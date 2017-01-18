Mozilla yeni logosunu buldu

Microsoft’un hakim olduğu internet dünyasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkan ve kendisinden sonrakilere de referans olan Mozilla Vakfı, kurum logosunda değişikliğe gidiyor. Bir süredir çeşitli bölgelerden katılımcılarla bir yarışma düzenleyen firma, sonunda aradığını buldu.

Felsefesini En İyi Şekilde Yansıtıyor

Yarışmaya ilk katılanlardan birisi olan Protocol ekibinin tasarladığı yeni Mozilla logosu vakfın ilgisini çekti. Yeni logo, tam ortasında yer alan :// karakterleri ile de ilginç bir tasarım olmuş. Vakıf logoyu daha iyi bir hale getirmek için Hollandalı Typotheque ekibinin elinden çıkan Zilla fontunu kullanmış. Typotheque, web tabanlı fontları geliştiren ilk firmalardan birisiydi ve Mozilla ile uzun süreli bir işbirliği bulunuyordu.

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Mozilla yeni logonun, internetin açıklığını ve herkes için erişilebilir olduğunu savunan felsefesine yönelik en iyi ifadeleri yansıttığını belirtiyor. Yarışmayı kazanmasının en önemli nedeni de bu olmuş. Logoya son rötuşlar yapıldıktan sonra vakfın tüm varlıklarında kullanılmak üzere süreç başlatılacak.