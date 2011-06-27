Thanko'dan yaz sıcaklarına karşı farklı bir serinletme çözümü: Fanlı minder

Haber Editörü
USB arabirimini kullanan birbirinden ilginç ürün porföyüyle karşımıza çıkan Thanko firması, gününün önemli bir bölümünü bilgisayar başında geçirenlere özel farklı bir soğutma çözümü geliştirdi: Fanlı minder.
500 x 395 x 30 mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında tasarlanan siyah renkli minderin içinde fan bulunuyor ve fan gereken enerjiyi bilgisayarınızın USB girişinden karşılıyor. Fanın oluşturduğu hava akımı sayesinde uzun bir süre boyunca oturduğunuz koltuktan veya sandalyeden yamyaş kalkmak zorunda kalmıyorsunuz.
Fanlı minderin 16$ fiyat etiketiyle satıldığı bildiriliyor.
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Ürünle alakalı olarak ise soğuk taşa oturunca bile uzun süre duramıyoruz.Buz gibi fanın üstüne oturursak büyük problemler yaşanabilir bence.
FX57 ye de PM attım. Şu sizin haberlerin içeriğinde bulunan hataları düzelteyim diye ama cevap falan da gelmedi.
"Yamyaş"
Peki devam edin siz...
Yamyaş
sf. (ya'myaş) Çok yaş, sırılsıklam.
Güncel Türkçe Sözlük
tdkterim.gov.tr/...
birşey ima ediyor olmasınlar priz konusnda =D
sloganda hazır tamamdır =D
bırak hocam ya güney köprüsünü biz ... soğutmaya bakıyorz şuanlık =DDD
Sıvılı minder konusuna gelince iki tane alıp sırayla kullanabilirsiniz ama patlıyabiliyor bazen,Ama Allah'tan içinde sıvı elbisenizde leke yapmıyor
Patlamaz da geri teper.
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