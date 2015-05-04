Texas Üniversitesi'nin rehabilitasyon robotu Harmony, iyileşme sürecini hızlandırıyor

Teknolojinin gelişmesini en çok istediğimiz alanların başında sağlık sektörü geliyor. Texas Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni rehabilitasyon iskeleti, belirtildiği kadarıyla belkemiği ve nörolojik yaralanmaların tedavisine büyük bir katkı sağlıyor.

İnsan vücudunun üst bölümü için hazırlanan ve mevcut çözümlerden çift kolu da sürece dahil edebiliyor olmasıyla ayrılan Texas Üniversitesi'nin Harmony robotu, araştırmacılar tarafından 2011'den bu yana geliştiriliyor ve kişilerin yaşadıkları problemlerden çok daha hızlı bir şekilde kurtulmasına imkan tanıyor. Hastalara üç noktadan bağlanan ve üzerinde 14 eksenli hareket sağlayan bağlantılar taşıyan rehabilitasyon iskeleti, gelişmiş altyapısı sayesinde saniyede 2000 kez veri kaydı gerçekleştiriyor ve böylece robot duruma göre kendini modifiye ederek maksimum rehabilitasyon verimi elde edilebiliyor.

Elde ettiği bu verileri yüksek miktarda güç ve tork kullanarak hastaların hareketlerini düzeltmek için de kullanabilen Harmony, kişiye göre kişiselleştirilebiliyor / özelleştirilebiliyor olmasıyla da öne çıkıyor. En büyük amacı iyileşme sürecini hızlandırmak olan robot iskelet, üretim kısmını geride bırakarak kısa zaman içerisinde de geniş testlere başlamaya hazırlanıyor.

Harmony hakkında Texas Üniversitesi'nin hazırladığı kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://news.utexas.edu/2015/04/30/rehab-robot-harmony-introduced-by-ut-austin-engineers