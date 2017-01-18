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Mozilla yeni logosunu buldu

İnternet dünyasının uzun soluklu şirketlerinden birisi olan Mozilla Vakfı, logosunu değiştiriyor. Bir süredir çeşitli bölgelerden katılımcılarla bir yarışma düzenleyen firma, sonunda aradığını buldu.
2 yıl
7,5b
1
34
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un hakim olduğu internet dünyasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkan ve kendisinden sonrakilere de referans olan Mozilla Vakfı, kurum logosunda değişikliğe gidiyor. Bir süredir çeşitli bölgelerden katılımcılarla bir yarışma düzenleyen firma, sonunda aradığını buldu.

Felsefesini En İyi Şekilde Yansıtıyor

Yarışmaya ilk katılanlardan birisi olan Protocol ekibinin tasarladığı yeni Mozilla logosu vakfın ilgisini çekti. Yeni logo, tam ortasında yer alan :// karakterleri ile de ilginç bir tasarım olmuş. Vakıf logoyu daha iyi bir hale getirmek için Hollandalı Typotheque ekibinin elinden çıkan Zilla fontunu kullanmış. Typotheque, web tabanlı fontları geliştiren ilk firmalardan birisiydi ve Mozilla ile uzun süreli bir işbirliği bulunuyordu.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu"

Mozilla yeni logonun, internetin açıklığını ve herkes için erişilebilir olduğunu savunan felsefesine yönelik en iyi ifadeleri yansıttığını belirtiyor. Yarışmayı kazanmasının en önemli nedeni de bu olmuş. Logoya son rötuşlar yapıldıktan sonra vakfın tüm varlıklarında kullanılmak üzere süreç başlatılacak.

 

https://www.engadget.com/2017/01/18/mozilla-new-logo-wordmark/ Yorum Yaz
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Hobar 2 yıl
bune://a
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pUnduli 2 yıl acbold
acbold
Mozilla kimliğini yansıtmış güzel olmuş.
Dünyayı fordlayan Tilki'yi sevmiyordum :-)

Bu Mozilla vakfının logosu, Firefox hala duruyor orada
acboldMozilla kimliğini yansıtmış güzel olmuş.Dünyayı fordlayan Tilki'yi sevmiyordum :-)Bu Mozilla vakfının logosu, Firefo...
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crazy585858 2 yıl
rez://ik
Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Profesyonel tasarımcı olarak başarılı bir logotype çalışması olduğunu söyleyebilirim.
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yumruyen 2 yıl
kaç para kazandı acaba bunu bulan ekip :)
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snomask 2 yıl
Dinazor'a bunu mu tercih etmişler? yazık..
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burakorganizasyon 2 yıl
guzelmiş teşk
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exterminant 2 yıl
ne gerek vardı böyle işlere
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nForcer 2 yıl
Öncelikle belirtmek gerek ki; logodaki :// karakterlerini herhangi bir yüz ifadesini temsil etmek amacıyla kullanmamışlar. Basitçe, internet adres satırlarındaki http, ftp gibi protokol kısaltmalarından sonra gelen :// karakterlerini logoya uyarlamışlar. Ve bu, bence çok yaratıcı bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamış. Yukarıdaki bir yorumda da belirtildiği üzere logoyu adeta "İnternet bizden sorulur." der hale getirmiş.
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crazywinner3 2 yıl
Olm niye beğenmiyosunuz bence güzel olmuş
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Barni Moloztaş 2 yıl
YAPMA YAW ://
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SixSixSix 2 yıl
Mozilla efsanedir. Chrome'dan daha çok severim kendilerini.
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javaprof 2 yıl
çok beğendim yav eski moda gibi olmuş.
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