay ajansı hakkında çok az sayıda dizi çekildi. The Astronaut Wives Club ve From the Earth to the Moon gibi birkaç dizi çekilmiş olsa da, bu diziler günümüze değil uzay yarışının altın yıllarına odaklandı. Mission Control, CBS'ten onay alması halinde NASA'nın günümüzdeki maceralarını anlatan ilk dizi olacak.
ABD'nin en çok izlenen kanallarından biri olan CBS'te NASA ile ilgili bir dizinin yayınlanmasının, halkın uzayın keşfine ve NASA'ya olan ilgisini arttıracağı düşünülüyor.

http://deadline.com/2017/01/cbs-dana-klein-mark-feuerstein-comedy-andy-weir-nasa-drama-pilot-1201888433/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
uzayda sevişenler olsun
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DeanWinchester. 2 yıl
Uzayla ilgili hiç bir şey sevmiyorum, en sevdiğim aktör olsa bile
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ardaq 2 yıl en beğenilen
uzayda sevişenler olsun
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Kagan1ane 2 yıl
filmi çok beğenmiştim, umarım dizi de güzel olur.
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