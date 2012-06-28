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'The Amazing Spider-Man' Appstore'da yerini aldı, yakında Google Play'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
27
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gameloft tarafından geliştirilen 'The Amazing Spider-man' 6,99$'lık fiyat etiketi ile Appstore'da satışa sunuldu.
3 Temmuzda yayınlanacak olan aynı adı taşıyan filmi ile paralel bir işleyişe sahip olan oyun, kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve farklı komboları ile dikkat çekiyor. Azda olsa açık bir dünya oynanışı ile karşımıza çıkan oyun, basit kontrolleriyle oynanabilirliği arttırıyor. New York'un gökdelenleri arasında süzülürken kahramanımızın örümcek ağlarının çıkardığı anlık sesler, başarılı karakter seslendirmeleri ve aksiyon anlarını tamamlayan müzikleri ile oyun etkileyici bir atmosfer sunuyor. Kahramanımızın çeşitli becerilerini geliştirebileceğimiz geniş bir yetenek ağacına da oyunda yer veriliyor. Her ne kadar geniş bir yetenek ağacına yer veriliyor olsa da kahramanımızın dövüş tarzı bir süre sonra kendini tekrar ediyor. Ana karakter betimlemesi ve animasyonları üzerinde başarılı bir iş çıkartan yapım, düşman çeşitliliği konusunda pek tatmin edici değil. Ayrıca ara sahnelerde seslendirmeler ile hikaye dolaylı yoldan anlatılıyor olsa da karakterlerin hiç bir şey yokmuş gibi durmaları çok alakasız sahneler yaratabiliyor. Yüksek mekanların çevre betimlemeleri oldukça başarılı ve şehrin alt kısımlarında azda olsa betimlemelerin yüzeysel  olduğu hissediliyor ancak yaşayan bir şehir sunuluyor. Ayrıca oyun içerisinde paralı eşya satışlarına da yer veriliyor.

Spider Man'in etkileyici dünyasında yer alarak onun hikayesini yaşamak istiyorsanız The Amazing Spider-man'e Appstore üzerinden 6,99$'lık fiyat etiketi ileburadan ulaşabilirsiniz. Oyunun Android sürümünün yakın bir zamanda Google Play'de yerini alması bekleniyor.



http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=142191 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bl00dyHell 7 yıl en beğenilen
Gameloft güzel oyunlar yapsa da Android'e üvey evlat muamelesi yaptığından en sevmediğim firmalardan biri. 25 Haziran'da çıkartacağız dedikleri Asphalt 7 hala yok ortalıklarda.
Gameloft güzel oyunlar yapsa da Android'e üvey evlat muamelesi yaptığından en sevmediğim firmalardan biri. 25 Haziran'da çıkartacağız dedikleri Asphalt 7 hala y...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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OvernightSensation 7 yıl
Görünmeyen Adam
Sene olmuş 2012 hala duvardan duvara ip atmaca oynayan var

sene 2012 olmuş hala başkalarının zevkine karışan var!!!!!!!!!
Görünmeyen AdamSene olmuş 2012 hala duvardan duvara ip atmaca oynayan varsene 2012 olmuş hala başkalarının zevk...
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caglet 7 yıl
Android icin dun(28Haziran) itibari ile yayinlandi.. birazdan yukluyucem
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mehmetoguzderin 7 yıl
Ben beğendim böyle açık dünya ve mini görevli oyunlara bayılırım :D Grafikleri new iPad'de iyi duruyor.
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Vasto Lorde 7 yıl
Bu oyunu oynamak icin ip4s lazim sanirim. ip4te resmen kasiyor. Oyun kesinlikle 7$ haketmiyor. Oyunu bi hevesle indirdim ama 2-3 dk sehirde ag atarak dolastim , en yuksek binaya ciktim atladim felan (klasiktir zaten , herkes yapar bunlari) sonra kapattim. Grafiklerde tatmin edici degil. Psp oynama zevkinin %10unu verse yine iyidir. Cidden yapimcidan midir nedir anlamadim bu oyunlar cidden oynanmiyor . Grafige yuklenmeye calisiyorlar ama oynanabilirlik 0. Pspdeki gibi X kare O ucgen gibi tuslari yapsalar ekrana cok guzel olurdu. Koyuyorlar 2 tus hic birsey yapamiyorsun. Oyun benim icin 10 uzerinden 2. O da sehirde dolanmasi azicik eglendirdigi icin.
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ozs 7 yıl
The Dark Knight Rises oyunu da geliyor yine Gameloft'a ait. Fragmani çıkmış. Gameloft tekel olmuş resmen mobil oyunda.
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jovanovic 7 yıl
6,99$
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The Catalyst 7 yıl
fiyatı bana çok geldi. tabi oynanışı nasıldır bilmiyorum belki hakediyordur fiyatını.
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Evivva 7 yıl
İndiriyorum hemen installous dan. Umarım total mayhem den daha iyi olur grafikleri.
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ChemicalEng 7 yıl
Güzel bir oyun daha başındayım, oynanılabilirlik güzel. Fakat senaryo hakkında endişelerim var biraz basit sanki.
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Barthemana 7 yıl
Zırt.
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OvernightSensation 7 yıl
Görünmeyen Adam
Sene olmuş 2012 hala duvardan duvara ip atmaca oynayan var

sene 2012 olmuş hala başkalarının zevkine karışan var!!!!!!!!!
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caglet 7 yıl
bilgisayardakinden daha zevklki olacagina eminim, pcdeki grafikler atari gibi .. insan az ozenir yav
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webmaster-mt 7 yıl
artık appstore ve android market oyunlarından başka bir haber yaptığınız yok
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Bl00dyHell 7 yıl en beğenilen
Gameloft güzel oyunlar yapsa da Android'e üvey evlat muamelesi yaptığından en sevmediğim firmalardan biri. 25 Haziran'da çıkartacağız dedikleri Asphalt 7 hala yok ortalıklarda.
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-Pisagor- 7 yıl
Daha filmi çıkmadan oyununun çıkması pek iyi olmamış, gelecek yeni senaryoyu öğrenmeden oyunu anlamak zor olabilir.
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