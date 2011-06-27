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Thanko'dan yaz sıcaklarına karşı farklı bir serinletme çözümü: Fanlı minder

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,3b
1
30
Zamazingo
knight
Haber Editörü
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Thanko'dan yaz sıcaklarına karşı farklı bir serinletme çözümü: Fanlı minder
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Thanko'dan yaz sıcaklarına karşı farklı bir serinletme çözümü: Fanlı minder
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USB arabirimini kullanan birbirinden ilginç ürün porföyüyle karşımıza çıkan Thanko firması, gününün önemli bir bölümünü bilgisayar başında geçirenlere özel farklı bir soğutma çözümü geliştirdi: Fanlı minder.
500 x 395 x 30 mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında tasarlanan siyah renkli  minderin içinde fan bulunuyor ve fan gereken enerjiyi bilgisayarınızın USB girişinden karşılıyor. Fanın oluşturduğu hava akımı sayesinde uzun bir süre boyunca oturduğunuz koltuktan veya sandalyeden yamyaş kalkmak zorunda kalmıyorsunuz.
Fanlı minderin 16$ fiyat etiketiyle satıldığı bildiriliyor.

Thanko'dan yaz sıcaklarına karşı farklı bir serinletme çözümü: Fanlı minder
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waltran 8 yıl en beğenilen
fan kaçmasın :D
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gfx.2Bucuk 8 yıl
Öncelikle yamyaş yanlış bir kelime değildir.Sırılsıklam,fazla ıslak anlamına gelir.
Ürünle alakalı olarak ise soğuk taşa oturunca bile uzun süre duramıyoruz.Buz gibi fanın üstüne oturursak büyük problemler yaşanabilir bence.
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OverClocK1ng 8 yıl
Allah aşkına nasıl bir Türkçe'dir. "Yamyaş"
FX57 ye de PM attım. Şu sizin haberlerin içeriğinde bulunan hataları düzelteyim diye ama cevap falan da gelmedi.
"Yamyaş"
Peki devam edin siz...
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..Knight.. 8 yıl
OverClocK1ng

Allah aşkına nasıl bir Türkçe'dir. "Yamyaş"

FX57 ye de PM attım. Şu sizin haberlerin içeriğinde bulunan hataları düzelteyim diye ama cevap falan da gelmedi.

"Yamyaş"

Peki devam edin siz...


Yamyaş

sf. (ya'myaş) Çok yaş, sırılsıklam.
Güncel Türkçe Sözlük

tdkterim.gov.tr/...
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acbold 8 yıl
@rd@
onu usb ye takmak zor olur sanki ama...

djxray
Düşünce güzel ama usb kablosu çok kısa.

birşey ima ediyor olmasınlar priz konusnda =D
Klasör.:X:.
ayağını sıcak tut poponu serin fazla düşünme derin derin

sloganda hazır tamamdır =D
Akinci
USB den sürekli besleme yapan cihazların güney köprüsünü çökerttiği söyleniyor.

bırak hocam ya güney köprüsünü biz ... soğutmaya bakıyorz şuanlık =DDD
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Klasör.:X:. 8 yıl
"ayağını sıcak tut poponu serin fazla düşünme derin derin"
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müntekim 8 yıl
Bende bayadır böyle birşey yok mu diyodum kendime ama o yastığın içindeki fan oturunca rahatsız etmeyecek mi?
Sıvılı minder konusuna gelince iki tane alıp sırayla kullanabilirsiniz ama patlıyabiliyor bazen,Ama Allah'tan içinde sıvı elbisenizde leke yapmıyor
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boor 8 yıl
Bu adamı ishal yapar.
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DH Misafiri 8 yıl
Bazı yerleri serin tutmak lazım tabi...
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séquestre 8 yıl
Hem de usbli , müthiş..
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alpa07 8 yıl
patlamasın metan gazından :D :D
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SudKaiDo 8 yıl
Yel girer, naaptın sen Thanko
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@rd@ 8 yıl
onu usb ye takmak zor olur sanki ama...
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Hobar 8 yıl

alpa07

patlamasın metan gazından :D :D

Patlamaz da geri teper.
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alito 8 yıl
wifilisi yokmu bunun
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