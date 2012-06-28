'The Amazing Spider-Man' Appstore'da yerini aldı, yakında Google Play'de

Gameloft tarafından geliştirilen 'The Amazing Spider-man' 6,99$'lık fiyat etiketi ile Appstore'da satışa sunuldu.

3 Temmuzda yayınlanacak olan aynı adı taşıyan filmi ile paralel bir işleyişe sahip olan oyun, kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve farklı komboları ile dikkat çekiyor. Azda olsa açık bir dünya oynanışı ile karşımıza çıkan oyun, basit kontrolleriyle oynanabilirliği arttırıyor. New York'un gökdelenleri arasında süzülürken kahramanımızın örümcek ağlarının çıkardığı anlık sesler, başarılı karakter seslendirmeleri ve aksiyon anlarını tamamlayan müzikleri ile oyun etkileyici bir atmosfer sunuyor. Kahramanımızın çeşitli becerilerini geliştirebileceğimiz geniş bir yetenek ağacına da oyunda yer veriliyor. Her ne kadar geniş bir yetenek ağacına yer veriliyor olsa da kahramanımızın dövüş tarzı bir süre sonra kendini tekrar ediyor. Ana karakter betimlemesi ve animasyonları üzerinde başarılı bir iş çıkartan yapım, düşman çeşitliliği konusunda pek tatmin edici değil. Ayrıca ara sahnelerde seslendirmeler ile hikaye dolaylı yoldan anlatılıyor olsa da karakterlerin hiç bir şey yokmuş gibi durmaları çok alakasız sahneler yaratabiliyor. Yüksek mekanların çevre betimlemeleri oldukça başarılı ve şehrin alt kısımlarında azda olsa betimlemelerin yüzeysel olduğu hissediliyor ancak yaşayan bir şehir sunuluyor. Ayrıca oyun içerisinde paralı eşya satışlarına da yer veriliyor.

Spider Man'in etkileyici dünyasında yer alarak onun hikayesini yaşamak istiyorsanız The Amazing Spider-man'e Appstore üzerinden 6,99$'lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun Android sürümünün yakın bir zamanda Google Play'de yerini alması bekleniyor.





http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=142191