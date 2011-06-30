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Test: Thunderbolt, FireWire 800'e göre 11,5 kat kadar daha hızlı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Thunderbolt'lu Raid depolama sürücüsü Pegasus R4 ve R6'nın satışa sunulmasıyla birlikte; Thunderbolt arayüzünün hızıyla ilgili testler de yapılmaya başlandı. Macworld'ün 6 sürücülü Raid 5 Pegasus Promise ve 4 sürücülü Raid 5 SmartStore DS 4600 ile yaptığı testlerde Thunderboltu, FireWire 800 arayüzüne göre 6,8 kat daha hızlı veriyi okurken, 11,5 kat daha hızlı yazabiliyor.

Pegasus Promise'in Thunderbolt dışında USB ya da FireWire desteklememesinden dolayı SmartStore DS 4600 ile yapılan testlerin ilk aşaması iMac'de, ikinci aşaması ise Macbook Pro'da gerçekleştirilmiş. Testte kullanılan iMac, 27 inç olup gücünü 2.7GHz Core i5 işlemcisinden alıyor ve 1TB'lık depolama alanı ile 4GB'lık sistem belleğini üzerinde barındırırken; 15 inçlik Macbook Pro, 2.2GHz Core i5 işlemcisinden gücünü alıyor ve üzerinde 4GB sistem belleği ile 256GB'lık katı hal sürücüsünü bulunduruyor.

Pegasus Promise'in Thunderbolt, SmartStore DS 4600'ün ise FireWire 800, 400 ve USB 2.0 arayüzüyle elde ettiği test sonuçları şöyle;


<a href="http://www.macworld.com/article/160819/2011/06/pegasusr6thunderbolt.html#lsrc=twt_macworld">Macworld</a> Yorum Yaz
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séquestre 8 yıl
Büyük ilerleme ..
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murat2O98 8 yıl
e sata gibi kimse kullanmaz sadece mac pclerde durur öyle benim notebooktaki firewire gibi
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acmtncy 8 yıl
bu teknolojiyi neden usb2.0 ile kıyaslıyorlar ki usb 3.0 ile kıyaslayın da görelim nasılmış
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The Catalyst 8 yıl
Katılıyorum. Testte usb 3.0 ile de karşılaştırma olsa daha iyi olurmuş.
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Canka1 8 yıl
2,2ghz i5 :) 2,5" tasinabilir hddlerde kullansalar su portu da alsak
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